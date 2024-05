Механизм действия . Солифенацин является конкурентным антагонистом мускариновых рецепторов, фармакологическое действие которого в первую очередь опосредовано угнетением мускариновых рецепторов М3.

Мочевой пузырь, гиперактивность которого может вызвать такие симптомы, как недержание мочи и/или поллакиурию (частое мочеиспускание, обычно в небольших количествах), иннервируется парасимпатическими холинергическими нервами. Ацетилхолин вызывает сокращение гладких мышц детрузора, в первую очередь через мускариновые М3-рецепторы. Следовательно, угнетение этого подтипа рецепторов солифенацином оказывает спазмолитическое действие на мочевой пузырь, поэтому солифенацин также можно отнести к категории (урологических) спазмолитиков.

Фармакокинетика

Абсорбция

• C max солифенацина в плазме крови достигается через 3–8 ч после приема.

• t max не зависит от дозы, C max и AUC увеличиваются пропорционально дозе в диапазоне от 5 мг до 40 мг.

• Абсолютная биодоступность составляет приблизительно 90%.

• Прием пищи не влияет на C max или AUC солифенацина.

Распределение

• Мнимый объем распределения солифенацина после в/в введения составляет примерно 600 л.

• Солифенацин в значительной степени (около 98%) связывается с белками плазмы крови (преимущественно с кислым альфа-1-гликопротеином).

Метаболизм

• Солифенацин в основном метаболизируется через печень (главным образом с помощью CYP 3A4), хотя существуют также другие метаболические пути, которые могут быть вовлечены в метаболизм солифенацина.

• После перорального применения в плазме крови, кроме солифенацина, был обнаружен один фармакологически активный метаболит (4R-гидроксисолифенацин) и три неактивных метаболита (N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид солифенацина).

Элиминация

• Системный клиренс солифенацина составляет примерно 9,5 л/ч.

• Конечный Т ½ солифенацина составляет 45–68 ч.

• Солифенацин выводится преимущественно почками, а также с калом.

• Примерно 11% активного вещества выводится с мочой в неизмененном виде, из метаболитов — примерно 18% N-оксида, 9% 4R-гидрокси-N-оксида и 8% 4R-гидрокси-метаболита (активный метаболит).

Нарушение функции печени

• У пациентов с умеренными нарушениями функции печени (от 7 до 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) C max не изменяется, AUC увеличивается на 60%, а t ½ удваивается.

• Фармакокинетический профиль солифенацина не определялся у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени.

Нарушение функции почек

• Значения AUC и C max солифенацина у пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции почек существенно не отличаются от значений у здоровых добровольцев.

• У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше, чем в контрольной группе (увеличение C max примерно на 30%, AUC — более чем на 100% и t ½ - более чем на 60%).

• Существует статистически значимая корреляция между клиренсом креатинина и клиренсом солифенацина.

• Фармакокинетический профиль не определялся для пациентов, находящихся на гемодиализе.