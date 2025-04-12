Энтерожермина® (Enterogermina®)
Энтерожермина инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: каолин, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат; капсула: желатин, титана диоксид (E171), вода очищенная.
Споры полирезистентного штамма Bacillus clausii - 2 млрд
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Энтерожермина — суспензия спор Bacillus clausii, которые обычно присутствуют в кишечнике и не проявляют патогенной активности.
Благодаря действию Bacillus clausii препарат восстанавливает кишечную микрофлору, нарушенную в результате лечения лекарственными средствами, которые приводят к дисбактериозу. Кроме того, благодаря способности Bacillus clausii синтезировать различные витамины, особенно группы В, препарат способствует коррекции гиповитаминоза, вызванного применением антибиотиков или химиотерапевтических препаратов. Благодаря метаболической активности Bacillus clausii применение препарата позволяет достичь неспецифического антигенного и антитоксического эффекта.
Благодаря высокой резистентности к химическим и физическим агентам споры Bacillus clausii поступают неповрежденными через желудок в кишечник, где они превращаются в метаболически активные вегетативные клетки.
Фармакокинетика. Нет данных.
Показания Энтерожермина
суспензия оральная:
– лечение и профилактика дисбактериоза кишечника и связанного с ним эндогенного дисвитаминоза;
– терапия, направленная на восстановление нормальной микрофлоры кишечника, которая нарушается во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами;
– острые и хронические желудочно-кишечные заболевания, связанные с интоксикацией или дисбактериозом кишечника и дисвитаминозом, у детей грудного возраста, находящихся на грудном вскармливании.
Капсулы:
– лечение и профилактика дисбактериоза кишечника и связанного с ним эндогенного дисвитаминоза;
– вспомогательная терапия, направленная на восстановление нормальной микрофлоры кишечника, которая нарушается во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами.
Применение Энтерожермина
суспензия оральная. Взрослым — по 1 флакону 2–3 раза в сутки; детям в возрасте от 28 дней и до 18 лет — по 1 флакону 1–2 раза в сутки. Период лечения устанавливается в зависимости от состояния пациента и течения заболевания. Суспензию необходимо принимать через одинаковые промежутки времени (3–4 ч). Перед применением содержимое флакона встряхивают и принимают неразведенным или разводят в воде или другой жидкости (молоке, чае или апельсиновом соке).
Наличие видимых частичек во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество препарата.
Это лекарственное средство предназначено только для перорального применения. Нельзя вводить в виде инъекций или каким-либо другим способом.
Дети. Можно применять у детей в возрасте от 28 дней.
Капсулы. Взрослым — по 2–3 капсулы в сутки; детям в возрасте от 5 лет — по 1–2 капсулы в сутки. Капсулы глотать целиком, запивая небольшим количеством воды или другого напитка.
Если пациенту трудно глотать твердые капсулы (особенно если это ребенок раннего возраста), лучше принимать суспензию для перорального применения. Длительность применения определяет врач в зависимости от состояния пациента и течения заболевания.
Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 5 лет. Детям до 5 лет препарат назначать в форме суспензии для перорального применения
Противопоказания
суспензия оральная: гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Капсулы:
– гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата;
– детский возраст до 5 лет включительно.
Побочные эффекты
со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна — реакции гиперчувствительности, в том числе сыпь и крапивница, ангионевротический отек.
Инфекционные и паразитарные заболевания (суспензия оральная): частота неизвестна — бактериемия (у пациентов с ослабленным иммунитетом).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Очень важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях, возникших после регистрации препарата, поскольку это позволяет постоянно отслеживать соотношение польза/риск этого лекарственного средства. Медицинских работников обязывают сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях через национальную систему фармаконадзора.
Особые указания
препарат имеет высокую степень гетерологической резистентности к антибиотикам, что позволяет применять его как для профилактики изменения микрофлоры кишечника, вызванного селективным действием антибиотиков (особенно антибиотиков широкого спектра действия), так и для восстановления уже нарушенного баланса микрофлоры кишечника. Если препарат назначают одновременно с антибиотиками, его следует применять между двумя приемами антибиотика.
Это лекарственное средство предназначено исключительно для перорального применения. Запрещается вводить препарат инъекционным или любым другим путем. Некорректное применение этого лекарственного средства приводило к возникновению тяжелых анафилактических реакций, таких как анафилактический шок.
Препарат Энтерожермина®, суспензия оральная, не взаимодействует с такими антибиотиками: пенициллин при применении не в комбинации с ингибиторами бета-лактамазы, цефалоспорины (частичная резистентность в большинстве случаев), тетрациклин, макролиды, аминогликозиды (за исключением гентамицина и амикацина), хлорамфеникол, тиамфеникол, линкомицин, клиндамицин, изониазид, циклосерин, новобиоцин, рифампицин, налидиксовая кислота и пипемидовая кислота (промежуточная резистентность), метронидазол.
Препарат Энтерожермина®, капсулы, не взаимодействует с такими антибиотиками: пенициллин, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды, аминогликозиды, новобиоцин, хлорамфеникол, тиамфеникол, линкомицин, изониазид, циклосерин, рифампицин, налидиксовая кислота и пипемидовая кислота.
Во флаконах с препаратом Энтерожермина®, суспензия оральная, возможно наличие видимых частиц, образующихся в результате агрегации спор Bacillus clausii, что, соответственно, не свидетельствует о том, что препарат претерпел какие-либо изменения. Перед применением флакон следует встряхнуть.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказаний относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью нет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнять работы, требующие повышенного внимания. Не влияет.
Взаимодействия
данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами нет.
Передозировка
к настоящему времени нет никаких сообщений о клинических проявлениях передозировки этого препарата.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Во избежание загрязнения суспензии нельзя вскрывать флакон заранее.