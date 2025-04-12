суспензия оральная . Взрослым — по 1 флакону 2–3 раза в сутки; детям в возрасте от 28 дней и до 18 лет — по 1 флакону 1–2 раза в сутки. Период лечения устанавливается в зависимости от состояния пациента и течения заболевания. Суспензию необходимо принимать через одинаковые промежутки времени (3–4 ч). Перед применением содержимое флакона встряхивают и принимают неразведенным или разводят в воде или другой жидкости (молоке, чае или апельсиновом соке).

Наличие видимых частичек во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество препарата.

Это лекарственное средство предназначено только для перорального применения. Нельзя вводить в виде инъекций или каким-либо другим способом.

Дети. Можно применять у детей в возрасте от 28 дней.

Капсулы . Взрослым — по 2–3 капсулы в сутки; детям в возрасте от 5 лет — по 1–2 капсулы в сутки. Капсулы глотать целиком, запивая небольшим количеством воды или другого напитка.

Если пациенту трудно глотать твердые капсулы (особенно если это ребенок раннего возраста), лучше принимать суспензию для перорального применения. Длительность применения определяет врач в зависимости от состояния пациента и течения заболевания.

Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 5 лет. Детям до 5 лет препарат назначать в форме суспензии для перорального применения