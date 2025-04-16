Энтерожермина® (Enterogermina®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
412,30
Экономия при брони: -69,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
357,98
Экономия при брони: -64,60 грн
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
379,10
Экономия при брони: -64,81 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
350,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
356,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
356,12
Экономия при брони: -29,19 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
378,56
Экономия при брони: -18,20 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
358,09
Экономия при брони: -43,95 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
364,32
Экономия при брони: -28,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
360,40
Экономия при брони: -50,61 грн
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
357,24
Экономия при брони: -36,33 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
360,80
Экономия при брони: -39,34 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
359,75
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
413,90
Экономия при брони: -71,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
359,73
Экономия при брони: -38,82 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
367,56
Экономия при брони: -37,81 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
353,03
Экономия при брони: -41,60 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
356,16
Экономия при брони: -41,13 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
357,34
Экономия при брони: -45,91 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
360,50
Экономия при брони: -45,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
359,21
Экономия при брони: -46,75 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
378,50
Экономия при брони: -63,47 грн