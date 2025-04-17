Энтерожермина® (Enterogermina®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
355,00
Экономия при брони: -42,56 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
362,33
Экономия при брони: -43,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
413,90
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
395,39
Экономия при брони: -82,95 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
373,46
Экономия при брони: -54,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
406,10
Экономия при брони: -50,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
413,90
Экономия при брони: -58,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
413,90
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
392,71
Экономия при брони: -80,27 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
372,10
Экономия при брони: -53,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
368,77
Экономия при брони: -56,39 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
364,50
Экономия при брони: -45,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
401,80
Экономия при брони: -46,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
359,74
Экономия при брони: -44,59 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
369,09
Экономия при брони: -46,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
354,70
Экономия при брони: -39,55 грн
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
362,02
Экономия при брони: -39,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
406,10
Экономия при брони: -50,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энтерожермина® капсулы блистер №12
Опелла Хелскеа Украина
375,58
Экономия при брони: -48,73 грн
Энтерожермина® суспензия оральная флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Украина
370,78
Экономия при брони: -38,05 грн