лактулоза оказывает слабительное, гиперосмотическое, гипоаммониемическое, стимулирующее перистальтику кишечника действие, нормализует микрофлору кишечника, улучшает всасывание фосфатов и солей кальция, способствует выведению продуктов распада белка, является питательной средой для молочнокислых бактерий и способствует ее развитию и размножению. Под ее влиянием полностью происходит естественное превращение препарата в толстом кишечнике до молочной, уксусной, муравьиной кислоты, что способствует повышению кислотности и осмотического давления в просвете толстого кишечника, а также усилению кишечной перистальтики (волнообразных движений), увеличению объема каловых масс, поэтому в кишечнике происходит связывание токсических продуктов распада белковых соединений (аммиака). В результате лактулоза проявляет мягкое слабительное действие, не раздражая при этом слизистую оболочку кишечника, а также уменьшает содержание в крови токсичных продуктов распада белковых соединений, которые выводятся из организма при развитии слабительного эффекта. Также лактулоза подавляет рост протеолитических микроорганизмов, в том числе шигелл, сальмонелл. Эффект развивается через 24–48 ч после приема, его отсроченность обусловлена прохождением препарата через ЖКТ. При приеме внутрь лактулоза трансформируется в кишечнике, продукты распада выводятся с калом в течение 24–48 ч, не более 3% препарата в неизмененном виде выводится с мочой.