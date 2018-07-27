Биофлоракс (Bioflorax) (169657) - инструкция по применению ATC-классификация
Биофлоракс инструкция по применению
Фармакологические свойства
лактулоза оказывает слабительное, гиперосмотическое, гипоаммониемическое, стимулирующее перистальтику кишечника действие, нормализует микрофлору кишечника, улучшает всасывание фосфатов и солей кальция, способствует выведению продуктов распада белка, является питательной средой для молочнокислых бактерий и способствует ее развитию и размножению. Под ее влиянием полностью происходит естественное превращение препарата в толстом кишечнике до молочной, уксусной, муравьиной кислоты, что способствует повышению кислотности и осмотического давления в просвете толстого кишечника, а также усилению кишечной перистальтики (волнообразных движений), увеличению объема каловых масс, поэтому в кишечнике происходит связывание токсических продуктов распада белковых соединений (аммиака). В результате лактулоза проявляет мягкое слабительное действие, не раздражая при этом слизистую оболочку кишечника, а также уменьшает содержание в крови токсичных продуктов распада белковых соединений, которые выводятся из организма при развитии слабительного эффекта. Также лактулоза подавляет рост протеолитических микроорганизмов, в том числе шигелл, сальмонелл. Эффект развивается через 24–48 ч после приема, его отсроченность обусловлена прохождением препарата через ЖКТ. При приеме внутрь лактулоза трансформируется в кишечнике, продукты распада выводятся с калом в течение 24–48 ч, не более 3% препарата в неизмененном виде выводится с мочой.
Показания Биофлоракс
хронический и эпизодический (ситуационный) запор (в том числе при геморрое, необходимости хирургического вмешательства на толстом кишечнике и/или анальном отверстии), послеоперационные атонические запоры, болевой синдром после удаления геморроидальных узлов, печеночная энцефалопатия, печеночная недостаточность, печеночная кома и прекома, хронический активный гепатит, гипераммониемия, интоксикации различной этиологии, дисбактериоз кишечника, гнилостная диспепсия, сальмонеллоносительство.
Применение Биофлоракс
при запоре, болевом синдроме после удаления геморроидальных узлов, гнилостной диспепсии назначают по схеме:
|Возраст
|В первые 3 дня — начальная доза, мл
|Свыше 3 дней — поддерживающая доза, мл
|Взрослые
|15–45 мл/сут (1–3 ст. л.)
|15 мл/сут (1 ст. л.)
|Дети в возрасте 7–14 лет
|15 мл/сут (1 ст. л.)
|10 мл/сут (2 ч. л.)
|Дети в возрасте от 1 года до 6 лет
|5–10 мл/сут (1–2 ч. л.)
|5–10 мл/сут (1–2 ч. л.)
|Новорожденные и дети в возрасте до 1 года
|5 мл/сут (1 ч. л.)
|5 мл/сут (1 ч. л.)
Курс лечения составляет от 1–4 нед до 3–4 мес.
При сальмонеллоносительстве назначают в первые 10–12 дней по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в сутки, после однонедельного перерыва по 5 мл (1 чайная ложка) 5 раз в сутки на протяжении 10–12 дней.
При печеночной недостаточности, коме и прекоме, энцефалопатии, а также хроническом гепатите, гипераммониемии, интоксикациях различной этиологии, дисбактериозе назначают внутрь изначально по 30–60 мл (2–4 столовые ложки) 3 раза в сутки, затем, как правило, после 7–14 дней применения назначают поддерживающую дозу по 10–25 мл (2–5 чайных ложек) 2–3 раза в сутки. Курс лечения — до 3 мес.
Пациентам, находящимся в печеночной коме или прекоматозном состоянии, назначают ректально по 300 мл сиропа на 700 мл воды или изотонического р-ра натрия хлорида, вводят через ректальный баллонный катетер и удерживают 30–60 мин. При необходимости повторяют каждые 4–6 ч.
При приеме внутрь препарат можно разбавлять водой или соком, за исключением грейпфрутового.
Эффект проявляется через 24–48 ч.
Противопоказания
галактоземия, кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к лактулозе, ректальные кровотечения. Не рекомендуется назначать препарат при печеночной коме, вызванной гепатитом.
Побочные эффекты
Биофлоракс обычно хорошо переносится, но в первые дни применения могут появиться метеоризм и повышенное газообразование, которые исчезают самостоятельно через 2–3 дня после начала лечения, при лечении печеночной энцефалопатии — преходящая диарея, также возможны тошнота, спазмы кишечника. Частое применение препарата в высоких дозах, особенно у пациентов пожилого возраста, может вызвать диарею с нарушением водно-электролитного баланса.
Особые указания
в начале лечения печеночной недостаточности, комы и прекомы, энцефалопатии, хронического активного гепатита, гипераммониемии, интоксикаций различной этиологии при достижении слабительного эффекта поддерживающую дозу назначают так, чтобы она обеспечивала размягченный стул 2–3 раза в сутки.
Людям пожилого возраста и пациентам с психическими нарушениями рекомендуется при длительном лечении контролировать содержание электролитов в крови.
С осторожностью назначают препарат пациентам с сахарным диабетом из-за наличия в составе сахара.
Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью, а также у новорожденных и детей раннего возраста.
При появлении диареи прием препарата прекращают.
Взаимодействия
не рекомендуется применять Биофлоракс одновременно с неомицином и антацидными средствами во избежание снижения эффекта. Не рекомендуется применять препарат в течение 2 ч после приема других лекарственных средств.
Передозировка
возможна диарея с последующим обезвоживанием, гипокалиемией и гипонатриемией, которые исчезают при прекращении приема препарата или снижении дозы. Необходимо назначить терапию по восстановлению водно–электролитного баланса.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.