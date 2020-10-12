наличие в анамнезе аллергии, БА или других нежелательных реакций на йодосодержащие контрастные средства, требует повышенного внимания. У больных БА или с аллергическими реакциями в анамнезе предварительно необходимо ввести ГКС и антигистаминные средства.

Риск развития тяжелых побочных реакций на Визипак очень низок. Однако контрастные средства, содержащие йод, могут вызвать анафилактические реакции или другие проявления гиперчувствительности. По этой причине следует заблаговременно определить последовательность лечебных мероприятий в случае возникновения побочных реакций и иметь в наличии необходимые препараты и оборудование. Должен быть введен в/в катетер во время проведения рентгеноконтрастного исследования для облегчения быстрого в/в введения лекарственных средств.

Перед и после введения контрастного препарата необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма исследуемого. Это имеет особое значение для больных с миеломной болезнью, сахарным диабетом, при нарушениях функции почек, а также для детей и лиц пожилого возраста. Нарушения гемодинамики и электролитного баланса наиболее вероятны у детей в возрасте до одного года и особенно у новорожденных.

Необходимо особое внимание при исследовании пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и легочной гипертензией ввиду риска развития нарушений ритма сердца или расстройств гемодинамики.

Особое внимание требуется в отношении больных с острой церебральной патологией, опухолями головного мозга, эпилепсией, так как они склонны к развитию судорог. Повышен риск развития судорог и неврологических реакций также у больных алкоголизмом и наркоманией. Редко отмечали случаи временного снижения остроты слуха или глухоты после миелографии, что, вероятно, связано со снижением давления СМЖ вследствие люмбальной пункции.

Для предотвращения развития ОПН, связанной с введением контрастного средства, необходима особая осторожность при введении препарата больным с нарушениями функции почек и сахарным диабетом и относящимся к группе риска, а также с парапротеинемиями (миелома и макроглобулинемия Вальденстрема).

Меры по профилактике побочных реакций:

идентификация пациентов, относящихся к группе повышенного риска;

обеспечение адекватной гидратации. Если необходимо, она может быть достигнута с помощью постоянной в/в инфузии, начатой до момента введения контрастного препарата и продолжающейся до его выделения почками;

предотвращение дополнительной нагрузки на почки, возникающей при использовании нефротоксических лекарств, препаратов для пероральной холецистографии, пережатии почечных артерий, ангиопластике почечных артерий, хирургических операциях — до выведения контрастного препарата из организма;

повторные рентгеноконтрастные исследования должны выполняться не ранее того момента, когда функция почек восстановится до исходного уровня.

Особую осторожность следует соблюдать у больных с тяжелыми сочетанными нарушениями функции печени и почек, так как у них значительно снижен клиренс контрастных препаратов.

Возможно выполнение рентгеноконтрастных исследований у пациентов, находящихся на гемодиализе, при условии, что диализ будет проведен сразу после исследования.

Введение йодосодержащих контрастных средств может усугублять выраженность симптомов миастении.

При выполнении инвазивных исследований и вмешательств у больных с феохромоцитомой необходимо профилактическое использование блокаторов α-адренорецепторов для предупреждения гипертонических кризов.

Необходима особая осторожность при обследовании пациентов с гипертиреоидизмом. У больных с многоузловым зобом после введения йодосодержащих контрастных средств существует риск развития гипертиреоидизма. Следует помнить о возможности развития, в связи с введением контрастных средств, преходящего гипотиреоидизма у недоношенных детей.

Наблюдение пациента

После введения контрастного препарата следует обеспечить наблюдение пациента в течение как минимум 30 мин, поскольку большинство побочных реакций возникает в это время. Однако возможны побочные реакции и в более отдаленные сроки.

Могут возникать искажения результатов радиоизотопных исследований щитовидной железы (йодосвязывающая способность ткани щитовидной железы остается сниженной в течение 2 нед).

Интратекальное введение

После миелографии нежелательные эффекты могут быть отдаленными, возникать через несколько часов или даже дней после проведения процедуры. Их частота аналогична частоте побочных реакций при процедуре люмбальной пункции или после нее.

Головная боль, тошнота, рвота или головокружение являются достаточно частыми событиями и большей мерой связаны со снижением давления в субарахноидальном пространстве в результате поступления ликвора в место пункции. Некоторые пациенты могут испытывать сильную головную боль на протяжении нескольких дней. Для предупреждения снижения внутричерепного давления необходимо избегать чрезмерного отбора СМЖ.

В месте инъекции может быть отмечена локальная и корешковая боль.

Ранее в некоторых случаях при применении других неионных контрастных средств на основе йода отмечали симптомы менингеального раздражения, фотофобии, развитие инфекционного менингита, временное нарушение церебральной функции, случались судороги, временная спутанность сознания, временное нарушение двигательной или сенсорной функции, изменения на ЭЭГ.

Период беременности и кормления грудью

Визипак не следует назначать беременным, за исключением тех случаев, когда польза от его применения превышает риск.

Контрастные средства в незначительной степени экскретируются в грудное молоко и минимально всасываются в кишечнике. Поэтому вероятность причинения вреда ребенку при кормлении грудью представляется маловероятной. Однако при необходимости введения препарата желательно прекратить кормление грудью на 24 ч.

Препарат влияет на скорость и точность реакции, поэтому необходимо воздержаться от вождения транспортных средств или использования каких-либо других механизмов в течение первых 24 ч после введения контрастного средства.