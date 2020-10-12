Визипак (Visipaque™) (169632) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Визипак инструкция по применению
Фармакологические свойства
йодиксанол — неионное, димерное, гексайодированное водорастворимое рентгеноконтрастное средство. рН препарата составляет 6,8–7,6.
Йодиксанол во всех концентрациях, используемых в клинической практике, имеет меньшую осмолярность, чем цельная кровь.
После в/в введения Визипака органически связанный йод концентрируется в сосудах и некоторых тканях (почки, щитовидная железа и др.), СМЖ, что приводит к их рентгеноконтрастности.
Значения осмолярности и вязкости препарата приведены ниже.
|Концентрация йода
|Осмолярность,* мОсм/кг Н2О при 37 °С
|Вязкость, мПа °С при 20 °С
|Вязкость, мПа °С при 37 °С
|270 мг/мл
|290
|11,3
|5,3
|320 мг/мл
|290
|25,4
|11,4
При введении препарата в сосудистое русло, йодиксанол быстро распределяется во внеклеточной жидкости организма. Период распределения — около 21 мин. С белками крови связывается менее 2% препарата. T½ — около 2 ч. Не выявлены метаболиты Визипака. Йодиксанол преимущественно выводится с мочой посредством клубочковой фильтрации. После в/в введения йодиксанола здоровым добровольцам через 4 ч примерно 80% введенной дозы выводится с мочой, а спустя 24 ч — 97% препарата. Лишь 1,2% введенной дозы экскретируется с калом в течение 72 ч. Cmax препарата в моче определяется примерно через 1 ч после инъекции.
Показания Визипак
кардиоангиография, церебральная ангиография, цифровая субтракционная ангиография (ЦСА), периферическая артериография, брюшная артериография, урография, венография и контрастное усиление при компьютерной томографии (КТ). Люмбальная, торакальная и цервикальная миелография.
Применение Визипак
препарат предназначен для в/а и в/в введения.
Визипак перед использованием должен быть проверен визуально на предмет отсутствия нерастворимых частиц, изменений цвета и нарушений целостности упаковки. Препарат должен быть набран в шприц непосредственно перед использованием. Флаконы предназначены только для однократного использования. Неиспользованные остатки препарата должны быть уничтожены. Не следует смешивать Визипак с другими препаратами. Необходимо использовать отдельные шприц и иглу.
Перед каждым применением контрастного средства необходимо получить точную информацию о пациенте, включая важные лабораторные данные (например уровень креатинина в плазме крови, ЭКГ, аллергия в анемнезе, беременность).
Перед исследованием у пациента необходимо устранить нарушения водно-электролитного баланса и обеспечить достаточное поступление жидкости и электролитов. Это особенно касается пациентов с миеломой, сахарным диабетом, а также новорожденных, детей раннего возраста, пожилых пациентов.
За 2 ч до процедуры пациент должен прекратить прием пищи.
При введении препарата больной должен находиться в горизонтальном положении. В течение 30 мин после окончания процедуры осуществляют врачебный контроль за пациентом, так как большинство побочных реакций возникает именно в этот период.
Не рекомендовано проводить предварительное тестирование индивидуальной чувствительности с использованием невысоких доз препарата ввиду риска возникновения тяжелых реакций гиперчувствительности.
Контрастное средство перед введением нагревают до температуры тела.
При выполнении ангиографических исследований следует соблюдать их методику и промывать катетеры для минимизации риска тромбозов и эмболии.
Доза препарата зависит от вида исследования и его техники, возраста, массы тела, состояния гемодинамики и общего состояния пациента. Дозы, указанные для в/а введения, относятся к однократным инъекциям, которые при необходимости могут вводить повторно.
В/а введение
|Исследование
|Концентрация препарата
|Объем и способ введения
|Артериография
|аортография
|270/320 мг йода/мл
|40–60 мл/инъекция
|селективная церебральная
|270/320 мг йода/мл
|5–10 мл/инъекция
|селективная церебральная в/а ЦСА
|150 мг йода/мл
|5–10 мл/инъекция
|периферическая
|270/320 мг йода/мл
|30–60 мл/инъекция
|периферическая в/а ЦСА
|150 мг йода/мл
|30–60 мл/инъекция
|селективная висцеральная в/а ЦСА
|270 мг йода/мл
|10–40 мл/инъекция
|Коронароангиография
взрослые
|левый желудочек и корень аорты
|320 мг йода/мл
|40–80 мл/инъекция
|селективная коронарография
|270 мг йода/мл
|4–8 мл/инъекция
|дети
|270/320 мг йода/мл
|зависит от возраста, массы тела и патологии (рекомендованная общая доза — 10 мл/кг)
В/в введение
|Исследование
|Концентрация препарата
|Объем и способ введения
|Урография
|взрослые
|270/320 мг йода/мл
|40–80 мл инъекция (в отдельных случаях возможно введение более 80 мл)
|дети в возрасте до 7 лет
|270/320 мг йода/мл
|2–4 мл/кг
|дети в возрасте старше 7 лет
|270/320 мг йода/мл
|2–3 мл/кг в зависимости от возраста, массы тела и патологии (максимальная доза — 50 мл)
|Венография
|270 мг йода/мл
|50–150 мл/конечность
Усиление при КТ
|Исследование
|Концентрация препарата
|Объем и способ введения
|КТ головного мозга, взрослые
|270/320 мг йода/мл
|50–150 мл
|КТ тела, взрослые
|270/320 мг йода/мл
|75–150 мл
|КТ головы и тела, дети
|270/320 мг йода/мл
|2–3 мл/кг до 50 мл (в отдельных случаях можно вводить до 150 мл)
Интратекальное введение
|Исследование
|Концентрация препарата
|Объем и способ введения
|Люмбальная и торакальная миелография (люмбальная инъекция)
|270 мг йода/мл
|10–12 мл (для снижения риска возможных нежелательных реакций общая доза не должна превышать 3,2 г йода
|Цервикальная миелография (цервикальная и люмбальная инъекции)
|270 мг йода/мл
|10–12 мл (для снижения риска возможных нежелательных реакций общая доза не должна превышать 3,2 г йода
Для пациентов пожилого возраста рекомендованы те же дозы, что и для взрослых.
Противопоказания
данные анамнеза о серьезных побочных реакциях на Визипак. Повышенная чувствительность к йодсодержащим рентгеноконтрастным средствам. Манифестация тиреотоксикоза.
Побочные эффекты
общие реакции.
Нежелательные и побочные реакции на неионные рентгеноконтрастные препараты имеют обычно умеренную выраженность, обратимый характер и регистрируются с меньшей частотой, чем при применении ионных препаратов.
Встречаются умеренно выраженные проявления общего характера, такие как ощущение тепла или похолодения во всем теле.
Чувство дискомфорта или боли в области живота отмечаются редко (<1:1000), желудочно-кишечные реакции в виде тошноты и рвоты также встречаются очень редко (от >1:1000 до <1:100).
Могут отмечаться реакции гиперчувствительности, которые обычно проявляются в виде умеренно выраженных нарушений дыхания (одышка) или кожных реакций, таких как сыпь, эритема, крапивница, зуд, ангионевротический отек. Аллергические проявления могут возникать как непосредственно после введения препарата, так и несколькими днями позже. Возможны гипотензия и лихорадка. Имеются сообщения о токсических кожных реакциях. Выраженные реакции гиперчувствительности, такие как отек гортани, бронхоспазм, отек легких и анафилактический шок встречаются крайне редко.
Анафилактоидные реакции могут возникать вне зависимости от дозы и способа введения. Тяжелая побочная реакция может начаться с незначительных проявлений реакции гиперчувствительности. В этом случае необходимо немедленно прекратить введение контрастного средства и начать, при необходимости, терапию с использованием внутрисосудистого введения лекарств.
Вазовагальные реакции в виде артериальной гипотензии и брадикардии наблюдаются очень редко.
Йодизм или «йодную свинку» — реакцию на введение йодсодержащих средств — наблюдают очень редко. Она может выражаться в увеличении и болезненности слюнных желез длительностью до 10 сут после исследования.
Острая почечная недостаточность развивается очень редко.
При введении в коронарные, мозговые или почечные артерии может развиваться артериальный спазм, приводящий к транзиторной ишемии тканей соответствующих органов.
Реакции со стороны сердечно-сосудистой системы в виде нарушений ритма, снижения сократительной функции миокарда или ишемии миокарда развиваются очень редко. Возможно развитие АГ.
Могут встречаться неврологические реакции, которые проявляются в виде судорог, преходящих нарушений моторной или чувствительной функций. В единичных случаях Визипак может проникать через ГЭБ, в результате чего накопление препарата в коре мозга может визуализироваться при КТ. Это явление может сохраняться в течение 1–2 дней.
После введения йодосодержащих рентгеноконтрастных средств может наблюдаться преходящее повышение уровня креатинина в плазме крови.
Могут проявляться постфлебографические тромбофлебиты или тромбозы. Описаны единичные случаи артралгии.
Возможно нарушение вкусовых ощущений, нарушения зрения, головная боль, аллергические реакции, а также дискомфорт в месте введения.
Особые указания
наличие в анамнезе аллергии, БА или других нежелательных реакций на йодосодержащие контрастные средства, требует повышенного внимания. У больных БА или с аллергическими реакциями в анамнезе предварительно необходимо ввести ГКС и антигистаминные средства.
Риск развития тяжелых побочных реакций на Визипак очень низок. Однако контрастные средства, содержащие йод, могут вызвать анафилактические реакции или другие проявления гиперчувствительности. По этой причине следует заблаговременно определить последовательность лечебных мероприятий в случае возникновения побочных реакций и иметь в наличии необходимые препараты и оборудование. Должен быть введен в/в катетер во время проведения рентгеноконтрастного исследования для облегчения быстрого в/в введения лекарственных средств.
Перед и после введения контрастного препарата необходимо обеспечить адекватную гидратацию организма исследуемого. Это имеет особое значение для больных с миеломной болезнью, сахарным диабетом, при нарушениях функции почек, а также для детей и лиц пожилого возраста. Нарушения гемодинамики и электролитного баланса наиболее вероятны у детей в возрасте до одного года и особенно у новорожденных.
Необходимо особое внимание при исследовании пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и легочной гипертензией ввиду риска развития нарушений ритма сердца или расстройств гемодинамики.
Особое внимание требуется в отношении больных с острой церебральной патологией, опухолями головного мозга, эпилепсией, так как они склонны к развитию судорог. Повышен риск развития судорог и неврологических реакций также у больных алкоголизмом и наркоманией. Редко отмечали случаи временного снижения остроты слуха или глухоты после миелографии, что, вероятно, связано со снижением давления СМЖ вследствие люмбальной пункции.
Для предотвращения развития ОПН, связанной с введением контрастного средства, необходима особая осторожность при введении препарата больным с нарушениями функции почек и сахарным диабетом и относящимся к группе риска, а также с парапротеинемиями (миелома и макроглобулинемия Вальденстрема).
Меры по профилактике побочных реакций:
- идентификация пациентов, относящихся к группе повышенного риска;
- обеспечение адекватной гидратации. Если необходимо, она может быть достигнута с помощью постоянной в/в инфузии, начатой до момента введения контрастного препарата и продолжающейся до его выделения почками;
- предотвращение дополнительной нагрузки на почки, возникающей при использовании нефротоксических лекарств, препаратов для пероральной холецистографии, пережатии почечных артерий, ангиопластике почечных артерий, хирургических операциях — до выведения контрастного препарата из организма;
- повторные рентгеноконтрастные исследования должны выполняться не ранее того момента, когда функция почек восстановится до исходного уровня.
Особую осторожность следует соблюдать у больных с тяжелыми сочетанными нарушениями функции печени и почек, так как у них значительно снижен клиренс контрастных препаратов.
Возможно выполнение рентгеноконтрастных исследований у пациентов, находящихся на гемодиализе, при условии, что диализ будет проведен сразу после исследования.
Введение йодосодержащих контрастных средств может усугублять выраженность симптомов миастении.
При выполнении инвазивных исследований и вмешательств у больных с феохромоцитомой необходимо профилактическое использование блокаторов α-адренорецепторов для предупреждения гипертонических кризов.
Необходима особая осторожность при обследовании пациентов с гипертиреоидизмом. У больных с многоузловым зобом после введения йодосодержащих контрастных средств существует риск развития гипертиреоидизма. Следует помнить о возможности развития, в связи с введением контрастных средств, преходящего гипотиреоидизма у недоношенных детей.
Наблюдение пациента
После введения контрастного препарата следует обеспечить наблюдение пациента в течение как минимум 30 мин, поскольку большинство побочных реакций возникает в это время. Однако возможны побочные реакции и в более отдаленные сроки.
Могут возникать искажения результатов радиоизотопных исследований щитовидной железы (йодосвязывающая способность ткани щитовидной железы остается сниженной в течение 2 нед).
Интратекальное введение
После миелографии нежелательные эффекты могут быть отдаленными, возникать через несколько часов или даже дней после проведения процедуры. Их частота аналогична частоте побочных реакций при процедуре люмбальной пункции или после нее.
Головная боль, тошнота, рвота или головокружение являются достаточно частыми событиями и большей мерой связаны со снижением давления в субарахноидальном пространстве в результате поступления ликвора в место пункции. Некоторые пациенты могут испытывать сильную головную боль на протяжении нескольких дней. Для предупреждения снижения внутричерепного давления необходимо избегать чрезмерного отбора СМЖ.
В месте инъекции может быть отмечена локальная и корешковая боль.
Ранее в некоторых случаях при применении других неионных контрастных средств на основе йода отмечали симптомы менингеального раздражения, фотофобии, развитие инфекционного менингита, временное нарушение церебральной функции, случались судороги, временная спутанность сознания, временное нарушение двигательной или сенсорной функции, изменения на ЭЭГ.
Период беременности и кормления грудью
Визипак не следует назначать беременным, за исключением тех случаев, когда польза от его применения превышает риск.
Контрастные средства в незначительной степени экскретируются в грудное молоко и минимально всасываются в кишечнике. Поэтому вероятность причинения вреда ребенку при кормлении грудью представляется маловероятной. Однако при необходимости введения препарата желательно прекратить кормление грудью на 24 ч.
Препарат влияет на скорость и точность реакции, поэтому необходимо воздержаться от вождения транспортных средств или использования каких-либо других механизмов в течение первых 24 ч после введения контрастного средства.
Взаимодействия
использование контрастных веществ у больных диабетом, принимающих бигуаниды (метформин), может приводить к преходящему нарушению функции почек и развитию молочнокислого ацидоза. В качестве меры предосторожности необходимо прекратить прием бигуанидов за 48 ч до исследования и возобновить после полной стабилизации функции почек.
Использование одновременно с антипсихотическими средствами, анальгетиками и антидепрессантами может снижать судорожный порог, повышая риск развития побочных реакций.
Пациенты, принимавшие менее чем за 2 нед до исследования интерлейкин-2, склонны к повышенной частоте отсроченных побочных реакций (гриппоподобные состояния или кожные реакции).
У пациентов, принимающих блокаторы β-адренорецепторов, проявления анафилаксии могут быть атипичными и их можно ошибочно принимать за вагусные реакции.
Передозировка
риск развития передозировки минимален у пациентов с нормальной функцией почек. При использовании высоких доз препарата большое значение в отношении влияния на функцию почек имеет длительность процедуры (T½ препарата приблизительно равен 2 ч).
Симптомы: цианоз, брадикардия, ацидоз, легочное кровотечение, бессонница или сонливость, слабость, повышенная утомляемость, ступор, эпилептический синдром, кома, нарушения психической деятельности — галлюцинации, деперсонализация, дезориентация, депрессия, амнезия, фотофобия, менингизм, гиперрефлексия или арефлексия, паралич, тремор.
При передозировке необходимо провести коррекцию водно-электролитного баланса с помощью инфузионной терапии. На протяжении следующих 3 дней необходимо мониторировать функцию почек. При необходимости возможно использование гемодиализа для выведения препарата из организма пациента.
Специфического антидота не существует.
Лечение: диазепам 10 мг в/в медленно, через 20–30 мин после прекращения приступа судорог — в/м фенобарбитал 200 мг. Контроль и поддержание жизненно важных функций, проведение симптоматической терапии.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С, в защищенном от света месте. Не замораживать. Срок годности — 3 года.