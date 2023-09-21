ЙОДИКСАНОЛ (IODIXANOLUM) Действующее вещество
йодиксанол — неионное, димерное, гексайодированное, водорастворимое рентгеноконтрастное средство.
После инъекции органически связанный йод, находящийся в сосудах и тканях, поглощает радиацию.
Быстро распределяется в организме.
Период распределения в среднем составляет около 21 мин. Vd эквивалентен объему межклеточной жидкости (0,26 л/кг массы тела), что свидетельствует о распределении йодиксанола только в межклеточную жидкость. Метаболитов не установлено. Связывание с белками крови составляет менее 2%.
Т½ препарата — около 2 ч. Преимущественно выводится почками путем клубочковой фильтрации. У пациентов с нормальной функцией почек через 4 ч после в/в инъекции йодиксанола в мочу переходит около 80% введенного препарата, через 24 ч — 97%. Около 1,2% введенной дозы выводится с калом в течение 72 ч. Максимальная концентрация йодиксанола в моче устанавливается через 1 ч после инъекции.
В диапазоне рекомендуемых доз фармакокинетика не является дозозависимой. Исследований фармакокинетики применения препарата в полостях тела не проводилось.
взрослым — проведение кардиоангиографии, церебральной ангиографии, периферической ангиографии, абдоминальной ангиографии (включая в/а цифровую субстракционную ангиографию), урографии, флебографии, контрастное усиление при проведении КТ и исследований ЖКТ; люмбальная, торакальная и цервикальная миелография; артрография, гистеросальпингография.
Детям — проведение кардиоангиографии, урографии, контрастное усиление при проведении КТ и исследований ЖКТ.
в/а, в/в, интратекальное и внутриполостное введение.
Доза препарата зависит от метода исследования, возраста, массы тела, минутного объема сердца, общего состояния пациента и техники применения препарата. Обычно применяют те же концентрации и объем йода, что и при применении других общепринятых йодсодержащих рентгеноконтрастных средств.
До и после применения контрастного вещества, как и других рентгеноконтрастных средств, необходимо обеспечить соответствующую гидратацию организма.
повышенная чувствительность к компонентам препарата; манифестирующий тиреотоксикоз.
связанные с внутрисосудистым введением:
тромбоцитопения, реакции гиперчувствительности, анафилактоидные реакции, анафилактоидный шок; ажитация, тревога, спутанность сознания; головная боль, головокружение, инсульт, сенсорные нарушения, включая нарушения вкуса, парестезии, амнезия, обмороки; кома, моторная дисфункция, нарушение сознания, судороги, транзиторная контраст-индуцированная энцефалопатия (включая галлюцинации), тремор, транзиторная корковая слепота, нарушения зрения; аритмия (включая брадикардию, тахикардию), инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, желудочковая гипокинезия, спазм коронарных артерий, остановка сердца и дыхания, нарушение сердечной проводимости, тромбоз коронарных артерий, стенокардия, приливы; артериальная гипотензия, АГ, ишемия. артериальный спазм, тромбоз, тромбофлебит, шок; кашель, одышка, отек легких, остановка дыхания, дыхательная недостаточность; тошнота, рвота, боль/дискомфорт в животе, острый панкреатит, обострение панкреатита, увеличение слюнных желез; сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, эритема, буллезный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, эритема многоформная, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез, медикаментозная сыпь с эозинофилией и системными симптомами, токсидермия, аллергический дерматит, шелушение кожи; боль в спине, спазмы мышц, артралгия; нарушение функции почек, включая острую почечную недостаточность, в месте введения — ощущение жара, боль в груди, боль и дискомфорт, дрожь (озноб), гипертермия, реакции в месте введения, включая экстравазацию. ощущение холода; астеническое состояние; йодизм.
Связанные с интратекальным введением:
реакции гиперчувствительности, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, головная боль, головокружение, транзиторная контраст-индуцированная энцефалопатия (включая галлюцинации, амнезию, спутанность сознания и другие неврологические симптомы); рвота, тошнота; спазмы мышц; в месте введения — дрожь, боль.
Связанные с проведением гистеросальпингографии:
реакции гиперчувствительности; головная боль; боль в животе, тошнота, рвота; вагинальное кровотечение; в месте введения — гипертермия, дрожь.
Связанные с проведением артрографии:
реакции гиперчувствительности, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, боль в месте инъекции, дрожь.
Связанные с внутриполостным введением:
реакции гиперчувствительности, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, диарея, боль в животе, тошнота, рвота, в месте введения — дрожь.
диагностика заболеваний щитовидной железы с применением всех йодсодержащих контрастных средств может осложняться из-за снижения йодосвязующей способности тканей щитовидной железы на период до нескольких недель.
Высокие концентрации контрастных веществ в плазме крови и моче могут влиять на результаты лабораторных исследований по определению концентрации билирубина, белков или неорганических соединений.
Применение йодсодержащих контрастных средств пациентам с сахарным диабетом, принимающим метформин, может приводить к обратимому нарушению функции почек и развитию лактатацидоза.
Пациенты, принимавшие интерлейкин-2 менее чем за 2 нед до инъекции йодсодержащих контрастных веществ, имеют склонность к отдаленным побочным реакциям (гриппоподобные состояния или кожные реакции).
Применение β-блокаторов является фактором риска развития анафилактоидных реакций на рентгеноконтрастные средства (наблюдалась тяжелая артериальная гипотензия).
маловероятна у пациентов с нормальной функцией почек. Длительная процедура при высоких дозах препарата может сказаться на функции почек.
При случайной передозировке необходимо провести коррекцию нарушений водно-электролитного баланса при помощи инфузионной терапии. Следующие 3 дня следует проводить мониторинг функции почек. В случае необходимости избыток препарата удаляется путем гемодиализа. Специфического антидота не существует. При передозировке применяют симптоматическую терапию.