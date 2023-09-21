йодиксанол — неионное, димерное, гексайодированное, водорастворимое рентгеноконтрастное средство.

После инъекции органически связанный йод, находящийся в сосудах и тканях, поглощает радиацию.

Быстро распределяется в организме.

Период распределения в среднем составляет около 21 мин. V d эквивалентен объему межклеточной жидкости (0,26 л/кг массы тела), что свидетельствует о распределении йодиксанола только в межклеточную жидкость. Метаболитов не установлено. Связывание с белками крови составляет менее 2%.

Т ½ препарата — около 2 ч. Преимущественно выводится почками путем клубочковой фильтрации. У пациентов с нормальной функцией почек через 4 ч после в/в инъекции йодиксанола в мочу переходит около 80% введенного препарата, через 24 ч — 97%. Около 1,2% введенной дозы выводится с калом в течение 72 ч. Максимальная концентрация йодиксанола в моче устанавливается через 1 ч после инъекции.

В диапазоне рекомендуемых доз фармакокинетика не является дозозависимой. Исследований фармакокинетики применения препарата в полостях тела не проводилось.