во время применения верапамила и определения его дозы особое внимание необходимо уделять пациентам с AV-блокадой I степени; с артериальной гипотензией (систолическое АД <90 мм рт. ст.); с брадикардией (ЧСС <50 уд./мин).

С осторожностью назначают:

пациентам с сердечной недостаточностью — может вызывать бессимптомную AV-блокаду II степени или преходящую брадикардию. При развитии AV-блокады нужно снизить дозу или прекратить прием препарата;

пациентам с гипертрофической кардиомиопатией, в том числе осложненной обструкцией левого желудочка, высоким давлением заклинивания в легочных капиллярах, нарушением функции синусно-передсердного узла;

пациентам с фибриляцией/трепетанием предсердий и сопутствующим WPW с-мом (риск возникновения желудочковой тахикардии);

при заболеваниях с нарушениями нервно-мышечной трансмиссии (миастения (Myastenia gravis), синдром Ламберта — Итона);

пациентам с мышечной дистрофией Дюшена — верапамил снижает нейромышечную проводимость и удлиняет период восстановления после нейромышечной блокады, вызванной векуронием. Необходимо снижение дозы препарата;

пациентам с нарушением функции печени — в зависимости от степени тяжести действие верапамила гидрохлорида усиливается и удлиняется в связи с замедлением распада лекарственного средства, поэтому дозирование необходимо соблюдать с особой осторожностью;

пациентам с почечной недостаточностью (под тщательным наблюдением);

лицам пожилого возраста с гиперчувствительностью к действию препарата, даже при условиях обычного дозирования;

при оперативных вмешательствах в связи с потенцированием угнетающего влияния общих анестетиков на миокард и миорелаксантов на скелетные мышцы.

Необходимо контролировать длительность интервала Р–Q на ЭКГ, а также другие признаки возможной передозировки верапамила (регулярный контроль ЧСС и т.п.).

Во время применения препарата необходимо избегать употребления блюд и напитков с грейпфрутом, поскольку он может повысить уровень верапамила гидрохлорида в плазме крови.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Препарат не следует принимать в I и II триместр беременности. Применение препарата в III триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости, когда положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Верапамил проникает через плаценту в пуповинную кровь.

Биологически активное вещество проникает в грудное молоко. Ограниченные данные относительно перорального приема свидетельствуют, что доза верапамила, попадающая в организм новорожденного, является низкой (0,1–1% дозы, принятой матерью), поэтому применение верапамила можно совмещать с кормлением грудью. Принимая во внимание риск появления серьезных побочных реакций у новорожденных, которых кормят грудью, верапамил в этот период применяется только в случае крайней необходимости для матери.

Дети. Детям препарат в этой лекарственной форме не назначают.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В зависимости от индивидуальной реакции способность к управлению транспортными средствами или работе с механизмами может быть нарушена. Особенно это касается начальной фазы лечения, при повышении дозы, изменении гипотензивного препарата.