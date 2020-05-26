Вератард 180 (Veratard 180) (169594) - инструкция по применению ATC-классификация
Вератард 180 инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Верапамил относится к производным фенилалкиламина. Селективный блокатор кальциевых каналов. Препарат проявляет антигипертензивное, антиангинальное, антиишемическое и антиаритмическое свойства. Механизм фармакологического действия препарата заключается в блокаде Са2+-каналов и угнетении трансмембранного переноса ионов Са2+ преимущественно в клетках гладких мышц сосудов и миокарда. При ишемии миокарда верапамил устраняет диспропорцию между потребностью и снабжением сердца кислородом, снижает сократимость миокарда, оказывает вазодилатирующее действие. Снижение тонуса периферических артерий способствует снижению ОПСС и АД. Верапамил угнетает синоатриальную и AV-проводимость, обладает антиаритмическим действием. Нормальный уровень ЧСС не изменяется или незначительно снижается.
Фармакокинетика. После приема препарата внутрь верапамил постепенно высвобождается из капсульной массы, за счет чего поддерживается его постоянная концентрация в крови. Время достижения Cmax в плазме крови — 5–7 ч. Высвобождение препарата происходит практически линейно в течение 8–12 ч. Метаболизируется при первом прохождении через печень с образованием нескольких метаболитов. Основным из них является норверапамил, обладающий менее выраженной гипотензивной активностью, чем неизмененный верапамил. Связывание с белками плазмы крови — 90%.
Вследствие эффекта первого прохождения через печень биодоступность препарата при однократном приеме составляет 30%, а T½ — около 7 ч. При многократном приеме T½ составляет в среднем 12 ч, что связано с насыщением ферментных систем печени и повышением концентрации верапамила в плазме крови. Экскретируется в основном с мочой (70%) в виде метаболитов, частично — с калом.
Показания Вератард 180
- АГ;
- ИБС: стабильная стенокардия напряжения, вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала);
- аритмия: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия;
- трепетание/фибрилляция предсердий с быстрым AV-проведением (за исключением WPW с-ма).
Применение Вератард 180
дозу препарата врач подбирает индивидуально. Средняя суточная доза при всех показаниях составляет 180–360 мг. В начале лечения назначают по 1 капсуле (180 мг) 1 раз в сутки, утром. При необходимости дозу повышают до 360 мг/сут (по 1 капсуле утром и вечером, с промежутком около 12 ч между приемами). Превышение дозы возможно только на очень короткое время и под тщательным наблюдением врача.
У пациентов с нарушением функции печени, в зависимости от степени тяжести, действие верапамила гидрохлорида усиливается и удлиняется в связи с замедлением распада лекарственного средства. Поэтому в таких случаях дозирование необходимо устанавливать с особой осторожностью и начинать с низких доз (например 2–3 раза в сутки по 40 мг, соответственно 80–120 мг/сут). Применяются препараты верапамила с возможностью такого дозирования.
Верапамил можно принимать до, во время или после еды, не разжевывая и не рассасывая, запивая небольшим количеством воды.
Не принимать препарат в положении лежа.
Верапамила гидрохлорид нельзя назначать больным с инфарктом миокарда на протяжении 7 дней после его развития.
После длительной терапии препарат следует отменить, постепенно снижая дозу.
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально — зависит от состояния пациента и течения заболевания.
Противопоказания
- гиперчувствительность к верапамилу или другим компонентам препарата;
- кардиогенний шок;
- острая фаза инфаркта миокарда с осложнениями (брадикардия <50 уд./мин, артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт. ст.), недостаточность левого желудочка);
- тяжелые нарушения проводимости: синоатриальная и АV-блокада II–III степени (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма);
- синдром слабости синусного узла (за исключением пациентов с искусственным водителем ритма);
- застойная сердечная недостаточность;
- мерцание/трепетание предсердий (на фоне WPW с-ма и синдрома Лауна — Генома — Ливайна (LGL). Одновременное в/в введение блокаторов β-адренорецепторов (за исключением интенсивной терапии).
Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: стенокардия, артериальная гипотензия, синоатриальная и AV-блокада (AV-блокада I, II или III степени), брадикардия, брадиаритмия с фибриляцией предсердий, остановка синусового узла, асистолия. Риск обострения/развития сердечной недостаточности, ортостатические реакции. В редчайших случаях — тахикардия. Также отмечались боль за грудиной, инфаркт миокарда, ощущение сердцебиения, периферические отеки щиколоток, синкопе, притоки.
Со стороны ЖКТ: желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, (иногда — рвота), метеоризм, атония кишечника, запор. Сообщалось о сухости во рту, гиперплазии десен (гингивит и кровотечение), дискомфорт в животе, кишечная непроходимость, боль.
Со стороны ЦНС: нарушение мозгового кровообращения, спутанность сознания, нарушение равновесия, утомляемость, бессонница, нервозность, мышечные судороги, психоз, нейропатия, экстрапирамидальный синдром, сонливость, головная боль, сенсорные расстройства, такие как шум в ушах, парестезия, тремор, головокружение.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: головокружение, звон в ушах.
Со стороны мочеполовой системы: эректильная дисфункция, в том числе импотенция, частые мочеиспускания, нарушение менструального цикла. В единичных случаях у лиц пожилого возраста при длительной терапии развивалась гинекомастия, которая полностью прекращалась после отмены препарата, в редчайших случаях — галакторея.
Со стороны опорно-мышечной системы: мышечная слабость, миалгия, артралгия.
Кожа и подкожные ткани: высыпания на коже (в том числе крапивница), зуд, аллопеция, гиперкератоз, нарушение пигментации, эритромелалгия, мультиформная эритема, макулопапулезная сыпь, в редчайших случаях — синдром Стивенса — Джонсона, геморрагия, отек Квинке, фотодерматиты. В единичных случаях — пурпура.
Со стороны гепатобилиарной системы: может отмечаться повышение уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина. Возможны повреждения печени с клиническими проявлениями (плохое самочувствие, повышение температуры тела и/или боль в правом подреберье), поэтому целесообразно периодически контролировать функцию печени. В некоторых случаях эти изменения самостоятельно исчезают при длительной терапии.
Со стороны иммунной системы: в единичных случаях сообщалось о гиперчувствительности. В редчайших случаях сообщалось об аллергическом гепатите, бронхоспазме.
Другие проявления: нечеткость зрения, повышение уровня пролактина в плазме крови. Иногда отмечалось снижение толерантности к глюкозе. Сообщалось о параличе (тетрапарезе), ассоциированном с комбинированным применением верапамила и колхицина, потому комбинированное применение колхицина и верапамила не рекомендуется.
Особые указания
во время применения верапамила и определения его дозы особое внимание необходимо уделять пациентам с AV-блокадой I степени; с артериальной гипотензией (систолическое АД <90 мм рт. ст.); с брадикардией (ЧСС <50 уд./мин).
С осторожностью назначают:
- пациентам с сердечной недостаточностью — может вызывать бессимптомную AV-блокаду II степени или преходящую брадикардию. При развитии AV-блокады нужно снизить дозу или прекратить прием препарата;
- пациентам с гипертрофической кардиомиопатией, в том числе осложненной обструкцией левого желудочка, высоким давлением заклинивания в легочных капиллярах, нарушением функции синусно-передсердного узла;
- пациентам с фибриляцией/трепетанием предсердий и сопутствующим WPW с-мом (риск возникновения желудочковой тахикардии);
- при заболеваниях с нарушениями нервно-мышечной трансмиссии (миастения (Myastenia gravis), синдром Ламберта — Итона);
- пациентам с мышечной дистрофией Дюшена — верапамил снижает нейромышечную проводимость и удлиняет период восстановления после нейромышечной блокады, вызванной векуронием. Необходимо снижение дозы препарата;
- пациентам с нарушением функции печени — в зависимости от степени тяжести действие верапамила гидрохлорида усиливается и удлиняется в связи с замедлением распада лекарственного средства, поэтому дозирование необходимо соблюдать с особой осторожностью;
- пациентам с почечной недостаточностью (под тщательным наблюдением);
- лицам пожилого возраста с гиперчувствительностью к действию препарата, даже при условиях обычного дозирования;
- при оперативных вмешательствах в связи с потенцированием угнетающего влияния общих анестетиков на миокард и миорелаксантов на скелетные мышцы.
Необходимо контролировать длительность интервала Р–Q на ЭКГ, а также другие признаки возможной передозировки верапамила (регулярный контроль ЧСС и т.п.).
Во время применения препарата необходимо избегать употребления блюд и напитков с грейпфрутом, поскольку он может повысить уровень верапамила гидрохлорида в плазме крови.
Применение в период беременности и кормления грудью.
Препарат не следует принимать в I и II триместр беременности. Применение препарата в III триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости, когда положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка. Верапамил проникает через плаценту в пуповинную кровь.
Биологически активное вещество проникает в грудное молоко. Ограниченные данные относительно перорального приема свидетельствуют, что доза верапамила, попадающая в организм новорожденного, является низкой (0,1–1% дозы, принятой матерью), поэтому применение верапамила можно совмещать с кормлением грудью. Принимая во внимание риск появления серьезных побочных реакций у новорожденных, которых кормят грудью, верапамил в этот период применяется только в случае крайней необходимости для матери.
Дети. Детям препарат в этой лекарственной форме не назначают.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В зависимости от индивидуальной реакции способность к управлению транспортными средствами или работе с механизмами может быть нарушена. Особенно это касается начальной фазы лечения, при повышении дозы, изменении гипотензивного препарата.
Взаимодействия
однократное применение:
с блокаторами β-адренорецепторов увеличивает взаимное угнетающее действие на автоматизм синоатриального узла, АV-проводимость и сократимость миокарда, вследствие этого повышается риск развития выраженной артериальной гипотензии, АV- и SA-блокад, брадикардии, сердечной недостаточности, особенно при применении высоких доз блокаторов β-адренорецепторов или при них в/в введении — назначение только по четким показаниям и под строгим контролем врача;
с антигипертензивными препаратами (например вазодилататоры, ингибиторы АПФ, диуретики, блокаторы α-адренорецепторов, празозин и теразозин) — потенциирование их действия;
с трициклическими антидепрессантами, нейролептиками — потенцируют гипотензивное действие верапамила;
с сердечными гликозидами (например дигоксином) — в начале лечения (1-я неделя) уровень дигоксина в сыворотке крови повышается на 50–70%, поэтому необходимо откорректировать дозу дигоксина, а его уровень в сыворотке крови периодически контролировать;
с дигитоксином — снижение клиренса дигитоксина (~27%) и экстраренального клиренса (~29%);
Не рекомендуется комбинация верапамила с:
антиаритмическими препаратами I–III класса (в том числе амиодароном);
дизопирамидом, применение которого необходимо прекратить за 48 ч до начала применения верапамила и возобновлять не раньше, чем через 24 ч после прекращения его приема;
ацетилсалициловой кислотой — повышенная возможность кровотечения;
флекаинидом — существенным образом меняется взаимное угнетающее действие на миокард, замедляет AV-проводимость и увеличивается длительность реполяризации;
хинидином — может развиться выраженная артериальная гипотензия у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией;
пероральными противозачаточными препаратами, гидантоином, салицилатами, сульфаниламидами и производными сульфонилмочевины — вследствие высокой степени связывания, как и верапамила, с белками;
солями кальция и витамином D — снижается фармакологический эффект верапамила;
пропранололом, метопрололом — может снижаться их клиренс;
рифампицином, фенобарбиталом — могут снижать эффективность верапамила;
буспироном — увеличение AUC и Cmax в 3–4 раза;
сульфинпиразоном — может отмечаться снижение гипотензивного эффекта;
мидазоламом — увеличение AUC в 3 раза и Cmax — в 2 раза;
солями лития — их концентрация в сыворотке крови может меняться, поэтому пациенты должны находиться под тщательным наблюдением;
циклоспорином, эверолимусом, сиролимусом, такролимусом, ингибиторами серотонинових рецепторов (такими как алмотриптан), карбамазепином, теофиллином; с субстратами цитохрома Р450 изоэнзима 3А4, например, ингибиторами CSE (ловастатин или аторвастатин) — повышение их уровня в сыворотке крови;
имипрамином — увеличение AUC (~15 %) без влияния на активный метаболит дезипрамин;
антагонистами H2-рецепторов (циметидин),
антиретровирусними препаратами (ритонавир, индинавир) — возможно повышение концентрации верапамила в плазме крови. Назначают с осторожностью, может быть необходимо снижение дозы верапамила с:
ингаляционными анестетиками или блокаторами нейромышечной передачи — дозы препаратов необходимо откорректировать во избежание угнетающего действия на деятельность сердца;
макролидами (например эритромицин, кларитромицин) — взаимное повышение уровня в плазме крови;
ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (симвастатином, аторвастатином, ловастатином) в высоких дозах — повышается риск миопатии, рабдомиолиза. Дозирование должно быть соответственно согласовано. Если пациенту, который уже принимает верапамил, необходимо назначение ингибитора ГМГ-КоА-редуктазы, следует помнить о необходимости снижения дозы статинов, и подобрать дозирование согласно концентрации ХС в плазме крови;
антидиабетическими препаратами (глибурид) — на 28% повышается Cmax глибурида;
доксорубицином — повышается биодоступнисть и максимальный уровень доксорубицина в плазме крови у больных мелкоклеточным раком легкого;
рентгеноконтрастными средствами — может потенцировать угнетенное влияние верапамила на автоматизм синоатриального узла, АV-проводимость и сократимость миокарда;
этанолом — задерживается распад и повышается его уровень в плазме крови, тем самым усиливая действие алкоголя;
грейпфрутовым соком — повышается биодоступнисть верапамила;
зверобоем продырявленным — уменьшается AUC R- (~78 %) и S-верапамила (~80 %) с соответствующим снижением Cmax.
Флувастатин, правастатин и розувастатин практически не взаимодействуют с верапамилом.
Верапамил может привести к повышению действия колхицина. Комбинированное применение не рекомендуется.
Передозировка
основные симптомы передозировки верапамила: снижение АД (в некоторых случаях до уровня, который невозможно определить); симптомы шока, потеря сознания; AV-блокада I и II степени, часто в виде периодов Венкебаха; полная AV-блокада, AV-диссоциация, синусовая брадикардия, блокада синусного узла, остановка сердца или асистолия, головокружение вплоть до коматозного состояния, ступор, гипергликемия, гипокалиемия, метаболический ацидоз, гипоксия, кардиогенний шок с отеком легких, нарушение функции почек и судороги.
Лечение: терапевтические меры, направленные на удаление вещества из организма и восстановление стабильности сердечно-сосудистой системы.
Общие меры: промыть желудок рекомендуется даже в случае, если прошло более 12 ч с момента приема препарата и моторика ЖКТ не определяется (отсутствие кишечных шумов). Общие реанимационные меры включают непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, дефибрилляцию, кардиостимуляцию.
Гемодиализ не показан. Гемофильтрация и, возможно, плазмаферез могут быть эффективными (антагонисты кальция хорошо связываются с белками плазмы).
Особые меры: устранение кардиодепрессивных влияний, артериальной гипотензии и брадикардии. Специфическим антидотом является кальций: в/в вводят 10–20 мл 10% р-ра глюконата кальция (2,25–4,5 ммоль). При необходимости можно повторить введение или провести дополнительную замедленную капельную инфузию (5 ммоль/ч).
Дополнительные меры: при AV-блокаде II и III степени, синусовой брадикардии, остановке сердца применяют атропин, изопротеренол, орципреналин или кардиостимуляцию.
В случае артериальной гипотензии вследствие кардиогенного шока и артериальной вазодилатации применяют допамин (до 25 мкг/кг/мин), добутамин (до 15 мкг/кг/мин) или норадреналин. Концентрация кальция в сыворотке крови должна отвечать верхней границе нормы или быть немного выше. В связи с вазодилатацией на ранних этапах осуществляется заместительное введение жидкости (р-р Рингера или 0,9% р-р натрия хлорида).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.