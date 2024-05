однократное применение:

с блокаторами β-адренорецепторов увеличивает взаимное угнетающее действие на автоматизм синоатриального узла, АV-проводимость и сократимость миокарда, вследствие этого повышается риск развития выраженной артериальной гипотензии, АV- и SA-блокад, брадикардии, сердечной недостаточности, особенно при применении высоких доз блокаторов β-адренорецепторов или при них в/в введении — назначение только по четким показаниям и под строгим контролем врача;

с антигипертензивными препаратами (например вазодилататоры, ингибиторы АПФ, диуретики, блокаторы α-адренорецепторов, празозин и теразозин) — потенциирование их действия;

с трициклическими антидепрессантами, нейролептиками — потенцируют гипотензивное действие верапамила;

с сердечными гликозидами (например дигоксином) — в начале лечения (1-я неделя) уровень дигоксина в сыворотке крови повышается на 50–70%, поэтому необходимо откорректировать дозу дигоксина, а его уровень в сыворотке крови периодически контролировать;

с дигитоксином — снижение клиренса дигитоксина (~27%) и экстраренального клиренса (~29%);

Не рекомендуется комбинация верапамила с:

антиаритмическими препаратами I–III класса (в том числе амиодароном);

дизопирамидом, применение которого необходимо прекратить за 48 ч до начала применения верапамила и возобновлять не раньше, чем через 24 ч после прекращения его приема;

ацетилсалициловой кислотой — повышенная возможность кровотечения;

флекаинидом — существенным образом меняется взаимное угнетающее действие на миокард, замедляет AV-проводимость и увеличивается длительность реполяризации;

хинидином — может развиться выраженная артериальная гипотензия у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией;

пероральными противозачаточными препаратами, гидантоином, салицилатами, сульфаниламидами и производными сульфонилмочевины — вследствие высокой степени связывания, как и верапамила, с белками;

солями кальция и витамином D — снижается фармакологический эффект верапамила;

пропранололом, метопрололом — может снижаться их клиренс;

рифампицином, фенобарбиталом — могут снижать эффективность верапамила;

буспироном — увеличение AUC и C max в 3–4 раза;

сульфинпиразоном — может отмечаться снижение гипотензивного эффекта;

мидазоламом — увеличение AUC в 3 раза и C max — в 2 раза;

солями лития — их концентрация в сыворотке крови может меняться, поэтому пациенты должны находиться под тщательным наблюдением;

циклоспорином, эверолимусом, сиролимусом, такролимусом, ингибиторами серотонинових рецепторов (такими как алмотриптан), карбамазепином, теофиллином; с субстратами цитохрома Р450 изоэнзима 3А4, например, ингибиторами CSE (ловастатин или аторвастатин) — повышение их уровня в сыворотке крови;

имипрамином — увеличение AUC (~15 %) без влияния на активный метаболит дезипрамин;

антагонистами H 2 -рецепторов (циметидин),

антиретровирусними препаратами (ритонавир, индинавир) — возможно повышение концентрации верапамила в плазме крови. Назначают с осторожностью, может быть необходимо снижение дозы верапамила с:

ингаляционными анестетиками или блокаторами нейромышечной передачи — дозы препаратов необходимо откорректировать во избежание угнетающего действия на деятельность сердца;

макролидами (например эритромицин, кларитромицин) — взаимное повышение уровня в плазме крови;

ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (симвастатином, аторвастатином, ловастатином) в высоких дозах — повышается риск миопатии, рабдомиолиза. Дозирование должно быть соответственно согласовано. Если пациенту, который уже принимает верапамил, необходимо назначение ингибитора ГМГ-КоА-редуктазы, следует помнить о необходимости снижения дозы статинов, и подобрать дозирование согласно концентрации ХС в плазме крови;

антидиабетическими препаратами (глибурид) — на 28% повышается C max глибурида;

доксорубицином — повышается биодоступнисть и максимальный уровень доксорубицина в плазме крови у больных мелкоклеточным раком легкого;

рентгеноконтрастными средствами — может потенцировать угнетенное влияние верапамила на автоматизм синоатриального узла, АV-проводимость и сократимость миокарда;

этанолом — задерживается распад и повышается его уровень в плазме крови, тем самым усиливая действие алкоголя;

грейпфрутовым соком — повышается биодоступнисть верапамила;

зверобоем продырявленным — уменьшается AUC R- (~78 %) и S-верапамила (~80 %) с соответствующим снижением C max .

Флувастатин, правастатин и розувастатин практически не взаимодействуют с верапамилом.

Верапамил может привести к повышению действия колхицина. Комбинированное применение не рекомендуется.