Вератард 180 (Veratard 180)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,18
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
300,91
Экономия при брони: -17,33 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,23
Экономия при брони: -38,33 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,61
Экономия при брони: -19,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
300,43
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
275,82
Экономия при брони: -16,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
300,06
Экономия при брони: -16,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 8
8.1 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
294,39
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
245,14
Экономия при брони: -15,29 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
279,00
Экономия при брони: -22,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Вератард 180 капсулы пролонгированного действия 180 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
267,20 грн