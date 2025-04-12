Флюороурацил Медак нужно применять только под наблюдением квалифицированного врача с большим опытом работы в области противоопухолевой химиотерапии.

Во время лечения состояние пациента необходимо тщательно и часто контролировать. Перед лечением следует взвесить риск и пользу для каждого отдельного пациента.

Взрослые

Подбор подходящей дозы и схема терапии зависят от состояния пациента, типа рака, который необходимо лечить, а также в зависимости от того, применяется ли флуороурацил в качестве монотерапии или в комбинации с другими видами терапии.

Количество применяемых циклов должен определять врач в зависимости от местных лечебных протоколов и руководств, принимая во внимание эффективность лечения и переносимость препарата.

Начинать лечение необходимо в условиях стационара.

Снижение дозы рекомендуется больным в следующих случаях:

кахексия;

тяжелая хирургическая операция в предыдущие 30 дней;

ухудшение функции костного мозга;

наличие нарушений функции печени или почек.

У взрослых пациентов и больных пожилого возраста, получающих флуороурацил, перед введением каждой дозы необходимо контролировать гематологическую (количество тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов), желудочно-кишечную (стоматит, диарея, желудочно-кишечное кровотечение), а также неврологическую токсичность и в случае необходимости , снизить дозу флуороурацила или прекратить лечение.

Необходимость коррекции дозы или отмены препарата зависит от появления побочных реакций. При гематологической токсичности, например снижении лейкоцитов (≤3500/мм3) и/или тромбоцитов (≤100 000/мм3) возможно прекращения лечения. Вопрос о возобновлении лечения должен принимать врач в зависимости от клинической ситуации.

Колоректальный рак

Флуороурацил применяют для лечения рака толстой кишки и рака прямой кишки в ряде схем лечения. Флуороурацил применяют, главным образом, вместе с фолиновой кислотой. Часто в схемах лечения объединяют флуороурацил и фолиновую кислоту с другими химиотерапевтическими препаратами, такими как иринотекан, оксалиплатин или с обоими вместе.

Обычно флуороурацил применяют в диапазоне доз 200 — 2600 мг/м2 поверхности тела. Доза также варьирует в зависимости от способа введения — болюсно или непрерывная внутривенная инфузия.

Режим дозирования зависит от схемы химиотерапии. Дозу флуороурацила можно назначать один раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц. Количество циклов зависит от применяемой схемы лечения, а также от клинического решения, которое основывается на эффективности лечения и переносимости.

Рак желудка и гастроэзофагеального соединения

Пациентам с потенциально излечимым раком желудка рекомендуется интраоперационная химиотерапия с применением такой схемы: эпирубицин, цисплатин, флуороурацил. Рекомендуемая доза флуороурацила по этой схеме составляет 200 мг/м2 поверхности тела в сутки в виде непрерывной инфузии в течение 3 недель. Рекомендуется 6 циклов, но это зависит от эффективности лечения и переносимости лекарственного средства пациентом.

Пациентам с неизлечимым местнораспространенным или метастатическим раком флуороурацил обычно применяют в комбинации с цисплатином и с эпирубицином или доцетакселом или без эпирубицина или доцетаксела.

Рак пищевода

Флуороурацил обычно применяют в комбинации с цисплатином или с цисплатином и эпирубицином, или эпирубицином и оксалиплатином. Доза варьирует в диапазоне 200–1000 мг/м2 поверхности тела в сутки и вводится в виде непрерывной инфузии; курс лечения составляет несколько дней и циклически повторяется в зависимости от схемы лечения.

Для лечения рака нижней части пищевода рекомендуется интраоперационная химиотерапия по следующей схеме: эпирубицин, цисплатин, флуороурацил. Рекомендуемая доза флуороурацила по этой схеме составляет 200 мг/м2 поверхности тела в сутки в виде непрерывной инфузии в течение 3 недель, повторяющееся циклически.

Рак поджелудочной железы

Флуороурацил применяют, главным образом, в сочетании с фолиновой кислотой или гемцитабином. Доза варьирует в диапазоне 200–500 мг/м2 поверхности тела в сутки и вводится в зависимости от схемы лечения, в виде болюсной инъекции или внутривенной инфузии, циклически повторяется.

Рак молочной железы

Флуороурацил часто применяют в химиотерапии в комбинации с циклофосфамидом и метотрексатом, или эпирубицином и циклофосфамидом; или с метотрексатом и лейковорином. Рекомендуемая доза составляет 500–600 мг/м2 поверхности тела и вводится в виде внутривенного болюса, при необходимости повторяется каждые 3–4 недели.

Продолжительность адъювантной терапии первичного инвазивного рака молочной железы составляет 6 циклов.

Рак головы и шеи

Флуороурацил применяют, главным образом, в комбинации с цисплатином или карбоплатином. Доза варьирует в диапазоне 600–1200 мг/м2 в сутки и вводится в виде непрерывной внутривенной инфузии в течение нескольких дней. Циклически повторяется в зависимости от схемы лечения.

Почечная или печеночная недостаточность

Препарат с осторожностью применяют у больных с почечной или печеночной недостаточностью, при необходимости дозу препарата уменьшают.

Пациенты пожилого возраста

Коррекция дозы не требуется.

Дети

Флуороурацил не рекомендуется применять детям в связи с недостаточностью данных по безопасности и эффективности.

Способ применения

Флуороурацил обычно применяют внутривенно в виде болюсной инъекции, многочасовой инфузии или непрерывной инфузии в течение от нескольких дней до нескольких недель. Очень важно строго соблюдать продолжительность инъекции/инфузии, выбранной схемы лечения.

Пациенты пожилого возраста

Коррекция дозы не требуется.