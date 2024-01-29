ФЛУОРОУРАЦИЛ (FLUOROURACILUM)

эффективность флуороурацила и его токсичность могут повышаться при одновременном применении различных противоопухолевых препаратов (интерфероны, циклофосфамид, винкристин, метотрексат, цисплатин, доксорубицин). Для достижения максимальной эффективности при комбинированном применении флуороурацила с метотрексатом последний должен быть принят за 24 ч до приема флуороурацила, а не наоборот. В случае комбинации флуороурацила со средствами, обладающими миелосупрессивными свойствами, а также при одновременной или ранее проводимой лучевой терапии требуется коррекция дозы флуороурацила. Флуороурацил может способствовать повышению кардиотоксичности препаратов антрациклинового ряда. Аминофеназон, фенилбутазон и сульфаниламиды не следует принимать перед или во время лечения флуороурацилом. Аллопуринол снижает токсичность и эффективность флуороурацила. Хлордиазепоксид, дисульфирам, гризеофульвин, изониазид могут повышать активность флуороурацила. После длительного лечения флуороурацилом в сочетании с митомицином наблюдался гемолитический уремический синдром. Во время лечения флуороурацилом нельзя проводить вакцинацию живыми вакцинами; это касается и лиц, находящихся в контакте с пациентами.