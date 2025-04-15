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Флюороурацил Медак (Fluorouracilum Medac)
Флюороурацил Медак (Fluorouracilum Medac)
Запорожье
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Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
343.2 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
346.5 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ладан, ул. Мира, 75
350.5 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
361.4 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
364.6 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
364.7 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
365.3 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
365.3 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
365.4 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
365.4 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 305
365.4 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
365.5 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
365.8 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
365.9 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
366.3 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
366.5 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
366.9 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
367.2 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
367.3 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
367.5 км
Флюороурацил Медак раствор для инъекций 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Medac
1485,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
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