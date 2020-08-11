с особой осторожностью назначать пациентам, у которых отмечаются реакции гиперчувствительности на пенициллины или другие β-лактамные антибиотики.

Применение цефуроксима аксетила (как и других антибиотиков) может привести к чрезмерному росту Candida. Длительное лечение может также привести к чрезмерному росту других нечувствительных микроорганизмов (например Enterococci, Clostridium difficile), что может, в свою очередь, потребовать прекращения лечения.

При применении антибиотиков широкого спектра действия может развиваться псевдомембранозный колит, который может проявляться от легкой формы до угрожающего жизни состояния. Поэтому важно иметь это в виду, если у пациентов возникает тяжелая диарея во время или после антибактериальной терапии. Если развивается длительная или выраженная диарея или пациент ощущает резкую схваткообразную боль в животе, лечение должно быть немедленно прекращено и пациенту следует провести тщательное обследование.

Во время лечения цефуроксима аксетилом болезни Лайма отмечали реакцию Яриша — Герксгеймера, которая возникает непосредственно из-за бактерицидного действия цефуроксима аксетила на микроорганизм, вызывающий болезнь Лайма, спирохету Borrelia burgdorferi. Пациентам необходимо объяснить, что это обычное следствие антибиотикотерапии болезни Лайма, которое проходит без лечения.

При проведении последовательной терапии время перехода с парентерального применения на пероральный определяется тяжестью инфекции, клиническим состоянием пациента и чувствительностью патогенного микроорганизма. При отсутствии клинического улучшения в течение 72 ч парентеральную терапию следует продолжать. Перед началом проведения последовательной терапии следует ознакомиться с соответствующей инструкцией по применению цефуроксима натрия.

Период беременности и кормления грудью. Экспериментальные свидетельства эмбриотоксического и тератогенного действия цефуроксима не получены, тем не менее назначать препарат в первые месяцы беременности необходимо с осторожностью.

Цефуроксим выделяется с грудным молоком, поэтому его с осторожностью следует назначать в период кормления грудью.

Дети. Опыта применения препарата для лечения детей в возрасте до 3 мес нет. Детям в возрасте до 3 лет не рекомендуется назначать препарат Аксеф в форме таблеток.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Поскольку препарат может вызвать головокружение, пациента необходимо предупредить, что управлять транспортными средствами и работать с механизмами следует с осторожностью.