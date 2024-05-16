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Аксеф® порошок для приготовления инъекционного раствора 750 мг флакон, №1 - Киев (78717) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
102,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
102,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
102,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
114,62
Экономия: -9,21 грн
105,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (2)
102,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: упаковка (1)
103,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 6
Всего: упаковка (1)
102,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (1)
119,80
Экономия: -12,54 грн
107,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
Всего: упаковка (2)
102,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
Всего: упаковка (1)
102,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
86,54
Экономия: -8,44 грн
78,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
90,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Киприанова Академика, 8
Всего: упаковка (1)
102,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (2)
102,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (2)
102,85 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
Всего: упаковка (2)
102,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
118,39
Экономия: -12,24 грн
106,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (2)
114,31
Экономия: -20,11 грн
94,20 грн