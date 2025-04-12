Общие

Частота возникновения ретинопатии, в случае, если не превышается рекомендованная суточная доза, небольшая. Превышение рекомендованной суточной дозы повышает риск возникновения ретинопатии и ускоряет этот процесс.

Перед началом курса лечения препаратом Иммард все пациенты должны пройти офтальмологическое обследование. В дальнейшем такое обследование нужно проводить по крайней мере каждые 12 мес.

Во время офтальмологического обследования необходимо проверить остроту зрения, провести тщательную офтальмоскопию и фундоскопию, а также исследование центрального поля зрения с красной мишенью и цветового зрения.

Обследование нужно проводить чаще, адаптировав его к особенностям отдельного пациента, в следующих случаях:

- суточная доза препарата превышает 6,5 мг/кг идеальной (не повышенной) массы тела; использование показателя фактической массы тела во время расчета дозы препарата для больных с чрезмерной массой тела может привести к передозировке;

- почечная недостаточность;

- острота зрения <6–8 D;

- возраст >65 лет;

- кумулятивная доза >200 г.

Лечение препаратом Иммард нужно немедленно отменить, если у пациента отмечают пигментные нарушения, дефекты поля зрения или другие отклонения от нормы, которые нельзя объяснить нарушением аккомодации или наличием помутнения роговицы. Необходимо продолжать наблюдение за состоянием таких больных, поскольку эти изменения могут прогрессировать.

В случае появления любых нарушений со стороны органа зрения, в том числе при нарушении цветового зрения, пациентам нужно посоветовать немедленно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Препарат Иммард нужно с осторожностью применять для лечения больных, принимающих сопутствующие препараты, которые могут вызвать побочные реакции со стороны органа зрения или кожи.

С осторожностью применять препарат:

- при лечении пациентов с заболеванием печени или почек, а также если пациенты принимают лекарственные средства, которые могут отрицательно повлиять на функцию этих органов. У пациентов с тяжелым нарушением функции почек или печени необходимо определять уровень гидроксихлорохина в плазме крови и соответствующим образом корректировать дозу препарата;

- у пациентов с тяжелыми желудочно-кишечными, неврологическими и гематологическими заболеваниями.

Хотя риск угнетения функции костного мозга низкий, рекомендуется периодически проводить контроль гемограммы, поскольку может возникать анемия, апластическая анемия, агранулоцитоз, лейкопения и тромбоцитопения. При выявлении патологических изменений со стороны крови применение препарата следует прекратить.

С осторожностью применять препарат для лечения пациентов, чувствительных к хинину, имеющих дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, больным с хронической гематопорфирией, поскольку течение этих заболеваний под влиянием гидроксихлорохина может ухудшаться, а также больным псориазом, поскольку возрастает риск обострения кожных реакций.

Дети младшего возраста особенно чувствительны к токсическому действию 4-аминохинолонов; поэтому пациентов следует предупредить о том, что Иммард нужно хранить в недоступном для детей месте.

У пациентов, принимающих препарат в течение продолжительного времени, необходимо периодически проводить исследование функции скелетных мышц и сухожильных рефлексов. При возникновении мышечной слабости препарат следует отменить.

Малярия. Гидроксихлорохинин неэффективен относительно хлорохинрезистентных штаммов P. falciparum, неактивен относительно экзоэритроцитарных форм P. vivax, P. ovale и P. мalariae. Поэтому Иммард не предотвращает ни инфицирования этими микроорганизмами при применении в профилактических целях, ни рецидива болезни, вызванной ими.

Применение в период беременности и кормления грудью. Прием препарата противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети. Необходимо применять минимально эффективную дозу, которая не должна превышать 6,5 мг/кг идеальной массы тела в сутки. Поэтому таблетки по 200 мг нельзя применять для лечения детей с идеальной массой тела меньше 31 кг.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку вскоре после начала лечения может возникать нарушение аккомодации, пациенты должны соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении работ, требующих повышенного внимания. Если данное состояние не проходит самостоятельно, он исчезает при снижении дозы или прекращении лечения.