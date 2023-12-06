ГИДРОКСИХЛОРОХИН (HYDROXYCHLOROQUINUM) Действующее вещество
по механизму действия сходен с хлорохином. Вызывает гибель эритроцитарных форм всех видов малярийных плазмодиев, а также оказывает гамонтоцидное действие. Применяют для лечения и профилактики малярии.
Терапевтический эффект при диффузных заболеваниях соединительной ткани обусловлен противовоспалительной и умеренно выраженной иммуносупрессивной активностью. Гидроксихлорохин взаимодействует со свободными радикалами, стабилизирует мембраны лизосом, угнетает хемотаксис лейкоцитов и активность ферментов в очаге воспаления, тормозит агрегацию эритроцитов.
ревматоидный артрит, ювенильный артрит, системная красная волчанка, фотодерматит, малярия.
для взрослых при лечении малярии курсовая доза составляет 2 г: 1-й день — 800 мг на первый прием, через 6–8 ч — еще 400 мг; во 2-й и 3-й день — по 400 мг в 1 прием.
При системных заболеваниях соединительной ткани взрослым обычно назначают по 400 мг/сут дробными дозами. После остановки прогрессирования заболевания можно снизить дозу до 200 мг/сут. По показаниям поддерживающую дозу можно повысить до 400 мг/сут. Рекомендуют применять гидроксихлорохин в минимальной эффективной дозе, не превышающей 6,5 мг/кг/сут, особенно у детей. При ревматоидном и ювенильном артрите, системной красной волчанке следует прервать курс лечения, если не достигается эффект в течение 6 мес.
ретинопатия, макулопатия, период беременности.
ретинопатия, отложения в роговице с обратимыми фотофобией и помутнением; нарушения со стороны пищеварительного тракта (тошнота, диарея, анорексия, абдоминальные спазмы, рвота), мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тугоухость, головная боль, эмоциональные расстройства, токсический психоз, миелосупрессия.
перед началом лечения необходима консультация офтальмолога. Следует повторять офтальмологическое обследование каждые 6 мес (проверять остроту зрения, проводить офтальмоскопию). При выявлении какого-либо нарушения — немедленно прекратить лечение. При соблюдении рекомендаций по дозированию случаи ретинопатии наблюдаются редко. Вероятность развития ретинопатии прямо пропорциональна величине суточной дозы.
В начале курса лечения отмечены случаи нарушения аккомодации, поэтому следует предупреждать пациентов о риске, связанном с вождением транспортных средств или другими потенциально опасными видами деятельности. Улучшение наступает спонтанно или достигается путем снижения дозы или прекращения лечения.
У больных с тяжелыми нарушениями функции почек или печени необходимо проверять содержание гидроксихлорохина в плазме крови. Следует периодически контролировать состав периферической крови и при выявлении патологических изменений прекратить курс лечения. Особая осторожность требуется при назначении гидроксихлорохина больным с указанием в анамнезе на повышенную чувствительность к хинину. У больных псориазом чаще возникают кожные реакции. Необходимо соблюдать особую осторожность при лечении пациентов с недостатком глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
возможно повышение содержания дигоксина в плазме крови под воздействием гидроксихлорохина. Аминогликозидные антибиотики потенцируют прямое блокирующее действие хлорохина на нервно-мышечную передачу. Одновременный прием антацидных средств препятствует поступлению хлорохина в организм, поэтому рекомендуется их принимать с интервалом не менее 4 ч.
проявляется головной болью, нарушением зрения, сосудистым коллапсом. Лечение симптоматическое. Во всех случаях передозировки следует вводить диазепам (эффективная коррекция кардиотоксичности хлорохина). В крайне тяжелых случаях необходимо вводить допамин. После острой фазы передозировки больной должен находиться под наблюдением врача не менее 6 ч.