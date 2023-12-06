для взрослых при лечении малярии курсовая доза составляет 2 г: 1-й день — 800 мг на первый прием, через 6–8 ч — еще 400 мг; во 2-й и 3-й день — по 400 мг в 1 прием.

При системных заболеваниях соединительной ткани взрослым обычно назначают по 400 мг/сут дробными дозами. После остановки прогрессирования заболевания можно снизить дозу до 200 мг/сут. По показаниям поддерживающую дозу можно повысить до 400 мг/сут. Рекомендуют применять гидроксихлорохин в минимальной эффективной дозе, не превышающей 6,5 мг/кг/сут, особенно у детей. При ревматоидном и ювенильном артрите, системной красной волчанке следует прервать курс лечения, если не достигается эффект в течение 6 мес.