Глиатилин (Gliatilin) (169378) - инструкция по применению ATC-классификация
Глиатилин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глиатилин является препаратом, который относится к группе центральных холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Холина альфосцерат как донор холина и предшественник фосфатидилхолина обладает потенциальной способностью предотвращать и корректировать биохимические нарушения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на сниженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическая защита обеспечивает высвобождение холина в головном мозгу. Глиатилин положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых было вызвано развитием инволюционной патологии мозга.
Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Глиатилин улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Глиатилин улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозгу, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматических поражениях головного мозга.
Фармакокинетика. При введении Глиатилина в среднем абсорбируется почти 88% введенной дозы. Препарат накапливается преимущественно в головном мозгу (45% концентрации препарата от концентрации в плазме крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (CO2). Только 15% препарата выводится с мочой и желчью.
Показания Глиатилин
р-р. Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушения сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга).
Р-р и капсулы. Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения мыслительных процессов у лиц пожилого возраста, характеризующиеся нарушениями памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, безразличие к окружающей среде; псевдомеланхолия у лиц пожилого возраста.
Применение Глиатилин
р-р. При острых состояниях Глиатилин вводят в/м или в/в (медленно) по 1 г (1 ампула) в сутки в течении от 15 до 20 дней. Затем, после стабилизации состояния больного, переходят на лекарственную форму препарата в капсулах.
Капсулы. Препарат применяют только у взрослых. По 1 капсуле 2–3 раза в сутки.
Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.
Противопоказания
гиперчувствительность к препарату или его компонентам. Период беременности или кормления грудью.
Побочные эффекты
как правило, препарат хорошо переносится даже при длительном применении. Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), очень редко возможны абдоминальная боль и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо снизить дозу препарата.
Особые указания
период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Опыт применения Глиатилина у детей отсутствует.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работу с другими механизмами. Препарат не влияет на управление транспортными средствами и работу с другими механизмами.
Взаимодействия
клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не установлено.
Передозировка
при передозировке Глиатилина, которая может проявляться тошнотой, следует снизить дозу препарата. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С , в недоступном для детей месте.