фармакодинамика. Глиатилин является препаратом, который относится к группе центральных холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Холина альфосцерат как донор холина и предшественник фосфатидилхолина обладает потенциальной способностью предотвращать и корректировать биохимические нарушения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на сниженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическая защита обеспечивает высвобождение холина в головном мозгу. Глиатилин положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых было вызвано развитием инволюционной патологии мозга.

Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Глиатилин улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Глиатилин улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозгу, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматических поражениях головного мозга.

Фармакокинетика. При введении Глиатилина в среднем абсорбируется почти 88% введенной дозы. Препарат накапливается преимущественно в головном мозгу (45% концентрации препарата от концентрации в плазме крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (CO 2 ). Только 15% препарата выводится с мочой и желчью.