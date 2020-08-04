при инфекциях, которые вызваны вирусом простого герпеса, взрослым и детям от 2 лет Ацик назначают по 200 мг 5 раз в сутки в течение 5–10 дней;

детям до 2 лет — 100 мг, 5 раз в сутки (1/ 2 дозы для взрослых) в течение 5–10 дней.

Для профилактики рецидивирующего генитального герпеса препарат назначают по 400 мг 2 раза в сутки или 200 мг 4 раза в сутки; курс лечения — от 6 мес до 1 года.

Для профилактики герпетической инфекции у пациентов с иммунодефицитом или после трансплантации костного мозга Ацик назначают по 400 мг 4 раза в сутки на протяжении всего периода риска развития инфекции.

При лечении Herpes zoster oftalmicus доза препарата составляет 800 мг, 5 раз в сутки в течение 7–10 дней.

Дозы препарата при лечении ветряной оспы зависят от возраста ребенка (в среднем 20 мг/кг на один прием, но не более чем 800 мг) и составляют:

до 2 лет — 200 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней;

от 2 до 6 лет — 400 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней;

от 6 лет — 800 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней.

Больным с ХПН при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин препарат назначают в дозе 200 мг каждые 12 ч при лечении инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, и до 800 мг каждые 12 ч при лечении инфекций, вызванных вирусом Herpes zoster.