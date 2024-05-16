Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Харьков (123547) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 69 аптеках
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Всего: таблетки (25)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Молочная, 1
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Всего: упаковка (1), таблетки (6)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Всего: таблетки (5)
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Мед-сервис
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Всего: таблетки (15)
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Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека шар@
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Наличие на 2024-05-17 - 18:00