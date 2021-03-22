Биовен/Биовен моно применяют только в условиях стационара при соблюдении правил асептики. Перед введением флаконы выдерживают при температуре (20±2) °C в течение не менее 2 ч.

Раствор должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим, бесцветным или слегка желтоватого цвета.

Не использовать мутные р-ры или или р-ры, содержащие осадок.

Для введения препарата необходимо применять отдельную инфузионную систему.

Предостережение относительно введения препарата. Некоторые тяжелые побочные реакции могут быть связаны со скоростью иифузии. Следует строго придерживаться рекомендованной скорости инфузии. Нужно внимательно контролировать состояние пациента и тщательно следить за появлением каких-либо симптомов на протяжении всего периода инфузии.

Некоторые побочные реакции могут случаться чаще:

в случае высокой скорости инфузий;

у пациентов, которые получают иммуноглобулин человека нормальный впервые, или в редких случаях, когда происходит переход на иммуноглобулин человека нормальный, если прошло длительное время с момента предыдущей инфузии.

Потенциальных осложнений можно избежать, если убедиться, что:

пациенты нечувствительны к иммуноглобулину человека нормальному при первом медленном введении препарата путем инфузии;

пациенты находятся под тщательным контролем на предмет появления каких-либо симптомов на протяжении всего периода инфузии. В частности, чтобы выявить признаки потенциального отрицательного влияния, во время первой инфузии и в первый час после первой инфузии следует контролировать состояние пациентов, не получавших ранее препараты иммуноглобулина, получавших лечение альтернативным препаратом, или после длительного перерыва после последнего введения иммуноглобулина. Таким больным необходим контроль в течение всего периода первой инфузии, а также в течение 1 ч после окончания введения. Все остальные пациенты должны находиться под медицинским наблюдением в течение первых 20 мин после введения. В случае появления побочных реакций нужно либо снизить скорость введения, либо остановить инфузию. Необходимое лечение зависит от характера и тяжести побочных реакций. В случае развития шока следует проводить лечебные мероприятия в соответствии с утвержденными рекомендациями по проведению противошоковой терапии.

Для всех пациентов при введении lgG нужно:

провести адекватную гидратацию перед началом инфузии lgG;

контролировать диурез;

контролировать уровень креатинина в плазме крови;

избегать совместного использования петлевых диуретиков.

Гиперчувствительность. Могут возникнуть серьезные аллергические реакции. В связи с этим лица, получившие препарат, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин. В случае возникновения таких реакций введение Биовен/Биовен моно путем инфузии следует немедленно прекратить и применять соответствующее лечение. У пациентов с дефицитом иммуноглобулина А и имеющимися антителами к иммуноглобулину А существует значительный риск развития серьезных аллергических и анафилактических реакций, которые могут возникнуть в связи с введением Биовен/Биовен моно. Препарат противопоказан пациентам с селективным дефицитом IgA (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В редких случаях иммуноглобулин человека нормальный может вызвать снижение АД с анафилактической реакцией, даже у пациентов, которые получали предварительное лечение иммуноглобулином человека нормальным.

Почечная недостаточность. Сообщалось о случаях ОПН у пациентов, проходивших терапию IgG. К ним относятся: ОПН, острый тубулярный некроз, проксимальная тубулярная нефропатия и осмотический нефроз. В большинстве случаев были определены факторы риска, такие как предварительно существующая почечная недостаточность, сахарный диабет, гиповолемия, избыточная масса тела, сочетанное применение нефротоксических лекарственных препаратов, возраст ≥65 лет, сепсис или парапротеинемия. Эти сообщения о нарушении функции почек и ОПН ассоциировались с использованием многих лицензированных препаратов IgG, которые отвечали за непропорциональную долю от общего числа таких случаев. У пациентов с повышенным риском можно рассмотреть возможность использования препаратов IgG, которые не содержат сахарозы/сахарозы/мальтозы.

Перед началом введения Биовен/Биовен моно с помощью инфузии следует убедиться, что у пациента отсутствуют признаки дегидратации.

У пациентов с потенциальным риском развития ОПН следует осуществлять периодический мониторинг функции почек и диуреза. Показатели функции почек, включая уровень азота мочевины крови (АСУ)/креатинина плазмы крови следует оценивать с первого введения Биовен/Биовен моно и после этого через определенные промежутки времени. При ухудшении функции почек следует прекратить применение препарата. Для пациентов с потенциальным риском развития нарушения функции почек и/или развития тромботических осложнений следует осторожно уменьшать количество Биовен/Биовен моно, введенного за единицу времени.

Контроль уровня глюкозы в крови. Системы некоторых типов для анализа уровня глюкозы в крови (например те, что основаны на методах с использованием глюкозо-дегидрогеназа-пирролохинолинхинона (GDH-PQQ) или глюкозо-краситель-оксидоредуктазы) ошибочно определяют мальтозу, которая содержится в препарате, как глюкозу. В результате получаем ошибочный повышенный уровень глюкозы и ложные показатели для введения инсулина, что может привести к опасной для жизни гипогликемии. Также случаи настоящей гипогликемии могут не лечиться, если состояние гипогликемии замаскировано под ошибочный повышенный уровень глюкозы. В связи с этим при введении Биовен/Биовен моно уровень глюкозы в крови следует измерять с использованием глюкозоспецифических методов. Информацию о системах для анализа уровня глюкозы в крови, включая тест-полоски, нужно пересмотреть, чтобы определить, подходит ли такая система для использования с препаратами для парентерального введения, содержащими мальтозу. В случае каких-либо сомнений следует обращаться к производителю систем для анализа, чтобы выяснить, подходит такая система для использования с препаратами для парентерального введения, содержащими мальтозу.

Гиперпротеинемия. Гиперпротеинемия, повышение вязкости плазмы крови и гипонатриемия могут возникнуть у пациентов, получающих лечение иммуноглобулином. Гипонатриемия может оказаться псевдогипонатриемией, которая проявляется уменьшенной вычисленной осмоляльностью плазмы, или увеличением осмолярного интервала. Клинически важно отличить настоящую гипонатриемию от псевдогипонатриемии, поскольку при уменьшении количества свободной воды в плазме крови целевое лечение пациентов с псевдогипонатриемией может привести к дегидратации, в связи с чем повышается вязкость плазмы крови и могут возникнуть тромбоэмболические осложнения.

Тромбоэмболические осложнения. Вследствие лечения препаратами иммуноглобулина может возникнуть тромбоз. Факторы риска: ожирение, атеросклероз в анамнезе, нарушение сердечного выброса, АГ, сахарный диабет с наличием в анамнезе заболеваний сосудов и случаев тромбоза, пациенты с приобретенной или наследственной тромбофилией, пациенты с тяжелой гиповолемией, с заболеваниями, которые повышают вязкость крови, пожилой возраст, длительная иммобилизация, состояния гиперкоагуляции, венозный или артериальный тромбоз в анамнезе, применение эстрогенов, использование постоянных центральных катетеров в сосудах, повышенная вязкость крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тромбоз также может возникнуть даже при отсутствии известных факторов риска.

Следует осуществить общую оценку вязкости крови у пациентов с риском повышенной вязкости, включая связанную с криоглобулинами, хиломикронемией голодания/заметно высоким уровнем триглицерола или моноклональной гаммапатией. Для пациентов с риском возникновения тромбоза практикуется введение препаратов иммуноглобулина в минимальных дозах и с минимальной скоростью инфузии. Перед применением препарата следует убедиться в надлежащем уровне гидратации пациента. У пациентов с риском возникновения повышенной вязкости крови следует осуществлять контроль симптомов тромбоза и оценку вязкости крови.

Синдром асептического менингита. Как сообщалось, синдром асептического менингита (САМ) может редко возникать в связи с лечением препаратами иммуноглобулина. Прекращение лечения такими препаратами способствует ремиссии САМ без осложнений в течение нескольких дней. Этот синдром обычно появляется в течение периода от нескольких часов до двух дней после лечения препаратами иммуноглобулина и их быстрого введения. САМ характеризуется симптомами, которые включают сильную головную боль, ригидность мышц затылка, сонливость, лихорадку, фотофобию, болевые ощущения во время движения глаз, тошноту и рвоту. Результаты исследований СМЖ часто положительны относительно плеоцитоза с несколькими тысячами клеток на мм3, преимущественно гранулоцитарного ряда, и повышение уровня белков до нескольких сотен мг/дл. Пациенты, у которых отмечают такие симптомы, должны пройти неврологическое обследование, включая исследование СМЖ, для исключения других причин менингита. Пациенты с мигренью в анамнезе более склонны к нему. Синдром менингитного сепсиса может случаться чаще при лечении высокими дозами IgG.

Гемолиз. Препараты иммуноглобулина могут содержать антитела групп крови, которые могут действовать как гемолизины и способствовать in vivo покрытию эритроцитов оболочкой из иммуноглобулина, что влечет прямую положительную реакцию иммуноглобулина и изредка гемолиз. Гемолитическая анемия может возникнуть в связи с лечением иммуноглобулинами, вследствие увеличения секвестрации эритроцитов. Пациентов, получающих лечение иммуноглобулинами, следует контролировать на наличие клинических симптомов гемолиза.

При появлении таких симптомов после введения иммуноглобулина путем инфузии следует осуществить лабораторные анализы для подтверждения гемолиза.

Синдром острого посттрансфузионного повреждения легких. Сообщалось о некардиогенном отеке легких (синдром острого посттрансфузионного повреждения легких (СОППЛ)) у пациентов, которым вводили иммуноглобулин. СОППЛ характеризуется тяжелым осложнением дыхания, отеком легких, гипоксемией, нормальной функцией левого желудочка и горячкой, обычно возникает в течение 1–6 ч после трансфузии. Пациентам с СОППЛ можно применять кислородную терапию с надлежащей дополнительной вентиляцией легких.

Пациентов, принимающих иммуноглобулин, следует контролировать по поводу побочных реакций со стороны дыхательной системы. Если подозревается наличие СОППЛ, необходимо провести соответствующие анализы на наличие антинейтрофильных антител как в препарате, так и в плазме крови пациента.

Лабораторные исследования. При появлении симптомов гемолиза после введения иммуноглобулина путем инфузии следует провести соответствующие лабораторные анализы для их подтверждения. Если есть подозрения относительно СОППЛ, то следует выполнить соответствующие анализы на наличие антинейтрофильных антител как в препарате, так и в плазме крови пациента.

В связи с потенциальным повышением риска тромбоза следует оценить вязкость крови у пациентов с риском повышенной вязкости, включая криоглобулины, хиломикронемию голодания/заметно высокий уровень триглицерола или моноклональную гаммапатию.

Общая информация. Препарат производится из плазмы человека. К стандартным мерам для предотвращения инфицирования из-за использования лекарственных препаратов, приготовленных из крови человека или плазмы, относятся отбор доноров, проверка образцов донорской крови и пулов плазмы на наличие специфических маркеров инфекции, а также включение эффективных производственных стадий для инактивации/уничтожения вирусов. Несмотря на это, при введении лекарственных препаратов, приготовленных из крови человека или плазмы, невозможно полностью исключить возможность передачи инфекций. Это же касается неизвестных и новых вирусов и других патогенов. Проведенные мероприятия считаются эффективными для вирусов оболочки, таких как ВИЧ, вирус гепатита В и вирус гепатита С. В отношении вирусов без оболочки, таких как вирус гепатита А и парвовирус B19, эти меры могут иметь ограниченную эффективность.

Клинический опыт убедительно свидетельствует об отсутствии случаев передачи вируса гепатита А и парвовируса В19 при применении препаратов иммуноглобулина человека. Кроме того, предполагается, что большое значение для повышения вирусной безопасности имеет содержание антител. Биовен/Биовен моно не содержит консервантов и антибиотиков.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов ≥65 лет существует риск развития некоторых побочных реакций, таких как тромбоэмболические осложнения и ОПН.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата у беременных не установлена в ходе контролируемых клинических исследований, поэтому его следует с осторожностью назначать беременным и в период кормления грудью. Исследование введения препарата IgG матерям показало, что он проникает через плаценту, особенно в III триместр. Клинический опыт применения иммуноглобулинов свидетельствует о том, что не следует ожидать вредного воздействия на протяжении беременности на плод или младенца. Иммуноглобулины проникают в грудное молоко и могут способствовать переносу защитных антител к новорожденному. Клинический опыт применения иммуноглобулинов показал, что нет влияния на фертильность.

Дети. Биовен: отсутствует опыт применения препарата в педиатрической практике.

Биовен моно: Дети могут быть более восприимчивы к перегрузке объемом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении траснспортными средствами или другими механизмами. Не отмечено влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.