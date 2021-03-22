Биовен/Биовен Моно® (Bioven/Bioven Mono®) (169330) - инструкция по применению ATC-классификация
Биовен/Биовен Моно инструкция по применению
Характеристика
препарат Биовен является иммунологически активной белковой фракцией (распределение подклассов иммуноглобулина G в препарате: IgG1 — 52%, IgG2 — 32%, IgG3 — 7%, IgG4 — 4%), предельное содержание иммуноглобулина А в препарате составляет 400 мкг/мл.
Препарат Биовен моно является иммунологически активной белковой фракцией (IgG), выделенной из плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом.
Действующим компонентом Биовен/Биовен моно являются антитела, обладающие специфической активностью против различных возбудителей заболеваний — вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса, герпеса человека I, II и VI типа, вируса Эпштейна — Барр, ветряной оспы, гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка, столбнячного и дифтерийного токсина. Обладают также неспецифической активностью, которая проявляется повышением резистентности организма.
Биовен обладает низкой спонтанной антикомплементарной активностью.
Антикомплементарные свойства у Биовен моно отсутствуют, поскольку выделенные иммуноглобулины очищены от агрегированных белков и примесей.
Биовен является нативным иммуноглобулином G, который сохраняет все биологические свойства: активацию комплемента, эффекторную и опсоно-фагоцитарную функции.
Биовен/Биовен моно представляют собой иммунологически активнyю белковую фракцию, выделенную из сыворотки или плазмы крови человека, проверенных на отсутствие антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2, к вирусу гепатита C и поверхностного антигена вируса гепатита В, очищенной и концентрированной методом фракционирования спирто-водными осадителями, которая прошла стадию вирусной инактивации сольвент-детергентным методом.
Данные об эффективности инактивации модельных вирусов приведены в нижепредставленной таблице.
Эффективность инактивации/элиминации вирусов
|Вирус
|Фактор падения титра
|Результат исследования методом ПЦР*
|Вирус иммунодефицита человека І
|5,0 lg TCID50/см3
|—
|Вирус гепатита С
|5,5 lg TCID50/см3
|—
|Вирус простого герпеса ІІ типа
|6,0 lg TCID50/см3
|—
|Вирус вирусной диареи крупного рогатого скота
|5,5 lg10 TCID50/см3
|—
|Вирус псевдобешенства
|6,3 lg10 TCID50/см3
|+
|Энтеровирус свиней І типа
|4,6 lg10 TCID50/см3
|+
|Аденовирус человека ІV типа
|1,2 lg10 TCID50/см3
|+
|Вирус гепатита утят І типа
|3,3 lg10 ELD50/см3
|н/д
|Вирус везикулярного стоматита
|7,0 lg10 TCID50/см3
|н/д
*ПЦР — полимеразная цепная реакция; н/д — нет данных.
Высокая эффективность препаратов обеспечивается быстрым и 100% поступлением антител в кровоток и нормальным T½ из организма.
После введения биодоступность нормального иммуноглобулина человека в кровотоке реципиента является немедленной и полной. Он быстро распределяется между плазмой крови и экстраваскулярной жидкостью, примерно после 3–5 дней достигается равновесие между интра- и экстраваскулярными пространствами.
T½ нормального иммуноглобулина человека составляет около 40 дней. Этот T½ может отличаться у каждого отдельного пациента, особенно при первичном иммунодефиците. IgG и IgG-комплексы распадаются в клетках ретикулоэндотелиальной системы.
Показания Биовен/Биовен Моно
Биовен/Биовен моно применяют для заместительной иммунотерапии в процессе лечения первичных и вторичных иммунодефицитных состояний и связанных с ними заболеваний, а также для лечения и профилактики заболеваний, вызванных бактериальной и вирусной инфекцией.
Биовен назначают взрослым пациентам.
Биовен/Биовен моно применяют для лечения:
- синдромов первичного иммунодефицита: врожденной агаммаглобулинемии или гипогаммаглобулинемии, тяжелого комбинированного иммунодефицита, неклассифицированного вариабельного иммунодефицита, синдрома Вискотта — Олдрича, общего вариабельного иммунодефицита и транзиторной гипогаммаглобулинемии у детей (последнее показание исключительно для препарата Биовен моно);
- вторичного синдрома дефицита антител — цитопении различного генеза (острого и хронического лейкоза, апластической анемии, состояния после терапии цитостатиками), тяжелых форм бактериально-токсических и вирусных инфекций (включая хирургические осложнения, сопровождающиеся бактериемией и состояниями септикопиемии и при подготовке хирургических больных к операции) у взрослых и детей, тяжелых рецидивирующих бактериальных инфекциях у детей с ВИЧ/СПИД; для профилактики и лечения инфекций у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении (показания с указанием детей — исключительно для препарата Биовен моно);
- аутоиммунных заболеваний — идиопатической тромбоцитопенической пурпуры с высоким риском кровотечения или перед хирургическим вмешательством с целью коррекции количества тромбоцитов, синдрома Гийена — Барре, хронической воспалительной нейропатии (демиелинизирующей), воспалительной миопатии, гранулематоза Вегенера, дерматомиозита, системных заболеваний соединительной ткани (ревматоидного артрита), синдрома Кавасаки;
- трансплантации костного мозга (исключительно для препарата Биовен).
Применение Биовен/Биовен Моно
Биовен: препарат вводят в/в капельно, с начальной скоростью 0,5–1,0 мл/мин, в течение 15 минут (15 капель/мин), затем 1 мл/мин в течение следующих 15 мин (20 капель/мин). Оставшееся количество препарата может быть введено со скоростью 1,2–1,5 мл/мин (25–30 капель/мин) при отсутствии каких-либо нежелательных побочных эффектов. Если при этом не наблюдается побочных эффектов, дальнейшее введение препарата может осуществляться со скоростью 1,5 мл/мин (30 капель/мин).
При врожденной агаммаглобулинемии или гипогаммаглобулинемии, тяжелом комбинированном иммунодефиците, синдроме Вискотта — Олдрича, неклассифицированном вариабельном иммунодефиците — по 4–5 мл (0,4–0,5 г)/кг (минимальная доза — 2 мл (0,2 г)/кг, максимальная — 8 мл (0,8 г)/кг) каждые 3–4 нед, подбор дозы осуществляется индивидуально, в зависимости от выраженности инфекционного синдрома (оптимальным считается достижение уровня IgG в плазме крови 5 г/л, но не менее 3–4 г/л).
При заместительной терапии при вторичном иммунодефиците, как правило, по 2–4 мл (0,2–0,4 г)/кг каждые 3–4 нед.
При цитопениях различного генеза (острый и хронический лейкоз, апластическая анемия, состояние после терапии цитостатиками) — по 2–4 мл (0,2–0,4 г)/кг/сут в течение 4–5 суток или 10 мл (1 г)/кг/сут в течение 2 сут.
При тяжелых формах бактериально-токсических и вирусных инфекций (включая хирургические осложнения, сопровождающиеся бактериемией и состояниями септикопиемии и при подготовке хирургических больных к операции) — по 4 мл (0,4 г)/кг/сут в течение 1–4 сут.
При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре — по 2–4 мл (0,2–0,4 г)/кг/сут в течение 2–5 сут или 8–10 мл (0,8–1 г)/кг/сут в первые сутки и в случае необходимости на третьи сутки.
При синдроме Гийена — Барре, хронической воспалительной нейропатии (демиелинизирующей), воспалительной миопатии, гранулематозе Вегенера — по 2–4 мл (0,2–0,4 г)/кг/сут в течение 3–7 сут, при необходимости — 5-дневные курсы лечения повторять с интервалами в 4 нед.
При дерматомиозите — по 10 мл (1 г)/кг/сут в течение 3–5 сут.
При системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидном артрите и др.) — по 2–5 мл (0,2–0,5 г)/кг/сут в течение 5 сут.
При синдроме Кавасаки — по 10–20 мл (1–2 г)/кг в равных дозах за 2–5 сут или 20 мл (2 г)/кг однократно (дополнение к терапии ацетилсалициловой кислотой).
При трансплантации костного мозга 5 мл (0,5 г)/кг однократно за 7 сут до трансплантации, затем — 1 раз в неделю в течение 3 мес после трансплантации.
Биовен моно: препарат вводят в/в капельно. Скорость введения для детей должна составлять 0,08–0,5 мл/мин в зависимости от массы тела, для взрослых — 1–1,5 мл/мин. Более быстрое введение может вызвать коллаптоидную реакцию.
При врожденной агаммаглобулинемии или гипогаммаглобулинемии, других синдромах первичного дефицита, включая тяжелый комбинированный иммунодефицит, синдром Вискотта — Олдрича, общий вариабельный иммунодефицит, транзиторную гипогаммаглобулинемию у детей — по 8–10 мл (0,4–0,5 г)/кг (минимальная доза — 4 мл (0,2 г)/кг, максимальная — 16 мл (0,8 г)/кг) каждые 3–4 нед, подбор дозы осуществляется индивидуально в зависимости от выраженности инфекционного синдрома (оптимальным считается достижение уровня IgG в плазме крови 5 г/л, но не менее 3–4 г/л).
При заместительной терапии при вторичном иммунодефиците — по 4–8 мл (0,2–0,4 г)/кг каждые 3–4 нед.
При тяжелых рецидивирующих бактериальных инфекциях у детей с ВИЧ/СПИД — по 8 мл (0,4 г)/кг каждые 3–4 нед.
При цитопениях различного генеза (острый и хронический лейкоз, апластическая анемия, состояние после терапии цитостатиками) — по 4–8 мл (0,2–0,4 г)/кг/сут в течение 4–5 сут или 20 мл (1 г)/кг/сут в течение 2 сут.
При тяжелых формах бактериально-токсических и вирусных инфекций у взрослых и детей (включая хирургические осложнения, сопровождающиеся бактериемией и состояниями септикопиемии и при подготовке хирургических больных к операции) — по 8 мл (0,4 г)/кг/сут в течение 1–4 сут.
При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре — по 4–8 мл (0,2–0,4 г)/кг/сут в течение 2–5 сут или 16–20 мл (0,8–1 г)/кг/сут в первые сутки и в случае необходимости на 3-и сутки.
При синдроме Гийена — Барре, хронической воспалительной нейропатии (демиелинизирующей), воспалительной миопатии, гранулематозе Вегенера — по 8 мл (0,4 г)/кг/сут в течение 3–7 сут, при необходимости 5-дневные курсы лечения повторяются с интервалами в 4 нед.
При дерматомиозите — по 20 мл (1 г)/кг/сут в течение 3–5 сут.
При системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидном артрите) — по 4–10 мл (0,2–0,5 г)/кг/сут в течение 5 сут.
При синдроме Кавасаки — по 20–40 мл (1–2 г)/кг в равных дозах за 2–5 сут или 40 мл (2 г)/кг однократно (дополнение к терапии ацетилсалициловой кислотой).
При профилактике и лечении инфекций у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении — по 3–8 мл (0,15–0,4 г)/кг на 2–3 сут жизни (на первом этапе) и на 2- и 3-й неделе жизни (на втором этапе).
Противопоказания
гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Гиперчувствительность к гомологичным иммуноглобулинам, особенно в очень редких случаях дефицита IgA, когда у пациента есть антитела к IgA. Введение иммуноглобулина противопоказано лицам с наличием в анамнезе тяжелых аллергических реакций на введение белковых препаратов, полученных из крови человека. Больным с аллергическими реакциями или склонностью к ним при введении иммуноглобулина и в последующие 8 сут рекомендуется прием антигистаминных препаратов. Лицам, страдающим иммунопатологическими системными заболеваниями (иммунные заболевания крови, коллагеноз, нефрит) препарат следует назначать после консультации с соответствующим специалистом. В период обострения аллергического процесса введение препарата проводить после заключения аллерголога по жизненным показаниям.
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, лимфаденопатия, гемолиз, лейкопения, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактический шок, анафилактическая реакция, анафилактоидная реакция, ангионевротический отек, отек лица.
Со стороны эндокринной системы: нарушения функции щитовидной железы.
Со стороны нервной системы: головная боль, нарушение мозгового кровообращения, асептический менингит, мигрень, головокружение, парестезии, гипестезия, амнезия, жжение, дизартрия, дисгевзия, нарушение равновесия, транзиторная ишемическая атака, тремор.
Психические нарушения: возбуждение, тревожность, бессонница.
Со стороны сердца: инфаркт миокарда, тахикардия, сердцебиение, цианоз.
Со стороны сосудов: недостаточность периферических сосудов, артериальная гипотензия, АГ, периферическая холодность, флебит, тромбоз глубоких вен.
Со стороны дыхательной системы, торакальные и медиастинальные нарушения: дыхательная недостаточность, легочная эмболия, отек легких, бронхоспазм, одышка, кашель, учащение дыхания, ринорея, БА, заложенность носа, орофарингеальный отек, фаринголарингальная боль.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, боль в животе.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: экзема, крапивница, сыпь, эритематозная сыпь, дерматит, зуд, алопеция, холодный пот, фотосенсибилизация, ночная потливость.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: боль в спине, боль в конечностях, артралгия, спазмы мышц, подергивание мышц, миалгия.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: ОПН, протеинурия.
Со стороны органа зрения: конъюнктивит, боль в глазах, отек глаз.
Со стороны органов слуха: вертиго, жидкость во внутреннем ухе.
Общие расстройства и нарушения в месте введения: лихорадка, гриппоподобные симптомы, слабость, дискомфорт в груди, боль, чувство стеснения в груди, астения, недомогание, периферические отеки, ощущение жара, утомляемость, озноб, приливы, гиперемия, гипергидроз, реакции в месте введения, включая боль, повышение чувствительности, гиперемию, отек, флебит, зуд.
Лабораторные исследования: повышение уровня печеночных ферментов, ложный положительный уровень глюкозы в крови, повышение уровня креатинина в крови, повышение уровня ХС в крови, повышение уровня мочевины, снижение уровня гематокрита, снижение уровня эритроцитов, положительная прямая проба Кумбса, уменьшенное насыщение кислородом.
Инфекции и инвазии: бронхит, назофарингит, хронический синусит, микоз, инфекция, инфицирование почек, синусит, инфицирование верхних дыхательных путей, инфицирование мочевыводящих путей, бактериальное инфицирование мочевыводящих путей.
Травмы, отравления и общие нарушения процедур: ушиб, острое поражение легких, связанное с переливанием крови.
Педиатрическая популяция: частота, тип и тяжесть побочных реакций у детей такая же, как у взрослых.
Особые указания
Биовен/Биовен моно применяют только в условиях стационара при соблюдении правил асептики. Перед введением флаконы выдерживают при температуре (20±2) °C в течение не менее 2 ч.
Раствор должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим, бесцветным или слегка желтоватого цвета.
Не использовать мутные р-ры или или р-ры, содержащие осадок.
Для введения препарата необходимо применять отдельную инфузионную систему.
Предостережение относительно введения препарата. Некоторые тяжелые побочные реакции могут быть связаны со скоростью иифузии. Следует строго придерживаться рекомендованной скорости инфузии. Нужно внимательно контролировать состояние пациента и тщательно следить за появлением каких-либо симптомов на протяжении всего периода инфузии.
Некоторые побочные реакции могут случаться чаще:
- в случае высокой скорости инфузий;
- у пациентов, которые получают иммуноглобулин человека нормальный впервые, или в редких случаях, когда происходит переход на иммуноглобулин человека нормальный, если прошло длительное время с момента предыдущей инфузии.
Потенциальных осложнений можно избежать, если убедиться, что:
- пациенты нечувствительны к иммуноглобулину человека нормальному при первом медленном введении препарата путем инфузии;
- пациенты находятся под тщательным контролем на предмет появления каких-либо симптомов на протяжении всего периода инфузии. В частности, чтобы выявить признаки потенциального отрицательного влияния, во время первой инфузии и в первый час после первой инфузии следует контролировать состояние пациентов, не получавших ранее препараты иммуноглобулина, получавших лечение альтернативным препаратом, или после длительного перерыва после последнего введения иммуноглобулина. Таким больным необходим контроль в течение всего периода первой инфузии, а также в течение 1 ч после окончания введения. Все остальные пациенты должны находиться под медицинским наблюдением в течение первых 20 мин после введения. В случае появления побочных реакций нужно либо снизить скорость введения, либо остановить инфузию. Необходимое лечение зависит от характера и тяжести побочных реакций. В случае развития шока следует проводить лечебные мероприятия в соответствии с утвержденными рекомендациями по проведению противошоковой терапии.
Для всех пациентов при введении lgG нужно:
- провести адекватную гидратацию перед началом инфузии lgG;
- контролировать диурез;
- контролировать уровень креатинина в плазме крови;
- избегать совместного использования петлевых диуретиков.
Гиперчувствительность. Могут возникнуть серьезные аллергические реакции. В связи с этим лица, получившие препарат, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин. В случае возникновения таких реакций введение Биовен/Биовен моно путем инфузии следует немедленно прекратить и применять соответствующее лечение. У пациентов с дефицитом иммуноглобулина А и имеющимися антителами к иммуноглобулину А существует значительный риск развития серьезных аллергических и анафилактических реакций, которые могут возникнуть в связи с введением Биовен/Биовен моно. Препарат противопоказан пациентам с селективным дефицитом IgA (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В редких случаях иммуноглобулин человека нормальный может вызвать снижение АД с анафилактической реакцией, даже у пациентов, которые получали предварительное лечение иммуноглобулином человека нормальным.
Почечная недостаточность. Сообщалось о случаях ОПН у пациентов, проходивших терапию IgG. К ним относятся: ОПН, острый тубулярный некроз, проксимальная тубулярная нефропатия и осмотический нефроз. В большинстве случаев были определены факторы риска, такие как предварительно существующая почечная недостаточность, сахарный диабет, гиповолемия, избыточная масса тела, сочетанное применение нефротоксических лекарственных препаратов, возраст ≥65 лет, сепсис или парапротеинемия. Эти сообщения о нарушении функции почек и ОПН ассоциировались с использованием многих лицензированных препаратов IgG, которые отвечали за непропорциональную долю от общего числа таких случаев. У пациентов с повышенным риском можно рассмотреть возможность использования препаратов IgG, которые не содержат сахарозы/сахарозы/мальтозы.
Перед началом введения Биовен/Биовен моно с помощью инфузии следует убедиться, что у пациента отсутствуют признаки дегидратации.
У пациентов с потенциальным риском развития ОПН следует осуществлять периодический мониторинг функции почек и диуреза. Показатели функции почек, включая уровень азота мочевины крови (АСУ)/креатинина плазмы крови следует оценивать с первого введения Биовен/Биовен моно и после этого через определенные промежутки времени. При ухудшении функции почек следует прекратить применение препарата. Для пациентов с потенциальным риском развития нарушения функции почек и/или развития тромботических осложнений следует осторожно уменьшать количество Биовен/Биовен моно, введенного за единицу времени.
Контроль уровня глюкозы в крови. Системы некоторых типов для анализа уровня глюкозы в крови (например те, что основаны на методах с использованием глюкозо-дегидрогеназа-пирролохинолинхинона (GDH-PQQ) или глюкозо-краситель-оксидоредуктазы) ошибочно определяют мальтозу, которая содержится в препарате, как глюкозу. В результате получаем ошибочный повышенный уровень глюкозы и ложные показатели для введения инсулина, что может привести к опасной для жизни гипогликемии. Также случаи настоящей гипогликемии могут не лечиться, если состояние гипогликемии замаскировано под ошибочный повышенный уровень глюкозы. В связи с этим при введении Биовен/Биовен моно уровень глюкозы в крови следует измерять с использованием глюкозоспецифических методов. Информацию о системах для анализа уровня глюкозы в крови, включая тест-полоски, нужно пересмотреть, чтобы определить, подходит ли такая система для использования с препаратами для парентерального введения, содержащими мальтозу. В случае каких-либо сомнений следует обращаться к производителю систем для анализа, чтобы выяснить, подходит такая система для использования с препаратами для парентерального введения, содержащими мальтозу.
Гиперпротеинемия. Гиперпротеинемия, повышение вязкости плазмы крови и гипонатриемия могут возникнуть у пациентов, получающих лечение иммуноглобулином. Гипонатриемия может оказаться псевдогипонатриемией, которая проявляется уменьшенной вычисленной осмоляльностью плазмы, или увеличением осмолярного интервала. Клинически важно отличить настоящую гипонатриемию от псевдогипонатриемии, поскольку при уменьшении количества свободной воды в плазме крови целевое лечение пациентов с псевдогипонатриемией может привести к дегидратации, в связи с чем повышается вязкость плазмы крови и могут возникнуть тромбоэмболические осложнения.
Тромбоэмболические осложнения. Вследствие лечения препаратами иммуноглобулина может возникнуть тромбоз. Факторы риска: ожирение, атеросклероз в анамнезе, нарушение сердечного выброса, АГ, сахарный диабет с наличием в анамнезе заболеваний сосудов и случаев тромбоза, пациенты с приобретенной или наследственной тромбофилией, пациенты с тяжелой гиповолемией, с заболеваниями, которые повышают вязкость крови, пожилой возраст, длительная иммобилизация, состояния гиперкоагуляции, венозный или артериальный тромбоз в анамнезе, применение эстрогенов, использование постоянных центральных катетеров в сосудах, повышенная вязкость крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тромбоз также может возникнуть даже при отсутствии известных факторов риска.
Следует осуществить общую оценку вязкости крови у пациентов с риском повышенной вязкости, включая связанную с криоглобулинами, хиломикронемией голодания/заметно высоким уровнем триглицерола или моноклональной гаммапатией. Для пациентов с риском возникновения тромбоза практикуется введение препаратов иммуноглобулина в минимальных дозах и с минимальной скоростью инфузии. Перед применением препарата следует убедиться в надлежащем уровне гидратации пациента. У пациентов с риском возникновения повышенной вязкости крови следует осуществлять контроль симптомов тромбоза и оценку вязкости крови.
Синдром асептического менингита. Как сообщалось, синдром асептического менингита (САМ) может редко возникать в связи с лечением препаратами иммуноглобулина. Прекращение лечения такими препаратами способствует ремиссии САМ без осложнений в течение нескольких дней. Этот синдром обычно появляется в течение периода от нескольких часов до двух дней после лечения препаратами иммуноглобулина и их быстрого введения. САМ характеризуется симптомами, которые включают сильную головную боль, ригидность мышц затылка, сонливость, лихорадку, фотофобию, болевые ощущения во время движения глаз, тошноту и рвоту. Результаты исследований СМЖ часто положительны относительно плеоцитоза с несколькими тысячами клеток на мм3, преимущественно гранулоцитарного ряда, и повышение уровня белков до нескольких сотен мг/дл. Пациенты, у которых отмечают такие симптомы, должны пройти неврологическое обследование, включая исследование СМЖ, для исключения других причин менингита. Пациенты с мигренью в анамнезе более склонны к нему. Синдром менингитного сепсиса может случаться чаще при лечении высокими дозами IgG.
Гемолиз. Препараты иммуноглобулина могут содержать антитела групп крови, которые могут действовать как гемолизины и способствовать in vivo покрытию эритроцитов оболочкой из иммуноглобулина, что влечет прямую положительную реакцию иммуноглобулина и изредка гемолиз. Гемолитическая анемия может возникнуть в связи с лечением иммуноглобулинами, вследствие увеличения секвестрации эритроцитов. Пациентов, получающих лечение иммуноглобулинами, следует контролировать на наличие клинических симптомов гемолиза.
При появлении таких симптомов после введения иммуноглобулина путем инфузии следует осуществить лабораторные анализы для подтверждения гемолиза.
Синдром острого посттрансфузионного повреждения легких. Сообщалось о некардиогенном отеке легких (синдром острого посттрансфузионного повреждения легких (СОППЛ)) у пациентов, которым вводили иммуноглобулин. СОППЛ характеризуется тяжелым осложнением дыхания, отеком легких, гипоксемией, нормальной функцией левого желудочка и горячкой, обычно возникает в течение 1–6 ч после трансфузии. Пациентам с СОППЛ можно применять кислородную терапию с надлежащей дополнительной вентиляцией легких.
Пациентов, принимающих иммуноглобулин, следует контролировать по поводу побочных реакций со стороны дыхательной системы. Если подозревается наличие СОППЛ, необходимо провести соответствующие анализы на наличие антинейтрофильных антител как в препарате, так и в плазме крови пациента.
Лабораторные исследования. При появлении симптомов гемолиза после введения иммуноглобулина путем инфузии следует провести соответствующие лабораторные анализы для их подтверждения. Если есть подозрения относительно СОППЛ, то следует выполнить соответствующие анализы на наличие антинейтрофильных антител как в препарате, так и в плазме крови пациента.
В связи с потенциальным повышением риска тромбоза следует оценить вязкость крови у пациентов с риском повышенной вязкости, включая криоглобулины, хиломикронемию голодания/заметно высокий уровень триглицерола или моноклональную гаммапатию.
Общая информация. Препарат производится из плазмы человека. К стандартным мерам для предотвращения инфицирования из-за использования лекарственных препаратов, приготовленных из крови человека или плазмы, относятся отбор доноров, проверка образцов донорской крови и пулов плазмы на наличие специфических маркеров инфекции, а также включение эффективных производственных стадий для инактивации/уничтожения вирусов. Несмотря на это, при введении лекарственных препаратов, приготовленных из крови человека или плазмы, невозможно полностью исключить возможность передачи инфекций. Это же касается неизвестных и новых вирусов и других патогенов. Проведенные мероприятия считаются эффективными для вирусов оболочки, таких как ВИЧ, вирус гепатита В и вирус гепатита С. В отношении вирусов без оболочки, таких как вирус гепатита А и парвовирус B19, эти меры могут иметь ограниченную эффективность.
Клинический опыт убедительно свидетельствует об отсутствии случаев передачи вируса гепатита А и парвовируса В19 при применении препаратов иммуноглобулина человека. Кроме того, предполагается, что большое значение для повышения вирусной безопасности имеет содержание антител. Биовен/Биовен моно не содержит консервантов и антибиотиков.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов ≥65 лет существует риск развития некоторых побочных реакций, таких как тромбоэмболические осложнения и ОПН.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата у беременных не установлена в ходе контролируемых клинических исследований, поэтому его следует с осторожностью назначать беременным и в период кормления грудью. Исследование введения препарата IgG матерям показало, что он проникает через плаценту, особенно в III триместр. Клинический опыт применения иммуноглобулинов свидетельствует о том, что не следует ожидать вредного воздействия на протяжении беременности на плод или младенца. Иммуноглобулины проникают в грудное молоко и могут способствовать переносу защитных антител к новорожденному. Клинический опыт применения иммуноглобулинов показал, что нет влияния на фертильность.
Дети. Биовен: отсутствует опыт применения препарата в педиатрической практике.
Биовен моно: Дети могут быть более восприимчивы к перегрузке объемом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении траснспортными средствами или другими механизмами. Не отмечено влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
лечение Биовен/Биовен моно можно сочетать с применением других лекарственных средств.
Живые ослабленные вирусные вакцины. Введение иммуноглобулинов может снижать в течение периода от 6 нед до 3 мес эффективность живых ослабленных (аттенуированных) вирусных вакцин против кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы. После введения данного препарата перед вакцинацией живыми ослабленными вирусными вакцинами должно пройти 3 мес. В случае вакцинации против кори это ослабление эффективности вакцины может продолжаться до 1 года. Поэтому у пациентов, которым вводят вакцину против кори, следует проверять статус антител.
После вакцинации против этих инфекций препарат следует вводить не ранее, чем через 2 нед; в случае необходимости применения Биовен/Биовен моно раньше этого срока вакцинацию против кори или эпидемического паротита следует повторить. Прививки против других инфекций могут быть проведены в любые сроки до или после введения препарата.
Влияние на результаты серологических тестов. После инъекции иммуноглобулина временное повышение в крови уровня различных антител, передающихся пассивно, может привести к ошибочным положительным результатам серологических анализов. Пассивная передача антител к эритроцитарным антигенам, например A, B или D, может влиять на некоторые серологические тесты определения аллоантител к эритроцитам (например на тест Кумбса), количество ретикулоцитов и гаптоглобина.
Несовместимость. Биовен/Биовен моно не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной инфузионной системе.
Передозировка
передозировка может привести к перегрузке жидкостью и повышению ее вязкости, особенно у пациентов с этими рисками, включая пациентов пожилого возраста или с нарушениями функции почек.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре 2–8 °C. Не замораживать. В условиях хранения при температуре не выше 25 °C срок годности — 6 мес. После окончания этого срока препарат нельзя помещать в холодильник, его необходимо утилизировать.