в/в капельно. Схему применения устанавливают индивидуально с учетом показаний, тяжести заболевания, состояния иммунной системы больного и индивидуальной переносимости. Приводимые ниже режимы дозирования носят рекомендательный характер.

При синдромах первичного иммунодефицита разовая доза составляет 200–800 мг/кг массы тела (в среднем — 400 мг/кг). Вводят с интервалом 3–4 нед для достижения и поддержания минимального уровня lgG в плазме крови, составляющего не менее 5 г/л.

При синдромах вторичного иммунодефицита разовая доза составляет 200–400 мг/кг. Вводят с интервалом 3–4 нед.

Для профилактики инфекций у больных, которым проводят аллотрансплантацию костного мозга, рекомендуемая доза составляет 500 мг/кг. Ее можно вводить однократно за 7 дней до трансплантации и затем повторять 1 раз в неделю на протяжении первых 3 мес после трансплантации и 1 раз в месяц в последующие 9 мес.

При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре назначают в начальной разовой дозе 400 мг/кг, вводимой 5 дней подряд. Возможно назначение суммарной дозы 0,4–1 г/кг однократно или в течение 2 последовательных дней. При необходимости в дальнейшем можно вводить по 400 мг/кг с интервалами 1–4 нед для поддержания достаточного количества тромбоцитов.

При синдроме Кавасаки вводят 0,6–2 г/кг в несколько приемов в течение 2–4 дней.

При бактериальных инфекциях (включая сепсис) и вирусных инфекциях вводят 0,4–1 г/кг ежедневно в течение 1–4 дней.

Для профилактики инфекции у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении вводят 0,5–1 г/кг с интервалом 1–2 нед.

При синдроме Гийена — Барре, хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии вводят 0,4 г/кг в течение 5 последовательных дней.

При необходимости 5-дневные курсы лечения повторяют с интервалами 4 нед.

В зависимости от конкретной ситуации лиофилизированный порошок можно растворять в 0,9% р-ре натрия хлорида, в воде для инъекций или в 5% р-ре глюкозы. Концентрация иммуноглобулина в любом из этих р-ров может варьировать от 3 до 12% в зависимости от используемого объема.

Больным, впервые получающим иммуноглобулин, рекомендуется вводить его в форме 3% р-ра, причем начальная скорость вливания должна составлять от 0,5 до 1 мл/мин. При отсутствии побочных эффектов в течение первых 15 мин скорость вливания можно постепенно повысить до 2,5 мл/мин. Больным, регулярно получающим и хорошо переносящим иммуноглобулин, его можно вводить в более высокой концентрации (вплоть до 12%), однако начальная скорость инфузии должна быть невысокой. При отсутствии побочных эффектов скорость инфузии можно постепенно повышать.