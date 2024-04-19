ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ* (IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM*) Действующее вещество
иммунобиологическое средство, высокоочищенный поливалентный иммуноглобулин человека. Иммуноглобулин содержит около 90% мономерного IgG и незначительную фракцию продуктов разложения, димерный и полимерный IgG и IgA, IgM в следовых концентрациях. Распределение подклассов IgG в нем соответствует их фракционному распределению в плазме крови человека. Обладает широким спектром опсонизирующих и нейтрализующих антител против бактерий, вирусов и других возбудителей. У больных с первичными или вторичными синдромами иммунодефицита обеспечивает восполнение недостающих антител класса lgG, что снижает риск развития инфекции. При некоторых других нарушениях иммунитета, например при идиопатической (иммунного происхождения) тромбоцитопенической пурпуре и синдроме Кавасаки, механизм клинической эффективности иммуноглобулина не вполне понятен.
После в/в инфузии между плазмой крови и внесосудистым пространством происходит перераспределение иммуноглобулина, причем равновесие достигается приблизительно через 7 дней. Антитела, присутствующие в экзогенном иммуноглобулине, имеют такие же фармакокинетические характеристики, как и антитела в составе эндогенного lgG. У лиц с нормальным содержанием lgG в плазме крови T½ иммуноглобулина составляет в среднем 21 день, в то время как у пациентов с первичной гипогаммаглобулинемией или агаммаглобулинемией T½ общего lgG составляет в среднем 32 дня (однако возможны значительные индивидуальные вариации, которые могут быть важны при установлении режима дозирования у конкретного больного).
- заместительная терапия в целях профилактики инфекций при синдроме первичного иммунодефицита: агаммаглобулинемии, обычных вариабельных иммунодефицитах, обусловленных агаммаглобулинемией или гипогаммаглобулинемией, дефиците подклассов lgG;
- заместительная терапия в целях профилактики инфекций при синдроме вторичного иммунодефицита, обусловленном хроническим лимфолейкозом, СПИДом у детей, пересадкой костного мозга;
- идиопатическая (иммунного происхождения) тромбоцитопеническая пурпура;
- синдром Кавасаки (обычно в качестве дополнения к стандартному лечению препаратами ацетилсалициловой кислоты);
- тяжелые бактериальные инфекции, включая сепсис (в комбинации с антибиотиками), и вирусные инфекции;
- профилактика инфекций у недоношенных детей с недостаточной массой тела при рождении (менее 1500 г);
- синдром Гийена — Барре и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия;
- нейтропения аутоиммунного генеза и аутоиммунная гемолитическая анемия;
- истинная эритроцитарная аплазия, опосредованная через антитела;
- тромбоцитопения иммунного происхождения, например постинфузионная пурпура или изоиммунная тромбоцитопения новорожденных;
- гемофилия, вызванная образованием антител к фактору Р;
- лечение тяжелой псевдопаралитической миастении;
- профилактика и лечение инфекций при терапии цитостатиками и иммунодепрессантами;
- профилактика привычного выкидыша.
в/в капельно. Схему применения устанавливают индивидуально с учетом показаний, тяжести заболевания, состояния иммунной системы больного и индивидуальной переносимости. Приводимые ниже режимы дозирования носят рекомендательный характер.
При синдромах первичного иммунодефицита разовая доза составляет 200–800 мг/кг массы тела (в среднем — 400 мг/кг). Вводят с интервалом 3–4 нед для достижения и поддержания минимального уровня lgG в плазме крови, составляющего не менее 5 г/л.
При синдромах вторичного иммунодефицита разовая доза составляет 200–400 мг/кг. Вводят с интервалом 3–4 нед.
Для профилактики инфекций у больных, которым проводят аллотрансплантацию костного мозга, рекомендуемая доза составляет 500 мг/кг. Ее можно вводить однократно за 7 дней до трансплантации и затем повторять 1 раз в неделю на протяжении первых 3 мес после трансплантации и 1 раз в месяц в последующие 9 мес.
При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре назначают в начальной разовой дозе 400 мг/кг, вводимой 5 дней подряд. Возможно назначение суммарной дозы 0,4–1 г/кг однократно или в течение 2 последовательных дней. При необходимости в дальнейшем можно вводить по 400 мг/кг с интервалами 1–4 нед для поддержания достаточного количества тромбоцитов.
При синдроме Кавасаки вводят 0,6–2 г/кг в несколько приемов в течение 2–4 дней.
При бактериальных инфекциях (включая сепсис) и вирусных инфекциях вводят 0,4–1 г/кг ежедневно в течение 1–4 дней.
Для профилактики инфекции у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении вводят 0,5–1 г/кг с интервалом 1–2 нед.
При синдроме Гийена — Барре, хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии вводят 0,4 г/кг в течение 5 последовательных дней.
При необходимости 5-дневные курсы лечения повторяют с интервалами 4 нед.
В зависимости от конкретной ситуации лиофилизированный порошок можно растворять в 0,9% р-ре натрия хлорида, в воде для инъекций или в 5% р-ре глюкозы. Концентрация иммуноглобулина в любом из этих р-ров может варьировать от 3 до 12% в зависимости от используемого объема.
Больным, впервые получающим иммуноглобулин, рекомендуется вводить его в форме 3% р-ра, причем начальная скорость вливания должна составлять от 0,5 до 1 мл/мин. При отсутствии побочных эффектов в течение первых 15 мин скорость вливания можно постепенно повысить до 2,5 мл/мин. Больным, регулярно получающим и хорошо переносящим иммуноглобулин, его можно вводить в более высокой концентрации (вплоть до 12%), однако начальная скорость инфузии должна быть невысокой. При отсутствии побочных эффектов скорость инфузии можно постепенно повышать.
повышенная чувствительность к иммуноглобулинам человека, особенно у больных с дефицитом lgA за счет наличия антител к lgA.
более вероятны при первом вливании; возникают вскоре после начала инфузии или в течение первых 30–60 мин.
Со стороны ЦНС: возможны головная боль, тошнота; реже — головокружение.
Со стороны пищеварительного тракта: в редких случаях — рвота, боль в животе, диарея.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — артериальная гипотензия или АГ, тахикардия, ощущение сдавления или боль в груди, цианоз, одышка.
Аллергические реакции: очень редко отмечались тяжелая артериальная гипотензия, коллапс и потеря сознания.
Прочие: возможны гипертермия, озноб, повышенные потоотделение и утомляемость, недомогание; редко — боль в спине, миалгия; онемение, приливы или ощущение холода.
иммуноглобулин получают из плазмы крови здоровых доноров, которые, по данным клинического обследования и лабораторного исследования крови, а также анамнеза, не имеют признаков инфекций, передающихся при переливании крови, или препаратов, получаемых из крови.
В случае возникновения выраженных побочных эффектов (тяжелая артериальная гипотензия, коллапс) вливание следует прекратить; может быть показано в/в введение адреналина, ГКС, антигистаминных препаратов и плазмозаменителей. У больных с агаммаглобулинемией или тяжелой гипогаммаглобулинемией, никогда не получавших заместительную терапию иммуноглобулинами или получавших такую терапию более 8 нед назад, повышен риск развития реакций гиперчувствительности (в том числе анафилактического шока) при введении путем быстрого в/в вливания. Поэтому этим больным не рекомендуется проводить быстрое вливание и следует постоянно контролировать состояние в течение всего периода инфузии. Сообщалось о транзиторном повышении уровня креатинина после введения иммуноглобулина больным с нарушениями функции почек, вызванными основным заболеванием (сахарный диабет, системная красная волчанка). У таких больных следует контролировать уровень креатинина в плазме крови в течение 3 дней после вливания.
После введения иммуноглобулина может отмечаться пассивное повышение содержания антител в крови больного, что может привести к ошибочной ложноположительной интерпретации результатов серологического тестирования.
Хотя нет сообщений об отрицательном влиянии на плод или репродуктивную способность, иммуноглобулин следует применять у беременных только в случае острой необходимости.
одновременное применение иммуноглобулина может снижать эффективность активной иммунизации против кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы. В связи с этим живые вирусные вакцины для парентерального применения не следует использовать в течение от 6 нед до 3 мес после применения иммуноглобулина. В случае его повторного введения в дозах от 400 мг до 1 г/кг у детей с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой или другой патологией вакцинацию против эпидемического гепатита следует отложить на 8 мес. Иммуноглобулин не следует смешивать в одном объеме с любыми другими лекарственными средствами.