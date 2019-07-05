Диклоберл® N 75 (Dicloberl® N 75) (169320) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклоберл N 75 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклоберл N 75 — нестероидный препарат с выраженными обезболивающими и противовоспалительными свойствами, ингибитор простагландинсинтетазы (ЦОГ). Диклофенак натрия in vitro в концентрациях, эквивалентных достигнутым у человека, не угнетает биосинтез протеогликанов в хрящевой ткани. Если лекарственное средство применять одновременно с опиоидами для уменьшения выраженности послеоперационной боли, Диклоберл N 75 часто уменьшает потребность в опиоидах.
Фармакокинетика. Абсорбция. После введения 75 мг диклофенака путем в/м инъекции абсорбция начинается немедленно, а средняя Сmax в плазме крови, которая составляет примерно 2,558±0,968 мкг/мл (2,5 мкг/мл примерно равно 8 мкмоль/л), достигается через 20 мин. Объем абсорбции линейно пропорционален дозе.
В отличие от соответствующих результатов перорального применения, при применении лекарственного средства в виде суппозиториев или при в/м введении концентрация в плазме крови быстро снижается сразу после достижения максимальных уровней.
Биодоступность. AUC после в/м введения примерно вдвое больше, чем после перорального или ректального введения, поскольку этот путь позволяет избежать метаболизма первого прохождения через печень.
Распределение. 99,7% диклофенака связывается с протеинами, главным образом с альбумином (99,4%).
Диклофенак попадает в синовиальную жидкость, где Сmax определяется через 2–4 ч после достижения пикового значения в плазме крови. Ожидаемый Т½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения уровня пикового значения в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости превышает этот показатель в плазме крови и остается выше до 12 ч.
Диклофенак выявили в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной кормящей грудью женщины. Предполагаемое количество препарата, попадающего в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно 0,03 мг/кг/сут.
Метаболизм диклофенака происходит частично путем глюкуронизации интактной молекулы, но главным образом путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большинство из которых превращается в конъюгаты глюкуронида. Два из этих фенольных метаболитов являются биологически активными, однако их действие выражено значительно меньше, чем действие диклофенака.
Экскреция. Общий системный клиренс диклофенака в плазме крови составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ±SD). Конечный T½ в плазме крови составляет 1–2 ч. Четыре метаболита, включая 2 активных, также имеют короткий T½ из плазмы крови — 1–3 ч. Приблизительно 60% введенной дозы выводится с мочой в виде глюкуронидного конъюгата интактной молекулы и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуронидные конъюгаты. Менее 1% выводится в виде неизмененного вещества. Остатки дозы элиминируются посредством метаболитов через желчь с калом.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста. Какой-либо разницы в зависимости от возраста больного в абсорбции, метаболизме или экскреции препарата не наблюдалось. За исключением того, что у 5 пациентов пожилого возраста 15-минутная в/в инфузия привела к более высокой на 50% концентрации в плазме крови, чем это наблюдалось у молодых здоровых добровольцев.
Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушением функции почек при соблюдении обычного режима дозирования можно не ожидать накопления неизмененного активного вещества. При клиренсе креатинина <10 мл/мин уровни гидроксиметаболитов в плазме крови приблизительно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако окончательно метаболиты выводятся с желчью.
Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени кинетика и метаболизм диклофенака являются такими же, как и у пациентов со здоровой печенью.
Показания Диклоберл N 75
препарат при в/м введении предназначен для лечения: воспалительных и дегенеративных форм ревматизма, ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, остеоартрита, спондилоартрита, вертебрального болевого синдрома, несуставного ревматизма; острых приступов подагры; почечной и билиарной колики; боли и отека после травм и операций; тяжелых приступов мигрени.
Применение Диклоберл N 75
побочные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение наименьшего возможного срока, достаточного для контроля симптомов.
Взрослые. Лечение препаратом Диклоберл N 75 следует осуществлять в виде однократной инъекции. При необходимости лечение можно продолжить, применяя лекарственные формы для перорального или ректального введения. Общая доза не должна превышать 150 мг даже в день инъекции.
В/м инъекция. С целью предупреждения повреждения нервных или других тканей в месте в/м инъекции следует соблюдать следующие рекомендации, поскольку такие повреждения могут приводить к мышечной слабости, параличу мышц и парестезии.
Доза обычно составляет 75 мг (1 ампула) в сутки, которую вводят путем глубокой инъекции в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы. В тяжелых случаях (например колики) суточную дозу можно повысить до двух инъекций по 75 мг, между которыми придерживаются интервала в несколько часов (по 1 инъекции в каждую ягодицу). В качестве альтернативы 75 мг р-ра для инъекций можно комбинировать с другими лекарственными формами препарата Диклоберл (например таблетками или суппозиториями) до максимальной суммарной суточной дозы 150 мг диклофенака натрия.
При приступе мигрени клинический опыт ограничен случаями с начальным применением 75 мг диклофенака, дозу вводят по возможности сразу же после применения суппозиториев по 100 мг в тот же день (при необходимости). Общая суточная доза не должна превышать 175 мг в первый день. Нет доступных данных по применению препарата Диклоберл для лечения приступов мигрени дольше чем 1 день.
Пациенты пожилого возраста. Хотя у пациентов пожилого возраста фармакокинетика препарата Диклоберл N 75 значимо не ухудшается, у пациентов, как правило, более склонных к развитию нежелательных реакций, НПВП, следует применять с осторожностью. В частности, для ослабленных пациентов пожилого возраста или пациентов с низким показателем массы тела рекомендуется применять самые низкие эффективные дозы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); также пациентов необходимо обследовать на наличие желудочно-кишечных кровотечений.
Применение при нарушении функции почек или печени. При нарушении функции почек или печени легкой и средней степени коррекции дозы не требуется. Для пациентов с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Рекомендуемая максимальная суточная доза Диклоберл N 75 составляет 150 мг.
Обращение с ампулами OPC (one-point cut).
Надпиливание ампулы не требуется!
Цветной точкой повернуть вверх.
Разрешить раствору стечь сверху ампулы вниз путем постукивания или встряхивания.
Цветной точкой повернуть вверх.
Надломить наконечник ампулы вниз.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или к любым другим вспомогательным веществам, указанным в разделе СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА.
Кровотечение или перфорация ЖКТ в анамнезе, связанные с предварительным лечением НПВП.
Активная форма желудочной или кишечной язвы, кровотечение или перфорация.
Известные реакции в анамнезе в виде бронхоспазма, БА, ринита или крапивницы после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП.
Неопределенные нарушения кроветворения.
Активная форма пептической язвы/кровотечения или рецидивная пептическая язва/кровотечение в анамнезе (два или более отдельных эпизода установленной язвы или кровотечения).
III триместр беременности.
Пациенты, у которых применение ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП провоцирует приступы БА, ангионевротического отека, крапивницы или острого ринита.
Воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона или язвенный колит).
Печеночная недостаточность.
Почечная недостаточность (клиренс креатинина <15 мл/мин/1,73 м2).
Заболевания периферических артерий.
Цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или имеющих эпизоды преходящих ишемических атак.
ИБС у пациентов со стенокардией или перенесенным инфарктом миокарда.
Застойная сердечная недостаточность (NYHA II–IV).
Высокий риск развития послеоперационных кровотечений, несвертывания крови, нарушений гемостаза, гемопоэтических нарушений или цереброваскулярных кровотечений.
Лечение периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или использования аппарата искусственного кровообращения).
В данной лекарственной форме лекарственное средство противопоказано детям.
Побочные эффекты
при оценке побочных действий применяются следующие критерии частоты их возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); иногда (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), частота не установлена (на основании имеющихся данных частота оценке не поддается).
Нижеприведенные побочные эффекты включают таковые, связанные с введением препарата Диклоберл N 75 в условиях краткосрочного и длительного применения.
Инфекции и паразитарные заболевания. Очень редко описывались случаи обострения воспалительных процессов инфекционного происхождения (например, развитие некротизирующего фасциита), связанные с системным применением НПВП. Возможно, это связано с механизмом действия НПВП.
Если признаки инфекции появляются или ухудшаются при применении лекарственного средства Диклоберл N 75, пациенту рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Необходимо исследовать, есть ли показания для противоинфекционной/антибактериальной терапии.
Очень редко при применении диклофенака наблюдались симптомы асептического менингита, такие как скованность шеи, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка или помутнение сознания. К возникновению таких состояний подвержены пациенты с аутоиммунными заболеваниями (системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани); очень редко — абсцесс в месте инъекции.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — нарушение кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз), гемолитическая анемия. Первыми признаками могут быть повышение температуры тела, боль в горле, поверхностные ранки в полости рта, гриппоподобные симптомы, выраженная слабость, носовые кровотечения и кожные кровоизлияния.
При продолжительном лечении следует регулярно проводить анализ крови.
Со стороны иммунной системы: часто — реакции гиперчувствительности (кожная сыпь и зуд); иногда — крапивница. В таких случаях пациентам рекомендуется немедленно прекратить применение лекарственного средства Диклоберл N 75 и обратиться к врачу. Редко — реакции гиперчувствительности, анафилактические и анафилактоидные реакции (включая сужение дыхательных путей, респираторный дистресс-синдром, ускоренное сердцебиение, артериальную гипотензию и шок); очень редко — ангионевротический отек (включая и отек лица).
В случае развития хотя бы одного из указанных симптомов, которые могут появиться даже при первом применении, Диклоберл N 75 следует отменить и обеспечить пациенту немедленную медицинскую помощь; очень редко — аллергический васкулит и пневмонит.
Психические расстройства: очень редко — дезориентация, депрессия, бессонница, ночные кошмары, раздражительность и другие психические расстройства.
Со стороны нервной системы: часто — нарушения со стороны ЦНС, такие как головная боль, головокружение, предобморочное состояние, возбуждение или сонливость; редко — утомляемость; очень редко — парестезии, нарушения памяти, судороги, тревожность, тремор, асептический менингит, расстройство вкуса, острое нарушение мозгового кровообращения; частота неизвестна — спутанность сознания, галлюцинации, нарушение чувствительности, общее недомогание.
Со стороны органа зрения: очень редко — расстройство зрения (помутнение зрения, диплопия); частота неизвестна — неврит зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и лабиринта: часто — вертиго; очень редко — звон в ушах, нарушение слуха.
Со стороны сердца: очень редко — ощущение сердцебиения, боль в груди, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда; частота неизвестна — синдром Коуниса.
Со стороны сосудов: очень редко — АГ, артериальная гипотензия, васкулит.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: редко — БА (включая диспноэ); очень редко — пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: часто — желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея, а также незначительные желудочно-кишечные кровотечения, в редких случаях с развитием анемии, диспепсия, метеоризм, боль в желудке, анорексия; редко — кровавая рвота, геморрагическая диарея, мелена, гастрит, желудочно-кишечное кровотечение, язвы желудка или кишечника с кровотечением, гастроинтестинальный стеноз с перфорацией (иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста), которые могут привести к перитону; очень редко — стоматит (включая язвенный стоматит), глоссит, поражение пищевода, колит (включая геморрагический колит, ишемический колит и обострение язвенного колита или болезнь Крона), запор, диафрагмоподобные стриктуры кишечника, панкреатит.
При сильной боли в верхней части живота, при появлении мелены или рвоты кровью пациенту следует прекратить прием лекарственного средства и немедленно обратиться к врачу.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня трансаминаз; нечасто — нарушение функции печени, особенно при длительной терапии, гепатит с или без желтухи (в редких случаях возможен молниеносный гепатит даже без предварительных симптомов); редко — нарушения функций печени; очень редко — мгновенный гепатит, гепатонекроз, печеночная недостаточность.
Поэтому при продолжительном лечении следует регулярно проверять показатели функции печени.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — кожная сыпь; нечасто — утрата волосяного покрова; редко — крапивница; очень редко — экзантема, экзема, эритема, мультиформная эритема, буллезная сыпь, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный дерматит, реакция фоточувствительности, пурпура, аллергическая пурпура, зуд.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — образование отеков, особенно у больных АГ или с почечной недостаточностью; очень редко — ОПН, гематурия, протеинурия (интерстициальный нефрит, почечный папиллярный некроз). Нефротический синдром.
Поэтому следует регулярно проверять функцию почек.
Общие нарушения и нарушения в месте введения препарата: часто — реакция в месте инъекции, боль, затвердение; редко — отек, некроз в месте инъекции; очень редко — абсцесс в месте инъекции.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: очень редко — импотенция.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта), связанном с применением диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг/сут) и при длительном применении.
Зрительные нарушения. Такие зрительные нарушения, как ухудшение зрения, затуманивание зрения и диплопия, являются эффектами класса НПВП и, как правило, обратимы после отмены препарата. Наиболее вероятным механизмом нарушений зрения является ингибирование синтеза простагландинов и других родственных соединений, которые, нарушая регуляцию ретинального кровотока, способствуют развитию визуальных нарушений. Если такие симптомы возникают при лечении диклофенаком, необходимо провести офтальмологическое исследование для исключения других возможных причин.
Другие возможные побочные реакции. В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности на бензиловый спирт.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск относительно данного лекарственного средства. Работников здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
общие. Нежелательные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение минимального срока, необходимого для контроля симптомов.
Следует избегать применения лекарственного средства Диклоберл N 75 с системными НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия какой-либо синергической пользы и возможности развития дополнительных побочных эффектов.
Как и при применении других НПВП, без предварительной экспозиции диклофенака могут также возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные.
Как и другие НПВП, Диклоберл N 75 благодаря своим фармакодинамическим свойствам может маскировать признаки и симптомы инфекции.
Следует четко следовать инструкции по в/м введению во избежание побочных реакций в месте введения, что может привести к слабости мышц, параличу мышц, гипестезии и некрозу в месте введения.
Влияние на ЖКТ. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), образования язвы или перфорации, иногда с летальным исходом, возникающие в любое время в процессе лечения, независимо от наличия симптомов или наличия в анамнезе серьезных явлений со стороны ЖКТ. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста (в том числе возможен летальный исход). Если у пациентов, получающих диклофенак, возникают желудочно-кишечные кровотечения или развивается язва, применение препарата необходимо прекратить.
Особую осторожность следует проявлять при назначении диклофенака пациентам с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны ЖКТ, или с наличием язвы желудка или кишечника, кровотечения и перфорации в анамнезе. Риск желудочно-кишечного кровотечения, возникновения язв или перфорации выше при повышении дозы НПВП, в том числе диклофенака, а также у пациентов с наличием в анамнезе язвы, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации.
НПВП, в том числе и диклофенак, могут быть связаны с повышенным риском несостоятельности желудочно-кишечных анастомозов. При применении диклофенака после желудочно-кишечных операций рекомендуется тщательное медицинское наблюдение и осторожность.
Пациенты пожилого возраста. Из соображений безопасности при лечении пациентов пожилого возраста необходимо проявлять осторожность. В частности, для больных пожилого возраста в ослабленном состоянии или с низкой массой тела рекомендуется применение наиболее низкой дозы.
У пациентов пожилого возраста чаще возникают нежелательные реакции при применении НПВП, особенно такие как желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.
Чтобы снизить риск токсического воздействия на ЖКТ у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста, лечение начинают и поддерживают наиболее низкими эффективными дозами.
Для таких пациентов, а также больных, которым требуется сочетанное применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, повышающих риск нежелательного воздействия на ЖКТ, следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных лекарственных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола).
Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечениях в ЖКТ). Предостеречь также нужно больных, получающих препараты сопровождения, повышающие риск язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Влияние на печень. Необходимо проявить осторожность перед тем, как приступать к лечению у пациентов с нарушением функции печени, поскольку их состояние может ухудшиться на фоне терапии диклофенаком.
Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, уровень одного или более печеночных ферментов может повышаться. При длительном лечении диклофенаком или при его повторном введении следует проводить регулярный контроль функции печени в качестве меры предосторожности.
При появлении клинических признаков патологии печени диклофенак необходимо немедленно отменить.
При применении диклофенака может возникнуть гепатит без предварительных симптомов. Осторожность необходима, если диклофенак применять у пациентов с печеночной порфирией из-за вероятности провокации приступа.
Влияние на почки. Поскольку при лечении НПВП, включая диклофенак, сообщалось о задержке жидкости и отеке, особое внимание следует уделить больным с нарушением функции сердца или почек, АГ в анамнезе, лицам пожилого возраста, больным, получающим терапию диуретиками или препаратами, которые существенно влияют на почечную функцию, и пациентам с существенным уменьшением внеклеточного объема жидкости по любой причине, например до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно приводит к возвращению состояния, которое предшествовало лечению.
Воздействие на кожу. В связи с приемом НПВП, в том числе препарата Диклоберл N 75, очень редко регистрировали серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них имели летальный исход), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Самый высокий риск развития этих реакций существует в начале курса терапии, в большинстве случаев — в течение первого месяца лечения. Применение препарата следует прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков повышенной чувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. Пациенты с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани имеют повышенный риск развития асептического менингита.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять в кратчайшие периоды и в наиболее низкой эффективной суточной дозе. Следует периодически пересматривать потребности пациента в применении диклофенака для облегчения симптомов и ответа на терапию. С осторожностью применять пациентам старше 65 лет.
Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего мониторинга и рекомендации, поскольку в связи с приемом НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) в течение длительного времени повышают риск развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта). Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, устойчивой ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью назначать диклофенак не рекомендуется, при необходимости применение возможно только после тщательной оценки риск/польза только в дозе ≤100 мг/сут. Подобную оценку следует провести перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых нарушений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение). Пациенты должны быть проинформированы о возможности возникновения серьезных антитромботических симптомов (боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут возникнуть без предупреждения. В таких случаях надо немедленно обратиться к врачу.
Влияние на гематологические показатели. При длительном применении препарата, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг анализа крови.
Как и другие НПВП, препарат может временно подавлять агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать больных с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
БА в анамнезе. У больных БА, сезонным аллергическим ринитом, пациентов с отеком слизистой оболочки носа (назальные полипы), ХОЗЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно связанными с аллергическими, подобными риниту, симптомами) чаще, чем у других, возникают реакции на НПВП, похожие на обострение БА (так называемая непереносимость анальгетиков/анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница. В связи с этим таким больным рекомендованы специальные меры (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается больных с аллергией на другие вещества, проявляющейся кожными реакциями, зудом или крапивницей.
Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия и другие НПВП могут спровоцировать развитие бронхоспазма у пациентов с БА или у пациентов с БА в анамнезе.
Фертильность у женщин. Применение препарата может привести к нарушению фертильности у женщин и не рекомендуется женщинам, которые стремятся забеременеть. Если женщина испытывает трудности с зачатием или проходит обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть вопрос об отмене препарата.
Прочие предостережения. Бензиловый спирт может вызвать токсические реакции и анафилактические реакции у младенцев младше 3 лет.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. В I и II триместр беременности препарат можно назначать только в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, только в минимальной эффективной дозе, продолжительность лечения должна быть настолько короткой, насколько это возможно. Препарат противопоказан в ІІІ триместр беременности (возможны подавление сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода).
Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидышей и/или риске развития сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков повышался с менее чем 1 до примерно 1,5%. Не исключено, что риск повышался с повышением дозы и длительности лечения.
У животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и летального исхода для эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если препарат применяют у женщин, которые стремятся забеременеть, или в І триместр беременности, доза препарата должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
В ІІІ триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, обусловливая сердечно-легочную токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией); нарушение функций почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом; оказывать влияние на мать и новорожденного — возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может наблюдаться даже при очень низких дозах; торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.
Таким образом, препарат противопоказан в ІІІ триместр беременности.
Период кормления грудью. Как и другие НПВП, диклофенак проникает в грудное молоко в небольшом количестве. Таким образом, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца, препарат не следует применять в период кормления грудью.
Фертильность. Как и другие НПВП, Диклоберл N 75 может повлиять на фертильность женщины. Препарат не рекомендуют женщинам, планирующим беременность. Женщинам, имеющим трудности с оплодотворением, или тем, кто проходит обследование по поводу бесплодия, необходимо прекратить применение препарата Диклоберл N 75.
Дети. Диклофенак в лекарственной форме р-ра для инъекций противопоказан детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Пациенты, у которых во время лечения наблюдаются нарушения зрения, головокружение, сонливость или другие нарушения со стороны ЦНС, должны воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами. Особенно это касается одновременного применения с алкоголем.
Предостережение. Пропиленгликоль, входящий в состав препарата, может вызвать симптомы, напоминающие таковые после употребления алкоголя.
Взаимодействия
ниже приведены взаимодействия, которые наблюдались при применении препарата Диклоберл N 75, р-ра для инъекций и/или других лекарственных форм диклофенака.
Литий. Дигоксин. Фенитоин. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрации дигоксина, фенидиона и лития в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня дигоксина, фенидиона и лития в сыворотке крови.
Диуретики и антигипертензивные средства. Препараты группы НПВП могут ослаблять действие диуретиков и других антигипертензивных средств (таких как блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ) в связи с ингибированием синтеза сосудорасширяющих простагландинов. Таким образом, подобную комбинацию следует применять с осторожностью, а пациенты, особенно пожилого возраста, должны находиться под контролем АД. Больные должны получать соответствующую гидратацию, рекомендуется также мониторинг функции почек после начала сопутствующей терапии и на периодической основе после нее, особенно в отношении диуретиков и ингибиторов АПФ, учитывая повышение риска нефротоксичности.
Препараты, которые, как известно, вызывают гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может быть связано с повышением уровня калия в плазме крови, поэтому мониторинг состояния пациентов следует проводить чаще.
Антикоагулянты и антитромботические средства. Одновременное применение может повысить риск кровотечения, поэтому рекомендуется принять меры предосторожности. Хотя клинические исследования не свидетельствуют о влиянии диклофенака на активность антикоагулянтов, существуют отдельные данные о повышении риска кровотечения у пациентов, применяющих одновременно диклофенак и антикоагулянты. Поэтому для уверенности, что никаких изменений в дозировке антикоагулянтов не требуется, рекомендован тщательный мониторинг таких пациентов. Как и другие НПВП, диклофенак в высоких дозах может временно подавлять агрегацию тромбоцитов.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, и кортикостероиды. Одновременное применение диклофенака и других НПВП или кортикостероидов может повысить риск желудочно-кишечного кровотечения или язвы. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Одновременное применение НПВП и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина может повышать риск желудочно-кишечных кровотечений.
Противодиабетические препараты. Клинические исследования показали, что диклофенак можно применять сочетанно с пероральными гипогликемическими средствами, что не влияет на их терапевтический эффект. Однако есть некоторые сообщения о развитии в таких случаях как гипогликемии, так и гипергликемии, что обусловливало необходимость изменения дозы противодиабетических средств в ходе применения диклофенака. По этой причине в качестве меры предосторожности рекомендуется в ходе комбинированной терапии контролировать уровень глюкозы в крови.
Также имеются отдельные сообщения о случаях метаболического ацидоза при одновременном применении с диклофенаком, особенно у пациентов с уже существующими нарушениями функции почек.
Пробенецид. Лекарства, содержащие пробенецид, могут замедлять выведение диклофенака натрия из организма.
Метотрексат. Диклофенак может подавлять клиренс метотрексата в почечных канальцах, что приводит к повышению уровней метотрексата. Следует соблюдать осторожность при назначении НПВП, включая диклофенак, менее чем за 24 ч до применения метотрексата, поскольку в таких случаях может повышаться концентрация метотрексата в крови и усиливаться его токсическое действие. Зарегистрированы случаи серьезной токсичности, когда интервал между применением метотрексата и НПВП, в том числе диклофенака, был в пределах 24 ч. Это взаимодействие опосредовано через накопление метотрексата в результате нарушения почечной экскреции в присутствии НПВП.
Циклоспорин. Влияние диклофенака, как и других НПВП, на синтез простагландинов в почках может усиливать нефротоксичность циклоспорина, в связи с этим диклофенак следует применять в более низких дозах, чем у пациентов, не применяющих циклоспорин.
Такролимус. При применении НПВП с такролимусом возможно повышение риска нефротоксичности, что может быть опосредовано через почечные антипростагландиновые эффекты НПВП и ингибитора кальциневрина.
Антибактериальные хинолоны. Возможно развитие судорог у пациентов, одновременно принимающих производные хинолона и НПВП. Это может наблюдаться у пациентов как с эпилепсией и судорогами в анамнезе, так и без них. Таким образом, следует проявлять осторожность при решении вопроса о применении хинолонов у пациентов, уже получающих НПВП.
Колестипол и колестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшение всасывания диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак по крайней мере за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестипола/колестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВП может усилить сердечную недостаточность, снизить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после приема мифепристона, поскольку НПВП могут снизить его эффект.
Мощные ингибиторы CYP 2C9. Рекомендуется соблюдать осторожность при сочетанном назначении диклофенака с мощными ингибиторами CYP 2C9 (например, сульфинпиразон и вориконазол), что может привести к значительному повышению Cmax в плазме крови и экспозиции диклофенака вследствие угнетения метаболизма диклофенака.
Индукторы CYP 2C9. Необходима осторожность при одновременном назначении диклофенака с индукторами CYP 2C9 (например, рифампицин), что может привести к значительному повышению концентрации в плазме крови и экспозиции диклофенака.
Несовместимость. Как правило, Диклоберл N 75, р-р для инъекций, не следует смешивать с другими р-рами для инъекций.
Передозировка
симптомы. Типичной клинической картины, характерной для передозировки диклофенака, не существует. Передозировка может вызвать такие симптомы, как головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, головокружение, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, звон в ушах, потеря сознания или судороги, гипотензия, затрудненное дыхание и цианоз. В случае тяжелого отравления возможна ОПН и поражение печени.
Лечение. В течение 1 ч после случайного применения потенциально токсичного количества препарата может быть целесообразным применение активированного угля. В качестве альтернативы для взрослых может потребоваться промывание желудка в течение 1 ч после приема потенциально токсичного количества препарата.
При частых или длительных судорогах необходимо в/в ввести диазепам. В зависимости от клинического состояния пациента могут быть показаны другие мероприятия. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С, для защиты от действия света ампулы хранить в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.