при лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль глюкозы крови. В некоторых случаях необходима коррекция дозы гипогликемизирующих средств для предупреждения гипогликемии.

Во время лечения полинейропатии, благодаря регенерационным процессам, возможно кратковременное повышение чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».

Постоянное употребление алкоголя является фактором риска полинейропатии и может снизить эффективность Тиоктодара. Поэтому рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя во время лечения. Не следует назначать Тиоктодар одновременно с препаратами, содержащими металлы (препараты железа, магния, кальция), а также с молочными продуктами, содержащими кальций.

Препарат светочувствителен, поэтому флаконы следует доставать из упаковки только непосредственно перед применением.

Приготовленный для инфузии р-р Тиоктодар необходимо защищать от солнечного света, прикрывая его светозащитными пакетами. В этих условиях он остается пригодным не более 6 ч.

Определенными ограничениями введения препаратов тиоктовой кислоты является пожилой возраст (старше 75 лет).

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат Тиоктодар противопоказан в период беременности. При необходимости его применения в период кормления грудью следует прекратить кормление. В экспериментальных исследованиях не выявлено тератогенного действия тиоктовой кислоты. Аналогичных исследований у людей не проводилось. Данных о выделении тиоктовой кислоты в грудное молоко нет.

Дети. Тиоктодар не рекомендуется назначать детям и подросткам из-за отсутствия клинического опыта применения препарата у данной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет сообщений.