Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
748,66
Экономия при брони: -32,26 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
650,00
Экономия при брони: -95,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
650,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
595,93
Экономия при брони: -22,81 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
382,92
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
293,03
Экономия при брони: -14,93 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
521,89
Экономия при брони: -20,41 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
650,00
Экономия при брони: -95,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Тиоктодар раствор для инъекций 3 % флакон 10 мл №10
Индар
722,10 грн