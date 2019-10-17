препарат принимают внутрь после еды.

Взрослые

При лечении гриппа и других ОРВИ — в первые 2 сут лечения по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 750 мг.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ принимают по 125 мг 1 раз в неделю на протяжении 6 нед.

Лечение вирусного гепатита А — в первые сутки по 125 мг 2 раза в сутки, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г.

Профилактика вирусного гепатита А — 125 мг/нед на протяжении 6 нед.

Лечение острого гепатита В — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2 г. При продолжительном течении гепатита В курсовая доза может быть повышена до 2,5 г.

При хроническом гепатите В — в первые 2 сут принимают по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения — 2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет от 3,75 до 5 г.

При остром гепатите С — в первые 2 сут лечения — по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2,5 г.

При хроническом гепатите С — в первые 2 сут лечения — по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения — 2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет 5 г.

Для лечения герпетической, цитомегаловирусной инфекции — в первые 2 сут принимают по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 2,5 г.

В составе комплексной терапии нейровирусных инфекций — инфекционно-аллергического и вирусного энцефаломиелита (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и менингоэнцефалит) — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,5–1,75 г.

В составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза принимают по 125 мг в первые 2 сут, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г.

Для снижения степени иммунодепрессии в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичным индуцированным иммунодефицитом, и требующих иммунокоррекции — по 125–250 мг/нед на протяжении 6 нед. Максимальная курсовая доза составляет 1,5 г. В зависимости от иммунологических показателей и течения заболевания курс лечения может быть повторен с интервалом между курсами 4 нед.

Дети в возрасте 7–18 лет

При неосложненных формах гриппа или других ОРВИ препарат принимают по 60 мг 1 раз в сутки в 1-, 2- и 4-е сутки от начала лечения. Курсовая доза — 180 мг.

При возникновении осложнений гриппа или других ОРВИ препарат принимают по 60 мг/сут в 1-, 2-, 4- и 6-е сутки от начала лечения. Курсовая доза — 240 мг.

Дети. Не применяют у детей в возрасте до 7 лет.