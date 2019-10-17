Амиксин® ІС (Amixin IC) (168949) - инструкция по применению ATC-классификация
Амиксин ІС инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Амиксин IC (тилорон) — иммуномодулирующее и противовирусное средство. Стимулирует образование в организме α-, β-, γ-интерферонов. Основными продуцентами интерферона в ответ на введение Амиксина IC являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, нейтрофилы и гранулоциты. После приема внутрь максимальная продукция интерферона определяется в последовательности кишечник — печень — кровь через 4–24 ч. Стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование, снижает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-супрессоры/Т-хелперы. Эффективен в отношении широкого спектра вирусных инфекций, в том числе против вирусов гриппа, других ОРВИ, гепатита А, В, С, вирусов герпеса. Механизм противовирусного действия связан с ингибированием трансляции вирусспецифических белков в инфицированных клетках, вследствие чего угнетается репродукция вирусов.
При проведении исследований на животных (куриных и утиных эмбрионах) доказана высокая противовирусная активность препарата в отношении возбудителя высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) штамма H5N1, а также (при проведении опытов на курах) значительная иммуностимулирующая и адъювантная активность относительно антигенов возбудителя ВППГ.
Фармакокинетика. После приема внутрь тилорон быстро всасывается в ЖКТ. Биодоступность составляет 60%. Около 80% препарата связывается с белками плазмы крови. Препарат не подвергается биотрансформации и не накапливается в организме. Выводится практически в неизмененном виде с калом и мочой в соотношении 7:1. Т½ составляет 48 ч.
Показания Амиксин ІС
взрослые. Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ, лечение вирусного гепатита А, В, С, герпетической инфекции, цитомегаловирусной инфекции, в составе комплексной терапии инфекционно-аллергического и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и менингоэнцефалит), урогенитального и респираторного хламидиоза.
Для снижения степени иммунодепрессии в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичным индуцированным иммунодефицитом (вызванные влиянием рентгеновского излучения, цитостатиков, хирургическими вмешательствами и т.п.) и требующих иммунокоррекции.
Дети в возрасте 7–18 лет. Лечение гриппа и других ОРВИ.
Применение Амиксин ІС
препарат принимают внутрь после еды.
Взрослые
При лечении гриппа и других ОРВИ — в первые 2 сут лечения по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 750 мг.
Для профилактики гриппа и других ОРВИ принимают по 125 мг 1 раз в неделю на протяжении 6 нед.
Лечение вирусного гепатита А — в первые сутки по 125 мг 2 раза в сутки, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г.
Профилактика вирусного гепатита А — 125 мг/нед на протяжении 6 нед.
Лечение острого гепатита В — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2 г. При продолжительном течении гепатита В курсовая доза может быть повышена до 2,5 г.
При хроническом гепатите В — в первые 2 сут принимают по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения — 2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет от 3,75 до 5 г.
При остром гепатите С — в первые 2 сут лечения — по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 2,5 г.
При хроническом гепатите С — в первые 2 сут лечения — по 250 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза в начале лечения — 2,5 г. В дальнейшем препарат принимают в дозе 125 мг/нед. Общая курсовая доза составляет 5 г.
Для лечения герпетической, цитомегаловирусной инфекции — в первые 2 сут принимают по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Общая курсовая доза составляет 2,5 г.
В составе комплексной терапии нейровирусных инфекций — инфекционно-аллергического и вирусного энцефаломиелита (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и менингоэнцефалит) — в первые 2 сут по 125 мг, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,5–1,75 г.
В составе комплексной терапии урогенитального и респираторного хламидиоза принимают по 125 мг в первые 2 сут, после этого — по 125 мг с интервалом 48 ч. Курсовая доза — 1,25 г.
Для снижения степени иммунодепрессии в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся вторичным индуцированным иммунодефицитом, и требующих иммунокоррекции — по 125–250 мг/нед на протяжении 6 нед. Максимальная курсовая доза составляет 1,5 г. В зависимости от иммунологических показателей и течения заболевания курс лечения может быть повторен с интервалом между курсами 4 нед.
Дети в возрасте 7–18 лет
При неосложненных формах гриппа или других ОРВИ препарат принимают по 60 мг 1 раз в сутки в 1-, 2- и 4-е сутки от начала лечения. Курсовая доза — 180 мг.
При возникновении осложнений гриппа или других ОРВИ препарат принимают по 60 мг/сут в 1-, 2-, 4- и 6-е сутки от начала лечения. Курсовая доза — 240 мг.
Дети. Не применяют у детей в возрасте до 7 лет.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата. Период беременности и кормления грудью. Детский возаст до 7 лет.
Побочные эффекты
со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, в том числе ангионевротический отек, сыпь (в частности крапивница), гиперемия кожи, сухость кожи, зуд
Со стороны ЖКТ: ощущение горечи во рту, диспептические явления (в частности боль в эпигастрии, тошнота, изжога), диарея.
Общие нарушения: общая слабость, вялость, снижение аппетита, кратковременная лихорадка.
Особые указания
препарат содержит красители, которые могут вызвать аллергические реакции.
Период беременности и кормления грудью. Опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет, поэтому не следует назначать препарат в данный период.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
совместим с антибиотиками и средствами традиционной терапии бактериальных и вирусных заболеваний.
Передозировка
случаи передозировки препарата Амиксин IC неизвестны.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.