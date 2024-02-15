ТИЛОРОН (TILORONUM) Действующее вещество
низкомолекулярный синтетический индуктор интерферона ароматического ряда, относящийся к классу флуоренонов. Тилорон стимулирует образование в организме α-, β-, γ-типов интерферонов. Основными продуцентами интерферона в ответ на введение тилорона являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, нейтрофильные гранулоциты. В лейкоцитах человека тилорон индуцирует продукцию интерферона, уровень которого в крови составляет 250 ЕД/мл.
Тилорон обладает иммуномодулирующим эффектом. Стимулирует стволовые клетки костного мозга, дозозависимо усиливает антителообразование, снижает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-супрессоры/Т-хелперы. Эффективен в отношении многих вирусов (гепато-, герпес- и миксовирусов). Тилорон совместим с антибактериальными и противовирусными препаратами.
После приема внутрь тилорон быстро поступает в системный кровоток и распределяется в органах и тканях. Динамика появления интерферона после введения тилорона характеризуется определенной последовательностью: кишечник (через 4–6 ч) — кровь и печень (24 ч) — другие органы (легкие, селезенка, мозг) — периферические ткани (48 ч). Наблюдается длительная (до 8 нед) циркуляция терапевтической концентрации (50–100 ед./мл) интерферона после приема тилорона по 0,125 г в неделю в течение 2 мес.
вирусный гепатит (А, В, С и острый микст-гепатит В+С), простой и рецидивирующий герпес, генитальный герпес, в составе комплексной терапии больных с инфекционно-аллергическим и вирусным энцефаломиелитом (рассеянный склероз, лейкоэнцефалит, увеоэнцефалит и др.), в комплексном лечении при хламидийных инфекциях, профилактика острых респираторных заболеваний вирусной этиологии (грипп, аденовирусная, энтеровирусная инфекция и др.).
внутрь после еды. С лечебной целью тилорон назначают по 0,125–0,25 г/сут в течение 2 дней, затем — по 0,125 г через 48 ч. Курс лечения при гриппе и других респираторных вирусных инфекциях — 1 нед; гепатите А — 2 нед; гепатите В — 3 нед; нейровирусных инфекциях — 3–4 нед, герпетических, цитомегаловирусных и хламидийных инфекциях и их сочетании — 4 нед.
С профилактической целью тилорон назначают по 0,125 г 1 раз в неделю в течение 4 нед.
повышенная чувствительность к тилорону, период беременности и кормления грудью.
озноб, диспептические явления, повышенная возбудимость.