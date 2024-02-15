низкомолекулярный синтетический индуктор интерферона ароматического ряда, относящийся к классу флуоренонов. Тилорон стимулирует образование в организме α-, β-, γ-типов интерферонов. Основными продуцентами интерферона в ответ на введение тилорона являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, нейтрофильные гранулоциты. В лейкоцитах человека тилорон индуцирует продукцию интерферона, уровень которого в крови составляет 250 ЕД/мл.

Тилорон обладает иммуномодулирующим эффектом. Стимулирует стволовые клетки костного мозга, дозозависимо усиливает антителообразование, снижает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-супрессоры/Т-хелперы. Эффективен в отношении многих вирусов (гепато-, герпес- и миксовирусов). Тилорон совместим с антибактериальными и противовирусными препаратами.

После приема внутрь тилорон быстро поступает в системный кровоток и распределяется в органах и тканях. Динамика появления интерферона после введения тилорона характеризуется определенной последовательностью: кишечник (через 4–6 ч) — кровь и печень (24 ч) — другие органы (легкие, селезенка, мозг) — периферические ткани (48 ч). Наблюдается длительная (до 8 нед) циркуляция терапевтической концентрации (50–100 ед./мл) интерферона после приема тилорона по 0,125 г в неделю в течение 2 мес.