Династат (Dynastat) (168892) - инструкция по применению ATC-классификация
Династат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Парекоксиб является проформой вальдекоксиба. Вальдекоксиб является селективным ингибитором ЦОГ-2 в диапазоне клинических доз. ЦОГ-2 это изоформа фермента, которая, как установлено, индуцируется провоспалительными сигналами и рассматривается в качестве основного фактора, ответственного за синтез простаноидных медиаторов боли, воспаления и повышения температуры тела. ЦОГ-2 также участвует в овуляции, имплантации и закрытии артериального протока, регуляции функции почек и ЦНС (индуцирование повышения температуры тела, ощущения боли и когнитивная функция). Она также может играть роль в заживлении язвы. ЦОГ-2 была идентифицирована в тканях, окружающих язвы желудка у человека,
Отличие в антиагрегантной активности между отдельными НПВП, подавляющими ЦОГ-1, и селективными ингибиторами ЦОГ-2 может иметь клиническое значение для пациентов с риском тромбоэмболических осложнений. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 уменьшают формирование системного (а следовательно, возможно, и эндотелиального) простациклина без влияния на тромбоксан тромбоцитов. Клиническое значение этих наблюдений еще не установлено.
Парекоксиб применяли при различных больших и малых операционных вмешательствах. Эффективность препарата Династат установлена в исследованиях при стоматологических, гинекологических (гистерэктомия), ортопедических (протезирование коленного и тазобедренного суставов) вмешательствах и болях после операции аортокоронарного шунтирования. Первый значительный анальгезирующий эффект наблюдался через 7–13 мин, а клинически значимая аналгезия отмечалась через 23–39 мин с наибольшим эффектом в течение 2 ч после в/в или в/м введения однократных доз препарата Династат, равных 40 мг. Степень анальгезирующего эффекта дозы 40 мг соответствовала эффекту кеторолака в дозе 60 мг при в/м введении или 30 мг при в/в введении.
Применение парекоксиба в течение более 3 дней. В большинстве клинических исследований изучалось применение парекоксиба в течение периода до 3 дней. Были объединены и проанализированы данные 3 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, в которых согласно протоколам разрешалось применение парекоксиба в течение более 3 дней. Согласно анализу объединенных данных 676 пациентов, 318 пациентов получали плацебо, а 358 пациентов — парекоксиб. Среди пациентов, получавших лечение парекоксибом, 317 получали его в течение периода до 4 дней, 32 — до 5 дней, тогда как только 8 пациентов получали препарат в течение периода до 6 дней и 1 пациент — в течение 7 или более дней. Среди пациентов, получавших плацебо, 270 получали плацебо в течение периода до 4 дней, 43 — до 5 дней, тогда как только 3 пациента получали плацебо в течение периода до 6 дней, и 2 пациента — в течение 7 или более дней. Демографические характеристики пациентов были схожими в обеих группах. Средняя (СО) продолжительность лечения составляла 4,1 (0,4) дня для группы парекоксиба и 4,2 (0,5) дня для группы плацебо, диапазон составил 4–7 дней для группы парекоксиба и 4–9 дней для группы плацебо. Частота побочных реакций у пациентов, получавших парекоксиб в течение 4–7 дней (средняя продолжительность 4 дня), была низкой после 3-го дня лечения и совпадала с этим показателем в группе плацебо.
Опиатосберегающий эффект. В плацебо-контролируемом исследовании при ортопедических и общих хирургических вмешательствах (n=1050) пациенты получали препарат Династат парентерально сначала в дозе 40^мг, а затем в дозе 20 мг 2 раза в сутки в течение минимум 72 ч в качестве дополнения к стандартному лечению, которое включало дополнительное контролируемое применение опиатов у пациентов. Уменьшение применения опиатов при лечении препаратом Династат на 2-й и 3-й день составило 7,2 мг и 2,8 мг (37% и 28% соответственно). Это уменьшение применения опиатов сопровождалось существенным уменьшением симптомов дистресса вследствие введения опиатов согласно сообщениям пациентов. Продемонстрировано дополнительное уменьшение боли по сравнению с применением только опиатов. В дополнительных исследованиях при других хирургических патологиях были получены подобные результаты. Отсутствуют данные, указывающие на меньшее общее количество нежелательных явлений при применении парекоксиба по сравнению с плацебо при их введении в комбинации с опиатами.
Исследование патологии ЖКТ. В краткосрочных исследованиях (7 дней) частота язв или эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки, обнаруженных во время проведения эндоскопии у здоровых добровольцев молодого и пожилого возраста (≥65 лет), которым вводили препарат Династат (5–21%), хотя и была выше, чем в группе плацебо (5–12%), однако была статистически достоверно ниже частоты, наблюдаемой при применении НПВП (66–90%).
Исследование безопасности после операции аортокоронарного шунтирования. Кроме зафиксированных обычных нежелательных явлений, в двух плацебо-контролируемых исследованиях, в которых пациенты получали парекоксиб не менее 3 дней, а затем переходили на пероральное применение вальдекоксиба в течение 10–14 дней, изучали предварительно определенные категории побочных реакций, установленные независимым экспертным комитетом. Все пациенты во время лечения получали стандартную анальгетическую терапию.
Перед рандомизацией и в во время двух исследований при операциях аортокоронарного шунтирования пациенты получали низкую дозу ацетилсалициловой кислоты.
В первом исследовании при операции аортокоронарного шунтирования проводилась оценка пациентов, которым вводили парекоксиб в/в в дозе 40 мг 2 раза в сутки в течение минимум 3 дней с последующим лечением вальдекоксибом в дозе 40 мг 2 раза в сутки (группа применения парекоксиба/вальдекоксиба) (n=311 или плацебо/плацебо (n=151) в 14-дневном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании. Проводилась оценка девяти предварительно определенных категорий побочных реакций (сердечно-сосудистые эпизоды тромбоэмболии, перикардит, появление или обострение застойной сердечной недостаточности, почечная недостаточность/нарушение функции почек, осложнения язв верхних отделов ЖКТ, значительные нежелудочно-кишечные кровотечения, инфекции, неинфекционные легочные осложнения и летальные случаи). В группе лечения парекоксибом/вальдекоксибом по сравнению с группой лечения плацебо/плацебо наблюдалась значимо (p<0,05) более высокая частота сердечно-сосудистых/тромбоэмболических событий (инфаркт миокарда, ишемия, острые цереброваскулярные нарушения, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии). в течение периода в/в введения препарата (2,2% и 0,0% соответственно) и в течение всего периода исследования (4,8% и 1,3% соответственно). Осложнения со стороны послеоперационной раны (включая преимущественно раны в области грудины) наблюдались с большей частотой при лечении парекоксибом/вальдекоксибом. тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии в течение периода внутривенного введения препарата (2,2% и 0,0% соответственно) и на протяжении всего периода исследования (4,8% и 1,3% соответственно).
Во втором исследовании в случае операции аортокоронарного шунтирования проводили оценку четырех предварительно определенных категорий побочных реакций (сердечно-сосудистые/тромбоэмболические; нарушение функции почек/почечная недостаточность; язва/кровотечение из верхних отделов ЖКТ; осложнения со стороны хирургической раны). Пациенты были рандомизированы для получения в течение 24 ч после операции аортокоронарного шунтирования: парекоксиб в/в в начальной дозе 40 мг с последующим в/в введением дозы 20 мг каждые 12 ч в течение минимум 3 дней с последующим переходом на лечение вальдекоксибом перорально (20 мг каждые 12 ч). =544) в течение оставшегося временного интервала в пределах 10-дневного периода лечения; плацебо в/в с последующим переходом на вальдекоксиб перорально (n=544) или плацебо в/в с последующим пероральным применением плацебо (n=548).
Наблюдалась значимо (p=0,033) более высокая частота побочных реакций в категории сердечно-сосудистых/тромбоэмболических событий в группе лечения парекоксибом/вальдекоксибом (2,0%) по сравнению с группой лечения плацебо/плацебо (0,5%).
Лечение плацебо/вальдекоксибом также сопровождалось более высокой частотой развития сердечно-сосудистых тромбоэмболических событий по сравнению с лечением плацебо, однако эта разница не достигла статистической значимости. Три из шести сердечно-сосудистых тромбоэмболических событий в группе лечения плацебо/вальдекоксибом возникли в период лечения плацебо; эти пациенты не получали вальдекоксиб. Предварительно определенные побочные реакции, возникавшие с наиболее высокой частотой развития во всех трех группах лечения, включали категорию категорию осложнений со стороны хирургической раны, в частности глубокие послеоперационные инфекции и явления в виде нарушения заживления раны в области грудины.
Не наблюдалось существенной разницы между активным лечением и плацебо для любой другой предварительно определенной категории побочных реакций (нарушение функции почек/почечная недостаточность; осложнение язв верхних отделов ЖКТ или осложнение со стороны хирургической раны).
Общая хирургия. В масштабном (N=1050) исследовании при больших ортопедических/общехирургических вмешательствах пациенты получали парекоксиб в/в в начальной дозе 40 мг с последующим в/в введением дозы 20 мг каждые 12 ч в течение минимум 3 дней, а затем с переходом на пероральное лечение вальдекоксибом (20 мг каждые 12 ч) (n=525) в течение оставшегося временного интервала в пределах 10-дневного периода лечения или получали плацебо в/в с последующим пероральным применением плацебо (n=525). Не наблюдалось существенной разницы общего профиля безопасности (в том числе для четырех предварительно определенных категорий побочных реакций, описанных выше относительно второго исследования при операции аортокоронарного шунтирования) для парекоксиба/вальдекоксиба по сравнению с лечением плацебо у этих пациентов после хирургического вмешательства.
Исследование влияния на тромбоциты. В ряде небольших исследований многократных доз с участием здоровых добровольцев молодого и пожилого возраста Династат в дозе 20 или 40 мг 2 раза в сутки не влиял на агрегацию тромбоцитов или развитие кровотечения по сравнению с плацебо. У пациентов молодого возраста Династат в дозе 40 мг 2 раза в сутки с клинической стороны не оказывал существенного влияние на угнетение функции тромбоцитов, опосредованное ацетилсалициловой кислотой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Фармакокинетика. После в/в или в/м инъекции парекоксиб быстро превращается в вальдекоксиб, фармакологически действующее вещество с помощью ферментативного гидролиза в печени.
Абсорбция. Экспозиция вальдекоксиба после введения однократных доз препарата Династат, измеряемая площадью под кривой зависимости концентрации в плазме крови от времени (AUC) и пиком концентрации (Cmax), является почти линейной в диапазоне клинических доз. AUC и Cmax после применения препарата 2 раза в сутки являются линейными при введении до 50^мг в/в и 20 мг в/м. Равновесные концентрации в плазме крови достигались в течение 4 дней при введении препарата 2 раза в сутки.
После в/в и в/м введения однократных доз парекоксиба равных 20 мг Cmax вальдекоксиба достигается через 30 мин и 1 ч соответственно. После в/в и в/м введения экспозиция вальдекоксиба аналогична с учетом показателей AUC и Cmax. После в/в и в/м введения экспозиция вальдекоксиба аналогична с учетом показателя AUC. Средняя Cmax парекоксиба после в/м введения была ниже по сравнению с в/в струйным введением, что связано с более медленной экстравазальной абсорбцией после в/м введения. Это снижение не считалось клинически важным, поскольку Cmax вальдекоксиба сравнима после в/в и в/м введения парекоксиба.
Распределение. Объем распределения вальдекоксиба после его в/в введения составляет около 55 л. Он связывается с белками плазмы крови примерно на 98% в диапазоне концентраций, достигаемых при применении самой высокой рекомендуемой дозы 80 мг/сут. Вальдекоксиб, но не парекоксиб, интенсивно распределяется в эритроцитах.
Биотрансформация. Парекоксиб быстро и почти полностью трансформируется в вальдекоксиб и пропионовую кислоту в условиях in vivo с T½ из плазмы крови равным примерно 22 мин. Выведение вальдекоксиба осуществляется с помощью активного метаболизмом в печени, в котором задействовано большое количество путей метаболизма, включая ферменты цитохрома P450 (CYP) 3A4 и 2C9, а также глюкуронидацию (около 20%) сульфонамидной группы. В плазме крови определялся гидроксилированный метаболит вальдекоксиба (с помощью пути метаболизма CYP), который действует как ингибитор ЦОГ-2. Этот метаболит составляет около 10% концентрации вальдекоксиба; поскольку концентрация этого метаболита низкая, не ожидается его существенного участия в клиническом эффекте после введения терапевтических доз парекоксиба.
Выведение. Вальдекоксиб выводится с помощью метаболизма в печени, при этом в моче определяется менее 5% неизмененного вальдекоксиба. В моче неизмененный парекоксиб не обнаруживается, и только следы препарата обнаруживаются в кале. Около 70% дозы выделяется с мочой в виде неактивных метаболитов. Плазменный клиренс (CLp) вальдекоксиба составляет около 6 л/ч. После в/в или в/м введения парекоксиба период полувыведения (T½) вальдекоксиба составляет около 8 ч.
Пациенты пожилого возраста. Династат вводили 335 пациентам пожилого возраста (65–96 лет) в рамках исследований фармакокинетики и терапевтического действия. У здоровых добровольцев пожилого возраста кажущийся пероральный клиренс вальдекоксиба снижен, что приводило к более высокой экспозиции вальдекоксиба в плазме крови примерно на 40% по сравнению со здоровыми добровольцами молодого возраста. С учетом массы тела экспозиция вальдекоксиба в плазме крови в равновесном состоянии была на 16% выше у пожилых женщин по сравнению с мужчинами пожилого возраста (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Почечная недостаточность. У пациентов с почечной недостаточностью различной степени тяжести, которым вводили препарат Династат в дозе 20 мг, парекоксиб быстро выводился из плазмы крови. Поскольку выведение вальдекоксиба почками не играет важной роли в его распределении, даже у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или пациентов, находящихся на диализе, каких-либо изменений клиренса вальдекоксиба не обнаружено (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Печеночная недостаточность. Умеренная печеночная недостаточность не приводила к снижению скорости или интенсивности трансформации парекоксиба в вальдекоксиб. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлда–Пью) лечение необходимо начинать с половины обычной рекомендуемой дозы препарата Династат, а максимальная суточная доза должна быть снижена до 40 мг, поскольку у таких пациентов экспозиция вальдекоксиба увеличена более чем в 2 раза (130%). Исследований с участием пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не проводилось, поэтому препарат Династат не рекомендуется применять пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Показания Династат
лечение острой боли. Предоперационная (превентивная) аналгезия. Кратковременное лечение послеоперационной боли у взрослых. Сочетанное применение с опиатными анальгетиками для уменьшения потребности в опиатах. Решение о назначении селективного ингибитора ЦОГ-2 должно быть основано на оценке всех индивидуальных факторов риска пациента.
Применение Династат
дозирование.
Лечение острой боли. Рекомендуемая доза — 40 мг, которую вводят в/в или в/м, с последующим введением, если необходимо, 20 мг или 40 мг каждые 6–12 ч, но не превышая дозу 80 мг/сут.
Поскольку риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при применении специфических ингибиторов ЦОГ-2 может повышаться при увеличении дозы и продолжительности лечения, необходимо выполнить наиболее короткий курс терапии и применять минимальную эффективную суточную дозу. Однако целесообразность этих данных для кратковременного применения парекоксиба в послеоперационный период не оценивали.
Клинический опыт лечения препаратом Династат в течение более 3^дней ограничен (см. Фармакодинамика).
Профилактика или уменьшение послеоперационной боли. Рекомендуемой дозой является 40 мг препарата, который вводят в/в или в/в (но лучше в/в) за 30–45^мин до хирургического вмешательства. Послеоперационное продолжительное введение препарата Династат может быть необходимым для достижения анальгезирующего эффекта.
Сочетаннное применение с опиатными анальгетиками. Опиатные анальгетики могут применяться в сочетании с препаратом Династат в вышеуказанных дозах. Во всех клинических отчетах указывается, что парекоксиб применяли с фиксированным интервалом времени, тогда как опиаты принимали по мере необходимости.
В ходе клинических исследований суточная потребность в опиатах была значительно снижена (на 20–40%) в случае сочетанного применения с парекоксибом. Оптимальный эффект достигается при применении препарата Династат перед введением опиатов.
Пациенты пожилого возраста. В целом, коррекции дозы для пациентов пожилого возраста (≥65 лет) не требуется. Однако пациентам пожилого возраста с массой тела менее 50^кг, лечение следует начинать с половины обычной рекомендуемой дозы препарата Династат, а максимальную суточную дозу следует снизить до 40 мг (см.^Фармакокинетика).
Печеночная недостаточность. Клинический опыт применения препарата у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (≥10^баллов по шкале Чайлда-Пью) отсутствует, поэтому его применение у этих пациентов противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Фармакокинетика). Обычно у пациентов с легкой печеночной недостаточностью (5–6 баллов по шкале Чайлда–Пью) отсутствует необходимость коррекции дозы. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлда–Пью) лечение препаратом Династат необходимо начинать с осторожностью и применять сначала половину обычной рекомендуемой дозы, а максимальная суточная доза должна быть снижена до 40^мг.
Почечная недостаточность. Лечение парекоксибом пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) или пациентов со склонностью к задержке жидкости, необходимо начинать с минимальной рекомендуемой дозы (20 мг) с обязательным тщательным контролем функции почек пациента (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика). Основываясь на данных оценки фармакокинетики, у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) отсутствует необходимость коррекции дозы.
Способ применения. Выполнить внутривенную струйную инъекцию можно быстро и непосредственно в вену или в установленную систему для введения. Внутримышечную инъекцию необходимо выполнить медленно и вводить препарат глубоко в мышцу. Для ознакомления с инструкциями по восстановлению лекарственного средства перед введением см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Если препарат Династат в р-ре комбинируется с другими лекарственными средствами, может возникать преципитация, поэтому Династат нельзя смешивать с другим лекарственным средством как при восстановлении, так и во время инъекции. Если эту систему для в/в введения пациентам применяли для введения другого лекарственного средства, необходимо должным образом промыть ее р-ром с известной совместимостью до и после инъекции препарата Династат.
После восстановления соответствующими растворителями Династат можно вводить только в/в или в/м, или в систему для в/в введения, содержащую следующие вещества:
• натрия хлорид 9 мг/мл (0,9%), р-р для инъекций/инфузий;
• глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инфузий;
• натрия хлорид 4,5 мг/мл (0,45%) и глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инъекций/инфузий
или
• Рингер-лактатный р-р для инъекций.
Не рекомендуется выполнять инъекцию в систему для в/в введения, содержащую глюкозу 50 мг/мл (5%) в Рингер-лактатном р-ре для инъекций или другие неуказанные выше жидкости для в/в введения, поскольку это может привести к выпадению осадка в р-ре.
Дети. Безопасность и эффективность применения парекоксиба у детей в возрасте до 18 лет не установлены. Доступные данные отсутствуют, поэтому пациентам не рекомендуется применять парекоксиб.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любым вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
Тяжелые аллергические реакции любого типа на препарат в анамнезе, особенно кожные реакции, в частности синдром Стивенса-Джонсона, реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, или установленная гиперчувствительность к сульфонамидам у пациентов. (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Активная пептическая язва или желудочно-кишечное кровотечение.
Наличие в анамнезе бронхоспазма, острого ринита, полипов полости носа, ангионевротического отека, крапивницы или других типов аллергических реакций после применения ацетилсалициловой кислоты или НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2.
III^триместр беременности или период кормления грудью (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Тяжелая печеночная недостаточность (альбумин в сыворотке крови <25 г/л или показатель по шкале Чайлда-Пью ≥10).
Воспалительные заболевания кишечника.
Застойная сердечная недостаточность (II-IV класс NYHA).
Лечение послеоперационной боли при проведении операции аортокоронарного шунтирования (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Фармакодинамика).
Диагностированная ИБС, заболевания периферических артерий и цереброваскулярная болезнь.
Побочные эффекты
краткий обзор профиля безопасности. Наиболее частой побочной реакцией при применении препарата Династат является тошнота. Наиболее тяжелые реакции наблюдались нечасто или редко и включали сердечно-сосудистые события, в частности инфаркт миокарда и тяжелую артериальную гипотензию, а также явления гиперчувствительности, например анафилаксию, ангионевротический отек и тяжелые кожные реакции. После операции аортокоронарного шунтирования у пациентов, которым вводили препарат Династат, имеется более высокий риск развития побочных реакций, в том числе сердечно-сосудистых/тромбоэмболических событий (включая инфаркт миокарда, инсульт/транзиторную ишемическую атаку, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен, см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Фармакодинамика), тяжелых послеоперационных инфекций и осложнений в виде нарушения заживления раны в области грудины.
Список побочных реакций.
В 28 плацебо-контролируемых клинических исследованиях с привлечением пациентов, получавших парекоксиб (N=5402), сообщалось о нижеперечисленных побочных реакциях. Сообщения, полученные в постмаркетинговый период, перечислены с пометкой «частота неизвестна», поскольку ретроспективно на основании имеющихся данных определить частоту невозможно. В каждой группе в зависимости от частоты побочные реакции указаны с применением терминологии MedDRA и указаны в порядке уменьшения их тяжести.
Частота побочных реакций: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), частота неизвестна.
Инфекции и инвазии: часто — фарингит, альвеолярный остеит (сухая лунка); нечасто — патологические серозные выделения из раны в области грудины, инфицирование раны.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — послеперационная анемия; нечасто — тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: редко — анафилактоидная реакция.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: часто — гипокалиемия; нечасто — гипергликемия, анорексия.
Психические расстройства: часто — возбуждение, бессонница.
Со стороны нервной системы: часто — гипестезия, головокружение; нечасто — цереброваскулярное расстройство.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — боль в ушах.
Со стороны сердца: нечасто — инфаркт миокарда, брадикардия; частота неизвестна — сосудистый коллапс, застойная сердечная недостаточность, тахикардия.
Со стороны сосудов: часто — АГ, артериальная гипотензия; редко — АГ (ухудшение), ортостатическая гипотензия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — дыхательная недостаточность; нечасто — тромбоэмболия легочной артерии; частота неизвестна — одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — тошнота; часто — боль в животе, рвота, запор, диспепсия, метеоризм; нечасто — язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сухость во рту, патологические звуки в пищеварительном тракте; редко — панкреатит, эзофагит, отек вокруг рта (периоральный отек).
Со стороны кожи и подкожной ткани: часто — зуд, гипергидроз; нечасто — экхимоз, сыпь, крапивница; частота неизвестна — синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — боль в спине; нечасто — артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: часто — олигурия; редко — ОПН; частота неизвестна — почечная недостаточность.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — периферические отеки; нечасто — астения, боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции; частота неизвестна — реакции гиперчувствительности, в частности, анафилаксия и ангионевротический отек.
Результаты методов исследования: часто — увеличение содержания креатинина в крови; нечасто — повышение уровня КФК, ЛДГ и АсАТ в крови, повышение уровня АлАТ и азота мочевины крови.
Повреждения, отравления и осложнения процедур: нечасто — осложнения после процедуры (кожные).
Описание отдельных побочных реакций. После выхода препарата на рынок сообщалось о случаях токсического эпидермального некролиза, связанных с применением вальдекоксиба, которые нельзя исключить при применении парекоксиба (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Кроме того, сообщалось о наличии бронхоспазма и гепатита как единичных тяжелых побочных реакций, связанных с применением НПВП и которые нельзя исключить при применении препарата Династат.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях. Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации препарата имеет важное значение. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения польза/риск применения препарат. Медицинских работников просят отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
Династат изучали при применении его при стоматологических, ортопедических, гинекологических (преимущественно гистерэктомии) вмешательствах и операции аортокоронарного шунтирования. Существует ограниченный опыт его применения при других типах хирургических вмешательств, например желудочно-кишечных или урологических (см.^Фармакодинамика).
Другие методы применения, кроме в/в и в/м (например, внутрисуставный, интратекальный), не изучались, и их не следует применять.
Поскольку вероятность возникновения побочных реакций повышается при применении более высоких доз парекоксиба, других ингибиторов ЦОГ-2 и НПВП, после повышения дозы пациентов, которые лечатся парекоксибом, необходимо осмотреть и, если эффективность не увеличивается, следует рассмотреть другие варианты терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Клинический опыт лечения препаратом Династат в течение периода более 3 дней является ограниченным (см. Фармакодинамика).
Если во время лечения у пациентов ухудшаются функции системы органов, описанные ниже, необходимо принять соответствующие меры и рассмотреть возможность прекращения терапии парекоксибом.
Сердечно-сосудистые реакции. Длительное применение ингибиторов ЦОГ-2 сопровождалось повышенным риском развития сердечно-сосудистых и тромботических нежелательных явлений. Точный показатель для риска, связанный с однократной дозой, не определен, и также точно не определена продолжительность лечения, сопровождающаяся повышенным риском.
Пациенты с существенными факторами риска развития сердечно-сосудистых событий (например, АГ, гиперлипидемией, сахарным диабетом, курением) должны получать лечение парекоксибом после тщательного рассмотрения (см. Фармакодинамика).
Если у этих пациентов наблюдаются клинические признаки ухудшения состояния в виде специфических симптомов, необходимо принять соответствующие меры и рассмотреть возможность прекращения терапии парекоксибом. Династат не изучался при операциях реваскуляризации при сердечно-сосудистой патологии, за исключением операций аортокоронарного шунтирования. Исследование применения препарата в условиях хирургических вмешательств, иных, чем операции аортокоронарного шунтирования, включали только пациентов с классом I–III оценки физического состояния ASA (Американское общество анестезиологов).
Ацетилсалициловая кислота и другие НПВП. Ингибиторы ЦОГ-2 не могут заменить ацетилсалициловую кислоту в профилактике сердечно-сосудистых тромбоэмболических заболеваний, так как они не уменьшают агрегацию тромбоцитов. Поэтому нельзя прекращать антиагрегантную терапию (см. Фармакодинамика). Необходимо с осторожностью применять препарат Династат в сочетании с варфарином и другими пероральными антикоагулянтами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Следует избегать одновременного применения парекоксиба с другими НПВП, за исключением ацетилсалициловой кислоты.
Династат может маскировать повышение температуры тела и другие признаки воспаления (см. Фармакодинамика). В некоторых случаях описано ухудшение течения инфекций мягких тканей в связи с применением НПВП и в доклинических исследованиях препарата Династат. У послеоперационных пациентов, получающих Династат, необходимо внимательно наблюдать за местом хирургического доступа для обнаружения признаков инфекции.
Желудочно-кишечные реакции. У пациентов, получавших лечение парекоксибом, наблюдались осложнения со стороны верхних отделов ЖКТ (перфорации, язвы или кровотечения), некоторые из которых приводили к летальным исходам. Рекомендуется с осторожностью лечить пациентов с высоким риском развития желудочно-кишечных осложнений в случае применения НПВП; лиц пожилого возраста или пациентов с желудочно-кишечным заболеванием в анамнезе, в частности язвой и желудочно-кишечным кровотечением, или пациентов, одновременно применяющих ацетилсалициловую кислоту. С классом НПВП также может быть связано повышение риска желудочно-кишечных осложнений при сопутствующем применении этих препаратов с ГКС, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, другими антитромбоцитарными лекарственными средствами или при применении пациентами, употребляющими алкоголь. Наблюдается дальнейшее повышение риска развития нежелательных эффектов со стороны ЖКТ (язвы ЖКТ или другие осложнения со стороны ЖКТ) при одновременном применении парекоксиба и ацетилсалициловой кислоты (даже низких доз).
Кожные реакции. Сообщалось о тяжелых кожных реакциях, в частности мультиформной эритеме, эксфолиативном дерматите и синдроме Стивенса-Джонсона (некоторые из них летальные), у пациентов, получавших парекоксиб, во время наблюдения после выхода препарата на рынок. Кроме того, сообщалось о летальных случаях токсического эпидермального некролиза у пациентов, получавших вальдекоксиб (активный метаболит парекоксиба), во время наблюдения после выхода препарата на рынок; и нельзя исключить возникновение этого заболевания при применении парекоксиба (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). На основании других тяжелых кожных реакций, о которых сообщалось при применении целекоксиба и вальдекоксиба, DRESS-синдром может возникнуть во время лечения парекоксибом. Вероятно, у пациентов имеется наиболее высокий риск возникновения этих реакций в самом начале терапии; возникновение реакции наблюдали в течение первого месяца лечения.
Для наблюдения за возникновением любых тяжелых кожных реакций необходимо принимать соответствующие меры, например, проводить дополнительные консультации для пациента. Пациентам необходимо порекомендовать немедленно сообщать своему врачу о любых изменениях кожи, которые у них возникли.
Лечение парекоксибом необходимо прекратить при первом появлении на коже сыпи, изменениях слизистых оболочек или любых признаков гиперчувствительности. Известно о возникновении тяжелых кожных реакций при применении НПВП, в частности, селективных ингибиторов ЦОГ-2, а также других лекарственных средств. Однако, вероятно, определенная частота тяжелых явлений со стороны кожи выше для вальдекоксиба (активный метаболит парекоксиба) по сравнению с другими селективными ингибиторами ЦОГ-2. Пациенты с наличием аллергии на сульфонамид в анамнезе могут иметь более высокий риск развития кожных реакций (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Пациенты без аллергии на сульфонамид в анамнезе могут быть также в группе риска развития тяжелых кожных реакций.
Гиперчувствительность. После выхода вальдекоксиба и парекоксиба на рынок сообщалось о реакциях гиперчувствительности (анафилаксия и ангионевротический отек) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Некоторые из этих реакций наблюдались у пациентов с наличием аллергической реакции на сульфонамиды в анамнезе (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Лечение парекоксиба необходимо прекратить при появлении первых признаков гиперчувствительности.
После выхода парекоксиба на рынок сообщалось о случаях тяжелой артериальной гипотензии вскоре после введения парекоксиба. Некоторые из этих случаев наблюдались без признаков анафилаксии. Врач должен быть готов к лечению тяжелой артериальной гипотензии.
Задержка воды, отеки, почечные реакции. Как и при применении других лекарственных средств с известным угнетением синтеза простагландинов, у отдельных пациентов, получавших парекоксиб, наблюдалась задержка жидкости и отеки. Поэтому парекоксиб следует применять с осторожностью пациентам с нарушением функции сердца, имеющимися отеками и другими состояниями, которые способствуют или усиливают задержку жидкости, в частности у пациентов, получающих лечение диуретиками или имеющих другие факторы риска развития гиповолемии. Если у этих пациентов наблюдаются клинические признаки ухудшения состояния, необходимо принять соответствующие меры, в частности, прекратить лечение парекоксибом.
Во время наблюдения после выхода препарата на рынок у пациентов, получавших парекоксиб, наблюдались случаи ОПН (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поскольку угнетение синтеза простагландинов может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости, необходимо с осторожностью применять препарат Династат пациентам с нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или АГ или пациентам с нарушением функции печени или сердца или другими состояниями. способствующими задержке жидкости.
В начале лечения пациентам с дегидратацией следует применять Династат с осторожностью. В этом случае рекомендуется сначала выполнять регидратацию, а затем начинать терапию препаратом Династат.
АГ. Как в случае всех НПВП, применение парекоксиба может привести к возникновению или ухудшению течения имеющейся АГ, что может вызвать повышение частоты развития сердечно-сосудистых событий. Пациентам с АГ парекоксиб следует применять с осторожностью. В начале терапии парекоксибом и в во время всего курса лечения необходим тщательный мониторинг АД. Если АД существенно повышается, необходимо рассмотреть другие виды лечения.
Печеночная недостаточность. Пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлда–Пью) Династат следует применять с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Применение в комбинации с пероральными антикоагулянтами. Одновременное применение НПВП с пероральными антикоагулянтами повышает риск кровотечения. К пероральным антикоагулянтам относятся варфарин, другие антикоагулянты кумаринового ряда и новые пероральные антикоагулянты (например, апиксабан, дабигатран и ривароксабан) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Содержание натрия. Этот препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в мл, то есть является практически свободен от натрия.
Особые предостережения относительно обращения с препаратом и утилизации остатков. Перед применением препарат Династат необходимо восстанавливать. Династат не содержит консервантов. Для его восстановления следует соблюдать выполнение асептической методики.
Растворители для восстановления. Приемлемыми растворителями для восстановления препарата Династат:
• натрия хлорид 9 мг/мл (0,9%), р-р для инъекций/инфузий;
• глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инфузий;
• натрия хлорид 4,5 мг/мл (0,45%) и глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инъекций/инфузий.
Процесс восстановления. Для восстановления лиофилизированного парекоксиба (как парекоксиба) применяют асептическую методику.
С флакона, содержащего 40 мг парекоксиба, снимают съемный колпачок для освобождения центральной части резиновой пробки. Набирают 2 мл приемлемого растворителя стерильной иглой со шприцем и вводят иглу в центральную часть резиновой пробки для переноса растворителя во флакон с 40 мг препарата. Полностью растворяют порошок, осторожно перемешивая круговыми движениями, и осматривают перед применением восстановленный препарат. Все содержимое флакона предназначено для одноразового введения.
После восстановления р-р должен быть прозрачным. Перед введением следует выполнить визуальный осмотр препарата Династат относительно наличия механических частиц и изменения цвета. Р-р нельзя применять, если цвет изменился или если р-р мутный или содержит механические частицы. Династат необходимо ввести в течение 24 ч после восстановления или утилизировать. Восстановленный препарат является изотоническим.
Совместимость с р-ром в системе для в/в введения. После восстановления приемлемыми растворителями препарат Династат можно вводить только в/в или в/м или в систему для в/в введения, содержащую следующие растворители:
• натрия хлорид 9 мг/мл (0,9%), р-р для инъекций/инфузий;
• глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инфузий;
• натрия хлорид 4,5 мг/мл (0,45%) и глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инъекций/инфузий;
или
• Рингер — лактатный р-р для инъекций.
Только для одноразового применения. Любой неиспользованный препарат или отходы должны быть утилизированы. Имеются данные, что во время применения химическая и физическая стабильность восстановленного р-ра, который нельзя хранить в холодильнике или замораживать, сохраняется до 24 ч при 25 °C. Поэтому считается, что максимальный срок годности для восстановленного средства составляет 24 ч. Однако из-за значительного риска микробиологической контаминации для инъекционных средств восстановленный р-р необходимо использовать немедленно, за исключением восстановления в контролируемых и валидированных асептических условиях. Если такие требования не были соблюдены, за время и условия хранения препарата перед применением должно отвечать лицо, которое его применяет, и время хранения обычно не должно превышать 12 ч при 25 °C.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Применение в период беременности. Считается, что парекоксиб приводит к тяжелым порокам развития при его применении во время III триместра беременности, поскольку, как и другие лекарственные средства с известным угнетением простагландинов, он может приводить к досрочному закрытию артериального протока или к слабости (или отсутствию) сокращения матки (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Фармакодинамика). Применение НПВП во время II и III триместров беременности может привести к нарушению функции почек плода, что может привести к уменьшению объема амниотической жидкости или олигогидрамниону в тяжелых случаях. Такие эффекты могут возникать сразу после начала лечения и обычно являются обратимыми. У беременных, применяющих НПВП, необходимо внимательно контролировать объем амниотической жидкости.
Применение препарата Династат противопоказано в III триместре беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Отсутствуют адекватные данные, полученные при применении парекоксиба беременными или в период родов. Однако угнетение синтеза простагландинов может негативно влиять на течение беременности. Данные, полученные в эпидемиологических исследованиях, свидетельствуют о повышенном риске прерывания беременности после применения ингибиторов синтеза простагландинов в раннем периоде беременности. Было продемонстрировано, что у животных применение ингибиторов синтеза простагландинов, в частности парекоксиба, приводит к повышению пре- и постимплантационной гибели плода и эмбриофетальной летальности (см. Фармакодинамика). Во время I и II триместров беременности Династат не следует применять без явной необходимости.
Применение в период кормления грудью. Однократное введение дозы парекоксиба кормящим грудью женщинам после кесарева сечения приводило к проникновению относительно небольшого количества парекоксиба и его активного метаболита вальдекоксиба в грудное молоко, и это приводило к получению новорожденным относительно низкой дозы (около 1% материнской дозы с коррекцией по массе тела). Династат не следует применять кормящим грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Воздействие на репродуктивную функцию. Применение препарата Династат, как и любых лекарственных средств с известным ингибированием ЦОГ/синтеза простагландинов, не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).
Учитывая механизм действия, применение НПВП может задерживать или предупреждать разрыв овариальных фолликулов, что было связано с обратимым бесплодием у отдельных женщин. Для женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по поводу бесплодия, необходимо рассмотреть возможность отмены НПВП, включая препарат Династат.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдается головокружение, вертиго или сонливость после применения препарата Династат, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими автоматизированными системами.
Взаимодействия
фармакодинамические взаимодействия. Пациентам, принимающим варфарин или другие антикоагулянты, следует контролировать антикоагулянтную терапию, особенно в первые несколько дней после начала терапии препаратом Династат, поскольку у этих пациентов имеется повышенный риск развития осложнений в виде кровотечения. Поэтому у пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты, необходимо тщательно контролировать протромбиновое время/международное нормализованное отношение, особенно в течение первых нескольких дней после начала терапии парекоксибом или после изменения дозы препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Династат не влияет на угнетение агрегации тромбоцитов, опосредованное ацетилсалициловой кислотой, или показатели времени кровотечения. Результаты клинических исследований указывают на то, что Династат можно применять в сочетании с низкой дозой ацетилсалициловой кислоты (≤325 мг). В проведенных исследованиях продемонстрировано, что, как и для других НПВП, при одновременном применении низкой дозы ацетилсалициловой кислоты повышается риск развития язв в ЖКТ или других желудочно-кишечных осложнений по сравнению с применением парекоксиба в качестве монотерапии (см. Фармакодинамика).
Одновременное применение парекоксиба и гепарина не влияло на фармакодинамику гепарина (активированное частичное тромбопластиновое время) по сравнению с применением гепарина в качестве монотерапии.
Угнетение простагландинов НПВП, в том числе ингибиторами ЦОГ-2, может уменьшать влияние ингибиторов АПФ, АРА II, блокаторов β-адренорецепторов и диуретиков. Такое взаимодействие следует учитывать для пациентов, принимающих парекоксиб одновременно с ингибиторами АПФ, АРА II, блокаторами β-адренорецепторов и диуретиками.
У пациентов пожилого возраста, пациентов со сниженным ОЦК (в том числе получающих терапию диуретиками) или нарушением функции почек одновременное применение НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, с ингибиторами АПФ или АРА II может привести к дальнейшему ухудшению функции почек, включая возможное развитие ОПН. Эти эффекты обычно являются обратимыми.
Следовательно, следует быть осторожным при одновременном применении этих препаратов. Пациенты должны употреблять достаточное количество воды; необходимость контролировать функцию почек следует оценивать в начале одновременного лечения препаратами и периодически в процессе лечения.
Считается, что одновременное применение НПВП и циклоспорина или такролимуса повышает нефротоксическое действие циклоспорина и такролимуса из-за влияния НПВП на простагландины почек. При одновременном применении парекоксиба и любого из этих лекарственных средств следует тщательно контролировать функцию почек.
Династат можно применять одновременно с опиатными анальгетиками. В клинических исследованиях при одновременном применении с парекоксибом существенно снижалась суточная доза опиатов, которые вводят по мере необходимости.
Воздействие других лекарственных средств на фармакокинетику парекоксиба (или его активный метаболит вальдекоксиб). Парекоксиб быстро гидролизуется с образованием активного метаболита — вальдекоксиба. Согласно результатам исследований, у людей метаболизм вальдекоксиба предпочтительно осуществляется изоферментами CYP: 2C9 и 3A4.
При одновременном применении с флуконазолом (преимущественно ингибитор CYP 2C9) экспозиция вальдекоксиба в плазме крови (AUC и Cmax) увеличивается (на 62% и 19% соответственно), что указывает на необходимость снижения дозы парекоксиба у пациентов, принимающих флуконазол.
При одновременном применении с кетоконазолом (преимущественно ингибитор CYP 3A4) экспозиция вальдекоксиба в плазме крови (AUC и Cmax) увеличивается (на 38% и 24% соответственно), однако обычно отсутствует необходимость коррекции дозы у пациентов, получающих кетоконазол.
Влияние ферментативной индукции не изучалось. Метаболизм вальдекоксиба может усиливаться при одновременном применении с индукторами ферментов, в частности, рифампицином, фенитоином, карбамазепином или дексаметазоном.
Влияние парекоксиба (или его активного метаболита вальдекоксиба) на фармакокинетику других лекарственных средств. Лечение вальдекоксибом (40 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней) приводило к повышению концентраций декстрометорфана (субстрат CYP 2D6) в плазме крови в 3 раза. Поэтому при одновременном применении Династата и лекарственных средств, преимущественно метаболизируемых с помощью CYP 2D6 и узким терапевтическим окном (например флекаинид, пропафенон, метопролол), необходимо соблюдать осторожность.
Экспозиция омепразола (субстрат CYP 2C19) в плазме крови при применении в дозе 40 мг 1 раз в сутки увеличивалась на 46% после введения вальдекоксиба в дозе 40 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, тогда как экспозиция вальдекоксиба в плазме крови не изменялась. Эти результаты указывают на то, что, хотя метаболизм вальдекоксиба не происходит с помощью CYP 2C19, он может ингибировать этот изофермент. Поэтому необходимо с осторожностью применять препарат Династат в сочетании с лекарственными средствами, которые, как известно, являются субстратами CYP 2C19 (такими как фенитоин, диазепам или имипрамин).
В двух исследованиях фармакокинетического взаимодействия пациенты с ревматоидным артритом, которые получали стабильную недельную дозу метотрексата (5–20 мг в неделю в виде однократной дозы перорально или в/м), принимали вальдекоксиб перорально (10 мг 2 раза в сутки или 40^мг 2 раза в сутки); при этом влияние на равновесные плазменные концентрации метотрексата не обнаруживалось или было незначительным. Тем не менее рекомендуется с осторожностью применять метотрексат одновременно с НПВП, поскольку прием НПВП может привести к повышению уровня метотрексата в плазме крови. При одновременном применении парекоксиба и метотрексата следует контролировать токсичность, связанную с метотрексатом.
Одновременное применение вальдекоксиба и лития приводило к значительному снижению клиренса лития в сыворотке крови (25%) и почечного клиренса (30%) с более высокой (на 34%) экспозицией препарата в сыворотке крови по сравнению с применением лития в качестве монотерапии. В начале и при изменении терапии парекоксибом у пациентов, принимающих литий, необходимо тщательно контролировать концентрацию лития в сыворотке крови.
Одновременное применение вальдекоксиба и глибенкламида (субстрат CYP 3A4) не повлияло на фармакокинетику (экспозицию) или фармакодинамику (уровни глюкозы и инсулина в крови) глибенкламида.
Инъекционные анестетики. Одновременное в/в введение парекоксиба в дозе 40 мг и пропофола (субстрат CYP 2C9) или мидазолама (субстрат CYP 3A4) не повлияло на фармакокинетику (метаболизм и экспозицию) или фармакодинамику (влияние на ЭЭГ, психомоторные тесты и пробуждение после седации) при в/в введении пропофола или мидазолама. Кроме того, одновременное применение вальдекоксиба существенно клинически не влияло на метаболизм мидазолама, опосредованный CYP 3A4, в печени и кишечнике при пероральном применении этого препарата.
В/в введение парекоксиба в дозе 40 мг не оказывало существенного влияния на фармакокинетику фентанила или алфентанила (субстраты CYP 3A4) при их в/в введении.
Ингаляционные анестетики. Формальных исследований взаимодействия не проводилось. В исследованиях во время оперативных вмешательствах, во время которых парекоксиб вводили до операции, у пациентов, получавших парекоксиб и ингаляционные анестетики, оксид азота и изофлуран, не наблюдалось признаков фармакодинамического взаимодействия (см. Фармакодинамика).
Несовместимость. Этот препарат нельзя смешивать с другими лекарственными средствами, кроме препаратов, указанных в ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Династат и опиаты нельзя вводить вместе в одном шприце.
Применение Рингер-лактатного р-ра для инъекций или глюкозы 50 мг/мл (5%) в Рингер-лактатном р-ре для инъекций для восстановления препарата вызывает преципитацию парекоксиба в р-ре, и поэтому такое применение не рекомендуется.
Применение воды для инъекций также не рекомендуется, поскольку образующийся р-р не является изотоническим.
Династат не следует вводить в систему для в/в введения, содержащую любое другое лекарственное средство. Систему для в/в введения должным образом промывают р-ром с известной совместимостью до и после инъекции препарата Династат (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Выполнять инъекцию в систему для в/в введения, содержащую глюкозу 50^мг/мл (5%) в Рингер-лактатном растворе для инъекций или другие жидкости для в/в введения, не указанные в ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, не рекомендуется, поскольку это может привести к преципитации в р-ре.
Передозировка
сообщалось, что передозировка парекоксиба сопровождалась развитием побочных реакций, также описанных и для рекомендуемых доз парекоксиба. При передозировке пациентам следует проводить симптоматическое и поддерживающее лечение. Вальдекоксиб не элиминируется во время гемодиализа. Вследствие высокой степени связывания вальдекоксиба с белками диурез или подщелачивание мочи могут быть неэффективными.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.