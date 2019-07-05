Династат изучали при применении его при стоматологических, ортопедических, гинекологических (преимущественно гистерэктомии) вмешательствах и операции аортокоронарного шунтирования. Существует ограниченный опыт его применения при других типах хирургических вмешательств, например желудочно-кишечных или урологических (см.^Фармакодинамика).

Другие методы применения, кроме в/в и в/м (например, внутрисуставный, интратекальный), не изучались, и их не следует применять.

Поскольку вероятность возникновения побочных реакций повышается при применении более высоких доз парекоксиба, других ингибиторов ЦОГ-2 и НПВП, после повышения дозы пациентов, которые лечатся парекоксибом, необходимо осмотреть и, если эффективность не увеличивается, следует рассмотреть другие варианты терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Клинический опыт лечения препаратом Династат в течение периода более 3 дней является ограниченным (см. Фармакодинамика).

Если во время лечения у пациентов ухудшаются функции системы органов, описанные ниже, необходимо принять соответствующие меры и рассмотреть возможность прекращения терапии парекоксибом.

Сердечно-сосудистые реакции . Длительное применение ингибиторов ЦОГ-2 сопровождалось повышенным риском развития сердечно-сосудистых и тромботических нежелательных явлений. Точный показатель для риска, связанный с однократной дозой, не определен, и также точно не определена продолжительность лечения, сопровождающаяся повышенным риском.

Пациенты с существенными факторами риска развития сердечно-сосудистых событий (например, АГ, гиперлипидемией, сахарным диабетом, курением) должны получать лечение парекоксибом после тщательного рассмотрения (см. Фармакодинамика).

Если у этих пациентов наблюдаются клинические признаки ухудшения состояния в виде специфических симптомов, необходимо принять соответствующие меры и рассмотреть возможность прекращения терапии парекоксибом. Династат не изучался при операциях реваскуляризации при сердечно-сосудистой патологии, за исключением операций аортокоронарного шунтирования. Исследование применения препарата в условиях хирургических вмешательств, иных, чем операции аортокоронарного шунтирования, включали только пациентов с классом I–III оценки физического состояния ASA (Американское общество анестезиологов).

Ацетилсалициловая кислота и другие НПВП . Ингибиторы ЦОГ-2 не могут заменить ацетилсалициловую кислоту в профилактике сердечно-сосудистых тромбоэмболических заболеваний, так как они не уменьшают агрегацию тромбоцитов. Поэтому нельзя прекращать антиагрегантную терапию (см. Фармакодинамика). Необходимо с осторожностью применять препарат Династат в сочетании с варфарином и другими пероральными антикоагулянтами (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Следует избегать одновременного применения парекоксиба с другими НПВП, за исключением ацетилсалициловой кислоты.

Династат может маскировать повышение температуры тела и другие признаки воспаления (см. Фармакодинамика). В некоторых случаях описано ухудшение течения инфекций мягких тканей в связи с применением НПВП и в доклинических исследованиях препарата Династат. У послеоперационных пациентов, получающих Династат, необходимо внимательно наблюдать за местом хирургического доступа для обнаружения признаков инфекции.

Желудочно-кишечные реакции . У пациентов, получавших лечение парекоксибом, наблюдались осложнения со стороны верхних отделов ЖКТ (перфорации, язвы или кровотечения), некоторые из которых приводили к летальным исходам. Рекомендуется с осторожностью лечить пациентов с высоким риском развития желудочно-кишечных осложнений в случае применения НПВП; лиц пожилого возраста или пациентов с желудочно-кишечным заболеванием в анамнезе, в частности язвой и желудочно-кишечным кровотечением, или пациентов, одновременно применяющих ацетилсалициловую кислоту. С классом НПВП также может быть связано повышение риска желудочно-кишечных осложнений при сопутствующем применении этих препаратов с ГКС, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, другими антитромбоцитарными лекарственными средствами или при применении пациентами, употребляющими алкоголь. Наблюдается дальнейшее повышение риска развития нежелательных эффектов со стороны ЖКТ (язвы ЖКТ или другие осложнения со стороны ЖКТ) при одновременном применении парекоксиба и ацетилсалициловой кислоты (даже низких доз).

Кожные реакции . Сообщалось о тяжелых кожных реакциях, в частности мультиформной эритеме, эксфолиативном дерматите и синдроме Стивенса-Джонсона (некоторые из них летальные), у пациентов, получавших парекоксиб, во время наблюдения после выхода препарата на рынок. Кроме того, сообщалось о летальных случаях токсического эпидермального некролиза у пациентов, получавших вальдекоксиб (активный метаболит парекоксиба), во время наблюдения после выхода препарата на рынок; и нельзя исключить возникновение этого заболевания при применении парекоксиба (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). На основании других тяжелых кожных реакций, о которых сообщалось при применении целекоксиба и вальдекоксиба, DRESS-синдром может возникнуть во время лечения парекоксибом. Вероятно, у пациентов имеется наиболее высокий риск возникновения этих реакций в самом начале терапии; возникновение реакции наблюдали в течение первого месяца лечения.

Для наблюдения за возникновением любых тяжелых кожных реакций необходимо принимать соответствующие меры, например, проводить дополнительные консультации для пациента. Пациентам необходимо порекомендовать немедленно сообщать своему врачу о любых изменениях кожи, которые у них возникли.

Лечение парекоксибом необходимо прекратить при первом появлении на коже сыпи, изменениях слизистых оболочек или любых признаков гиперчувствительности. Известно о возникновении тяжелых кожных реакций при применении НПВП, в частности, селективных ингибиторов ЦОГ-2, а также других лекарственных средств. Однако, вероятно, определенная частота тяжелых явлений со стороны кожи выше для вальдекоксиба (активный метаболит парекоксиба) по сравнению с другими селективными ингибиторами ЦОГ-2. Пациенты с наличием аллергии на сульфонамид в анамнезе могут иметь более высокий риск развития кожных реакций (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Пациенты без аллергии на сульфонамид в анамнезе могут быть также в группе риска развития тяжелых кожных реакций.

Гиперчувствительность . После выхода вальдекоксиба и парекоксиба на рынок сообщалось о реакциях гиперчувствительности (анафилаксия и ангионевротический отек) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Некоторые из этих реакций наблюдались у пациентов с наличием аллергической реакции на сульфонамиды в анамнезе (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Лечение парекоксиба необходимо прекратить при появлении первых признаков гиперчувствительности.

После выхода парекоксиба на рынок сообщалось о случаях тяжелой артериальной гипотензии вскоре после введения парекоксиба. Некоторые из этих случаев наблюдались без признаков анафилаксии. Врач должен быть готов к лечению тяжелой артериальной гипотензии.

Задержка воды, отеки, почечные реакции . Как и при применении других лекарственных средств с известным угнетением синтеза простагландинов, у отдельных пациентов, получавших парекоксиб, наблюдалась задержка жидкости и отеки. Поэтому парекоксиб следует применять с осторожностью пациентам с нарушением функции сердца, имеющимися отеками и другими состояниями, которые способствуют или усиливают задержку жидкости, в частности у пациентов, получающих лечение диуретиками или имеющих другие факторы риска развития гиповолемии. Если у этих пациентов наблюдаются клинические признаки ухудшения состояния, необходимо принять соответствующие меры, в частности, прекратить лечение парекоксибом.

Во время наблюдения после выхода препарата на рынок у пациентов, получавших парекоксиб, наблюдались случаи ОПН (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поскольку угнетение синтеза простагландинов может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости, необходимо с осторожностью применять препарат Династат пациентам с нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или АГ или пациентам с нарушением функции печени или сердца или другими состояниями. способствующими задержке жидкости.

В начале лечения пациентам с дегидратацией следует применять Династат с осторожностью. В этом случае рекомендуется сначала выполнять регидратацию, а затем начинать терапию препаратом Династат.

АГ . Как в случае всех НПВП, применение парекоксиба может привести к возникновению или ухудшению течения имеющейся АГ, что может вызвать повышение частоты развития сердечно-сосудистых событий. Пациентам с АГ парекоксиб следует применять с осторожностью. В начале терапии парекоксибом и в во время всего курса лечения необходим тщательный мониторинг АД. Если АД существенно повышается, необходимо рассмотреть другие виды лечения.

Печеночная недостаточность . Пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлда–Пью) Династат следует применять с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Применение в комбинации с пероральными антикоагулянтами . Одновременное применение НПВП с пероральными антикоагулянтами повышает риск кровотечения. К пероральным антикоагулянтам относятся варфарин, другие антикоагулянты кумаринового ряда и новые пероральные антикоагулянты (например, апиксабан, дабигатран и ривароксабан) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Содержание натрия . Этот препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в мл, то есть является практически свободен от натрия.

Особые предостережения относительно обращения с препаратом и утилизации остатков. Перед применением препарат Династат необходимо восстанавливать. Династат не содержит консервантов. Для его восстановления следует соблюдать выполнение асептической методики.

Растворители для восстановления . Приемлемыми растворителями для восстановления препарата Династат:

• натрия хлорид 9 мг/мл (0,9%), р-р для инъекций/инфузий;

• глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инфузий;

• натрия хлорид 4,5 мг/мл (0,45%) и глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инъекций/инфузий.

Процесс восстановления . Для восстановления лиофилизированного парекоксиба (как парекоксиба) применяют асептическую методику.

С флакона, содержащего 40 мг парекоксиба, снимают съемный колпачок для освобождения центральной части резиновой пробки. Набирают 2 мл приемлемого растворителя стерильной иглой со шприцем и вводят иглу в центральную часть резиновой пробки для переноса растворителя во флакон с 40 мг препарата. Полностью растворяют порошок, осторожно перемешивая круговыми движениями, и осматривают перед применением восстановленный препарат. Все содержимое флакона предназначено для одноразового введения.

После восстановления р-р должен быть прозрачным. Перед введением следует выполнить визуальный осмотр препарата Династат относительно наличия механических частиц и изменения цвета. Р-р нельзя применять, если цвет изменился или если р-р мутный или содержит механические частицы. Династат необходимо ввести в течение 24 ч после восстановления или утилизировать. Восстановленный препарат является изотоническим.

Совместимость с р-ром в системе для в/в введения . После восстановления приемлемыми растворителями препарат Династат можно вводить только в/в или в/м или в систему для в/в введения, содержащую следующие растворители:

• натрия хлорид 9 мг/мл (0,9%), р-р для инъекций/инфузий;

• глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инфузий;

• натрия хлорид 4,5 мг/мл (0,45%) и глюкоза 50 мг/мл (5%), р-р для инъекций/инфузий;

или

• Рингер — лактатный р-р для инъекций.

Только для одноразового применения. Любой неиспользованный препарат или отходы должны быть утилизированы. Имеются данные, что во время применения химическая и физическая стабильность восстановленного р-ра, который нельзя хранить в холодильнике или замораживать, сохраняется до 24 ч при 25 °C. Поэтому считается, что максимальный срок годности для восстановленного средства составляет 24 ч. Однако из-за значительного риска микробиологической контаминации для инъекционных средств восстановленный р-р необходимо использовать немедленно, за исключением восстановления в контролируемых и валидированных асептических условиях. Если такие требования не были соблюдены, за время и условия хранения препарата перед применением должно отвечать лицо, которое его применяет, и время хранения обычно не должно превышать 12 ч при 25 °C.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применение в период беременности . Считается, что парекоксиб приводит к тяжелым порокам развития при его применении во время III триместра беременности, поскольку, как и другие лекарственные средства с известным угнетением простагландинов, он может приводить к досрочному закрытию артериального протока или к слабости (или отсутствию) сокращения матки (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Фармакодинамика). Применение НПВП во время II и III триместров беременности может привести к нарушению функции почек плода, что может привести к уменьшению объема амниотической жидкости или олигогидрамниону в тяжелых случаях. Такие эффекты могут возникать сразу после начала лечения и обычно являются обратимыми. У беременных, применяющих НПВП, необходимо внимательно контролировать объем амниотической жидкости.

Применение препарата Династат противопоказано в III триместре беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Отсутствуют адекватные данные, полученные при применении парекоксиба беременными или в период родов. Однако угнетение синтеза простагландинов может негативно влиять на течение беременности. Данные, полученные в эпидемиологических исследованиях, свидетельствуют о повышенном риске прерывания беременности после применения ингибиторов синтеза простагландинов в раннем периоде беременности. Было продемонстрировано, что у животных применение ингибиторов синтеза простагландинов, в частности парекоксиба, приводит к повышению пре- и постимплантационной гибели плода и эмбриофетальной летальности (см. Фармакодинамика). Во время I и II триместров беременности Династат не следует применять без явной необходимости.

Применение в период кормления грудью . Однократное введение дозы парекоксиба кормящим грудью женщинам после кесарева сечения приводило к проникновению относительно небольшого количества парекоксиба и его активного метаболита вальдекоксиба в грудное молоко, и это приводило к получению новорожденным относительно низкой дозы (около 1% материнской дозы с коррекцией по массе тела). Династат не следует применять кормящим грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Воздействие на репродуктивную функцию . Применение препарата Династат, как и любых лекарственных средств с известным ингибированием ЦОГ/синтеза простагландинов, не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Фармакодинамика).

Учитывая механизм действия, применение НПВП может задерживать или предупреждать разрыв овариальных фолликулов, что было связано с обратимым бесплодием у отдельных женщин. Для женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по поводу бесплодия, необходимо рассмотреть возможность отмены НПВП, включая препарат Династат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдается головокружение, вертиго или сонливость после применения препарата Династат, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими автоматизированными системами.