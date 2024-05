фармакодинамика. Парекоксиб является проформой вальдекоксиба. Вальдекоксиб является селективным ингибитором ЦОГ-2 в диапазоне клинических доз. ЦОГ-2 это изоформа фермента, которая, как установлено, индуцируется провоспалительными сигналами и рассматривается в качестве основного фактора, ответственного за синтез простаноидных медиаторов боли, воспаления и повышения температуры тела. ЦОГ-2 также участвует в овуляции, имплантации и закрытии артериального протока, регуляции функции почек и ЦНС (индуцирование повышения температуры тела, ощущения боли и когнитивная функция). Она также может играть роль в заживлении язвы. ЦОГ-2 была идентифицирована в тканях, окружающих язвы желудка у человека,

Отличие в антиагрегантной активности между отдельными НПВП, подавляющими ЦОГ-1, и селективными ингибиторами ЦОГ-2 может иметь клиническое значение для пациентов с риском тромбоэмболических осложнений. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 уменьшают формирование системного (а следовательно, возможно, и эндотелиального) простациклина без влияния на тромбоксан тромбоцитов. Клиническое значение этих наблюдений еще не установлено.

Парекоксиб применяли при различных больших и малых операционных вмешательствах. Эффективность препарата Династат установлена в исследованиях при стоматологических, гинекологических (гистерэктомия), ортопедических (протезирование коленного и тазобедренного суставов) вмешательствах и болях после операции аортокоронарного шунтирования. Первый значительный анальгезирующий эффект наблюдался через 7–13 мин, а клинически значимая аналгезия отмечалась через 23–39 мин с наибольшим эффектом в течение 2 ч после в/в или в/м введения однократных доз препарата Династат, равных 40 мг. Степень анальгезирующего эффекта дозы 40 мг соответствовала эффекту кеторолака в дозе 60 мг при в/м введении или 30 мг при в/в введении.

Применение парекоксиба в течение более 3 дней . В большинстве клинических исследований изучалось применение парекоксиба в течение периода до 3 дней. Были объединены и проанализированы данные 3 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, в которых согласно протоколам разрешалось применение парекоксиба в течение более 3 дней. Согласно анализу объединенных данных 676 пациентов, 318 пациентов получали плацебо, а 358 пациентов — парекоксиб. Среди пациентов, получавших лечение парекоксибом, 317 получали его в течение периода до 4 дней, 32 — до 5 дней, тогда как только 8 пациентов получали препарат в течение периода до 6 дней и 1 пациент — в течение 7 или более дней. Среди пациентов, получавших плацебо, 270 получали плацебо в течение периода до 4 дней, 43 — до 5 дней, тогда как только 3 пациента получали плацебо в течение периода до 6 дней, и 2 пациента — в течение 7 или более дней. Демографические характеристики пациентов были схожими в обеих группах. Средняя (СО) продолжительность лечения составляла 4,1 (0,4) дня для группы парекоксиба и 4,2 (0,5) дня для группы плацебо, диапазон составил 4–7 дней для группы парекоксиба и 4–9 дней для группы плацебо. Частота побочных реакций у пациентов, получавших парекоксиб в течение 4–7 дней (средняя продолжительность 4 дня), была низкой после 3-го дня лечения и совпадала с этим показателем в группе плацебо.

Опиатосберегающий эффект . В плацебо-контролируемом исследовании при ортопедических и общих хирургических вмешательствах (n=1050) пациенты получали препарат Династат парентерально сначала в дозе 40^мг, а затем в дозе 20 мг 2 раза в сутки в течение минимум 72 ч в качестве дополнения к стандартному лечению, которое включало дополнительное контролируемое применение опиатов у пациентов. Уменьшение применения опиатов при лечении препаратом Династат на 2-й и 3-й день составило 7,2 мг и 2,8 мг (37% и 28% соответственно). Это уменьшение применения опиатов сопровождалось существенным уменьшением симптомов дистресса вследствие введения опиатов согласно сообщениям пациентов. Продемонстрировано дополнительное уменьшение боли по сравнению с применением только опиатов. В дополнительных исследованиях при других хирургических патологиях были получены подобные результаты. Отсутствуют данные, указывающие на меньшее общее количество нежелательных явлений при применении парекоксиба по сравнению с плацебо при их введении в комбинации с опиатами.

Исследование патологии ЖКТ . В краткосрочных исследованиях (7 дней) частота язв или эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки, обнаруженных во время проведения эндоскопии у здоровых добровольцев молодого и пожилого возраста (≥65 лет), которым вводили препарат Династат (5–21%), хотя и была выше, чем в группе плацебо (5–12%), однако была статистически достоверно ниже частоты, наблюдаемой при применении НПВП (66–90%).

Исследование безопасности после операции аортокоронарного шунтирования . Кроме зафиксированных обычных нежелательных явлений, в двух плацебо-контролируемых исследованиях, в которых пациенты получали парекоксиб не менее 3 дней, а затем переходили на пероральное применение вальдекоксиба в течение 10–14 дней, изучали предварительно определенные категории побочных реакций, установленные независимым экспертным комитетом. Все пациенты во время лечения получали стандартную анальгетическую терапию.

Перед рандомизацией и в во время двух исследований при операциях аортокоронарного шунтирования пациенты получали низкую дозу ацетилсалициловой кислоты.

В первом исследовании при операции аортокоронарного шунтирования проводилась оценка пациентов, которым вводили парекоксиб в/в в дозе 40 мг 2 раза в сутки в течение минимум 3 дней с последующим лечением вальдекоксибом в дозе 40 мг 2 раза в сутки (группа применения парекоксиба/вальдекоксиба) (n=311 или плацебо/плацебо (n=151) в 14-дневном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании. Проводилась оценка девяти предварительно определенных категорий побочных реакций (сердечно-сосудистые эпизоды тромбоэмболии, перикардит, появление или обострение застойной сердечной недостаточности, почечная недостаточность/нарушение функции почек, осложнения язв верхних отделов ЖКТ, значительные нежелудочно-кишечные кровотечения, инфекции, неинфекционные легочные осложнения и летальные случаи). В группе лечения парекоксибом/вальдекоксибом по сравнению с группой лечения плацебо/плацебо наблюдалась значимо (p<0,05) более высокая частота сердечно-сосудистых/тромбоэмболических событий (инфаркт миокарда, ишемия, острые цереброваскулярные нарушения, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии). в течение периода в/в введения препарата (2,2% и 0,0% соответственно) и в течение всего периода исследования (4,8% и 1,3% соответственно). Осложнения со стороны послеоперационной раны (включая преимущественно раны в области грудины) наблюдались с большей частотой при лечении парекоксибом/вальдекоксибом. тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии в течение периода внутривенного введения препарата (2,2% и 0,0% соответственно) и на протяжении всего периода исследования (4,8% и 1,3% соответственно).

Во втором исследовании в случае операции аортокоронарного шунтирования проводили оценку четырех предварительно определенных категорий побочных реакций (сердечно-сосудистые/тромбоэмболические; нарушение функции почек/почечная недостаточность; язва/кровотечение из верхних отделов ЖКТ; осложнения со стороны хирургической раны). Пациенты были рандомизированы для получения в течение 24 ч после операции аортокоронарного шунтирования: парекоксиб в/в в начальной дозе 40 мг с последующим в/в введением дозы 20 мг каждые 12 ч в течение минимум 3 дней с последующим переходом на лечение вальдекоксибом перорально (20 мг каждые 12 ч). =544) в течение оставшегося временного интервала в пределах 10-дневного периода лечения; плацебо в/в с последующим переходом на вальдекоксиб перорально (n=544) или плацебо в/в с последующим пероральным применением плацебо (n=548).

Наблюдалась значимо (p=0,033) более высокая частота побочных реакций в категории сердечно-сосудистых/тромбоэмболических событий в группе лечения парекоксибом/вальдекоксибом (2,0%) по сравнению с группой лечения плацебо/плацебо (0,5%).

Лечение плацебо/вальдекоксибом также сопровождалось более высокой частотой развития сердечно-сосудистых тромбоэмболических событий по сравнению с лечением плацебо, однако эта разница не достигла статистической значимости. Три из шести сердечно-сосудистых тромбоэмболических событий в группе лечения плацебо/вальдекоксибом возникли в период лечения плацебо; эти пациенты не получали вальдекоксиб. Предварительно определенные побочные реакции, возникавшие с наиболее высокой частотой развития во всех трех группах лечения, включали категорию категорию осложнений со стороны хирургической раны, в частности глубокие послеоперационные инфекции и явления в виде нарушения заживления раны в области грудины.

Не наблюдалось существенной разницы между активным лечением и плацебо для любой другой предварительно определенной категории побочных реакций (нарушение функции почек/почечная недостаточность; осложнение язв верхних отделов ЖКТ или осложнение со стороны хирургической раны).

Общая хирургия . В масштабном (N=1050) исследовании при больших ортопедических/общехирургических вмешательствах пациенты получали парекоксиб в/в в начальной дозе 40 мг с последующим в/в введением дозы 20 мг каждые 12 ч в течение минимум 3 дней, а затем с переходом на пероральное лечение вальдекоксибом (20 мг каждые 12 ч) (n=525) в течение оставшегося временного интервала в пределах 10-дневного периода лечения или получали плацебо в/в с последующим пероральным применением плацебо (n=525). Не наблюдалось существенной разницы общего профиля безопасности (в том числе для четырех предварительно определенных категорий побочных реакций, описанных выше относительно второго исследования при операции аортокоронарного шунтирования) для парекоксиба/вальдекоксиба по сравнению с лечением плацебо у этих пациентов после хирургического вмешательства.

Исследование влияния на тромбоциты . В ряде небольших исследований многократных доз с участием здоровых добровольцев молодого и пожилого возраста Династат в дозе 20 или 40 мг 2 раза в сутки не влиял на агрегацию тромбоцитов или развитие кровотечения по сравнению с плацебо. У пациентов молодого возраста Династат в дозе 40 мг 2 раза в сутки с клинической стороны не оказывал существенного влияние на угнетение функции тромбоцитов, опосредованное ацетилсалициловой кислотой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Фармакокинетика. После в/в или в/м инъекции парекоксиб быстро превращается в вальдекоксиб, фармакологически действующее вещество с помощью ферментативного гидролиза в печени.

Абсорбция . Экспозиция вальдекоксиба после введения однократных доз препарата Династат, измеряемая площадью под кривой зависимости концентрации в плазме крови от времени (AUC) и пиком концентрации (C max ), является почти линейной в диапазоне клинических доз. AUC и C max после применения препарата 2 раза в сутки являются линейными при введении до 50^мг в/в и 20 мг в/м. Равновесные концентрации в плазме крови достигались в течение 4 дней при введении препарата 2 раза в сутки.

После в/в и в/м введения однократных доз парекоксиба равных 20 мг C max вальдекоксиба достигается через 30 мин и 1 ч соответственно. После в/в и в/м введения экспозиция вальдекоксиба аналогична с учетом показателей AUC и C max . После в/в и в/м введения экспозиция вальдекоксиба аналогична с учетом показателя AUC. Средняя C max парекоксиба после в/м введения была ниже по сравнению с в/в струйным введением, что связано с более медленной экстравазальной абсорбцией после в/м введения. Это снижение не считалось клинически важным, поскольку C max вальдекоксиба сравнима после в/в и в/м введения парекоксиба.

Распределение . Объем распределения вальдекоксиба после его в/в введения составляет около 55 л. Он связывается с белками плазмы крови примерно на 98% в диапазоне концентраций, достигаемых при применении самой высокой рекомендуемой дозы 80 мг/сут. Вальдекоксиб, но не парекоксиб, интенсивно распределяется в эритроцитах.

Биотрансформация . Парекоксиб быстро и почти полностью трансформируется в вальдекоксиб и пропионовую кислоту в условиях in vivo с T ½ из плазмы крови равным примерно 22 мин. Выведение вальдекоксиба осуществляется с помощью активного метаболизмом в печени, в котором задействовано большое количество путей метаболизма, включая ферменты цитохрома P450 (CYP) 3A4 и 2C9, а также глюкуронидацию (около 20%) сульфонамидной группы. В плазме крови определялся гидроксилированный метаболит вальдекоксиба (с помощью пути метаболизма CYP), который действует как ингибитор ЦОГ-2. Этот метаболит составляет около 10% концентрации вальдекоксиба; поскольку концентрация этого метаболита низкая, не ожидается его существенного участия в клиническом эффекте после введения терапевтических доз парекоксиба.

Выведение . Вальдекоксиб выводится с помощью метаболизма в печени, при этом в моче определяется менее 5% неизмененного вальдекоксиба. В моче неизмененный парекоксиб не обнаруживается, и только следы препарата обнаруживаются в кале. Около 70% дозы выделяется с мочой в виде неактивных метаболитов. Плазменный клиренс (CL p ) вальдекоксиба составляет около 6 л/ч. После в/в или в/м введения парекоксиба период полувыведения (T ½ ) вальдекоксиба составляет около 8 ч.

Пациенты пожилого возраста . Династат вводили 335 пациентам пожилого возраста (65–96 лет) в рамках исследований фармакокинетики и терапевтического действия. У здоровых добровольцев пожилого возраста кажущийся пероральный клиренс вальдекоксиба снижен, что приводило к более высокой экспозиции вальдекоксиба в плазме крови примерно на 40% по сравнению со здоровыми добровольцами молодого возраста. С учетом массы тела экспозиция вальдекоксиба в плазме крови в равновесном состоянии была на 16% выше у пожилых женщин по сравнению с мужчинами пожилого возраста (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Почечная недостаточность . У пациентов с почечной недостаточностью различной степени тяжести, которым вводили препарат Династат в дозе 20 мг, парекоксиб быстро выводился из плазмы крови. Поскольку выведение вальдекоксиба почками не играет важной роли в его распределении, даже у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или пациентов, находящихся на диализе, каких-либо изменений клиренса вальдекоксиба не обнаружено (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Печеночная недостаточность . Умеренная печеночная недостаточность не приводила к снижению скорости или интенсивности трансформации парекоксиба в вальдекоксиб. У пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (7–9 баллов по шкале Чайлда–Пью) лечение необходимо начинать с половины обычной рекомендуемой дозы препарата Династат, а максимальная суточная доза должна быть снижена до 40 мг, поскольку у таких пациентов экспозиция вальдекоксиба увеличена более чем в 2 раза (130%). Исследований с участием пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не проводилось, поэтому препарат Династат не рекомендуется применять пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).