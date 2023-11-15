ПАРЕКОКСИБ (PARECOXIBUM)

продолжительное применение ингибиторов ЦОГ-2, в том числе парекоксиба, сопровождается повышением риска сердечно-сосудистых и тромботических побочных проявлений.

Пациентам со значительными факторами риска развития кардиоваскулярных осложнений (АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) следует назначать парекоксиб с осторожностью.

В связи с недостаточной антиагрегантной эффективностью ингибиторы ЦОГ-2 не применяют для замены ацетилсалициловой кислоты в профилактике сердечно-сосудистых тромбоэмболических осложнений. Не следует прекращать антиагрегантную терапию в таких случаях.

У пациентов, применяющих парекоксиб, возможны перфорации, язвы или кровотечения из верхних отделов ЖКТ, в некоторых случаях — с летальным исходом. Рекомендовано соблюдать осторожность в период лечения пациентам с очень высоким риском развития гастроинтестинальных осложнений, ассоциированных с НПВП; лицам пожилого возраста, принимающим другие НПВП или ацетилсалициловую кислоту, в случае активных заболеваний ЖКТ или при наличии в анамнезе таких состояний, как пептическая язва или кровотечение. Существует риск дальнейшего повышения вероятности побочных явлений со стороны ЖКТ (пептическая язва желудка, кишечника или другие осложнения), если парекоксиб натрия назначать одновременно с ацетилсалициловой кислотой (даже в низких дозах).

Применение парекоксиба следует прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков гиперчувствительности. Поскольку угнетение синтеза простагландинов может приводить к ухудшению функции почек и задержке жидкости в организме, необходимо с осторожностью назначать парекоксиб пациентам с нарушением функции почек, АГ и с нарушением функций сердца, печени или другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости.

Следует с осторожностью начинать терапию парекоксибом у обезвоженных пациентов. В таких случаях рекомендуется сначала провести регидратацию, а затем — начать терапию парекоксибом.

Парекоксиб необходимо с осторожностью применять у пациентов с умеренным нарушением функции печени (7–9 баллов по шкале Чайлда — Пью).

Если во время лечения у пациента отмечают вышеописанное ухудшение функции любой из систем органов, необходимо принять соответствующие меры и прекратить прием парекоксиба натрия.

Парекоксиб может маскировать симптомы лихорадки и другие признаки воспаления. В отдельных случаях выявляли ухудшение течения инфекций мягких тканей в связи с приемом НПВП и во время доклинических исследований парекоксиба. Следует внимательно наблюдать за состоянием послеоперационной раны у пациентов после хирургического вмешательства, получающих парекоксиб.

Необходима осторожность при одновременном применении парекоксиба и варфарина или других пероральных антикоагулянтов.

После разведения в соответствующем растворителе парекоксиб может быть введен в систему для в/в инфузии лишь с 0,9% р-ром натрия хлорида для инъекций, 5% р-ром глюкозы для инъекций, р-ром лактата Рингера или 5% р-ром глюкозы и 0,45% р-ром натрия хлорида для инъекций. Введение растворенного препарата в систему с 5% р-ром декстрозы в р-ре лактата Рингера или с другими в/в р-рами, не указанными в этом перечне, не рекомендовано, поскольку это может стать причиной преципитации из р-ра.

Парекоксиб не следует вводить в систему для в/в введения, предназначенную для введения других лекарственных средств. Перед и после инъекции препарата парекоксиб систему для в/в введения необходимо тщательно промыть р-ром, совместимым с препаратом.

Парекоксиб не рекомендован женщинам, планирующим беременность. Парекоксиб не следует применять на протяжении І и ІІ триместра беременности, за исключением случаев, когда потенциальная польза для пациентки превышает потенциальный риск для плода. Парекоксиб противопоказан в III триместр беременности. Парекоксиб не следует назначать женщинам в период кормления грудью.