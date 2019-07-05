Витамин C 500 (Vitaminum C 500) (168638) - инструкция по применению ATC-классификация
Витамин C 500 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аскорбиновая кислота необходима для надлежащего функционирования и формирования соединительных тканей, в частности межклеточного вещества и коллагена. При синтезе коллагена она принимает участие в гидроксилировании пролина и лизина в пептидной цепочке. Аскорбиновая кислота является частью многих окислительно-восстановительных реакций в организме и принимает участие, например, в метаболизме фенилаланина, тирозина, фолиевой кислоты, норэпинефрина, гистамина и некоторых ферментных систем, участвующих в синтезе липидов, протеинов и гидроксилировании карнитина или серотонина. Аскорбиновая кислота стабилизирует стенку капилляров и повышает абсорбцию железа.
Фармакокинетика. Аскорбиновая кислота легко всасывается в ЖКТ и проникает в ткани. Наибольшая концентрация определяется в надпочечниках, гипофизе и кишечной стенке. Биотрансформируется в печени. Основным метаболитом аскорбиновой кислоты является щавелевая кислота, которая выводится с мочой. Выделение с мочой — признак насыщения организма витамином С. Аскорбиновая кислота проникает через плаценту и в грудное молоко. Ее можно вывести из организма при помощи гемодиализа.
Показания Витамин C 500
лечение гипо- и авитаминоза С. Обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период острых респираторных и инфекционных заболеваний, в период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, оперативных вмешательств; при разных интоксикациях, геморрагических диатезах, заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит и др.), кровотечениях (носовые, легочные, маточные и др.); лучевой болезни, гепатите, холецистите, болезни Аддисона, при вялозаживающих ранениях мягких тканей, инфицированных ранах и переломах костей.
Применение Витамин C 500
внутрь после еды, предварительно разжевав таблетку.
Взрослым и детям в возрасте от 14 лет с лечебной целью необходимо принимать по 1 таблетке (0,5 г) в сутки. Курс лечения — 10–15 сут.
При острых респираторных и инфекционных заболеваниях для взрослых рекомендуется прием по 1–2 таблетки (0,5–1 г) в сутки (в 2 приема) в течение 7–10 сут. Далее по ½ таблетки (0,25 г) в сутки. Для соответствующего дозирования следует использовать таблетки с соответствующим содержанием действующего вещества.
Курс лечения определяет врач в зависимости от состояния пациента, а также течения болезни.
Противопоказания
повышенная чувствительность к аскорбиновой кислоте и другим компонентам препарата.
Склонность к тромбозам, тромбофлебит, сахарный диабет, мочекаменная болезнь.
Детский возраст до 14 лет.
С особой осторожностью следует назначать пациентам с нарушением метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, талассемия).
Непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы.
Тяжелые заболевания почек. Фенилкетонурия, так как препарат содержит аспартам.
Побочные эффекты
витамин С хорошо переносится в рекомендованных дозах, однако могут возникнуть такие побочные реакции:
- со стороны пищеварительного тракта: при применении в дозе свыше 1 г/сут — раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, изжога, тошнота, рвота, диарея, спазмы желудка;
- со стороны мочевыделительной системы: повреждение гломерулярного аппарата почек, почечная недостаточность, кристаллурия, образование уратных, цистиновых и оксалатных камней в почках и мочевыводящих путях;
- аллергические реакции: иногда экзема, крапивница, зуд, кожные высыпания, ангионевротический отек, анафилактический шок при наличии сенсибилизации;
- со стороны эндокринной системы: повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена вплоть до появления сахарного диабета;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, дистрофия миокарда;
- со стороны кроветворной системы: тромбоцитоз, тромбоз, гемолитическая анемия, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз; у больных с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы кровяных телец может вызывать гемолиз эритроцитов;
- со стороны нервной системы: повышенная возбудимость, утомляемость, нарушение сна, головная боль;
- со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди;
- другие: ощущение жара.
Препарат содержит краситель желтый закат FCF (Е110), который может вызывать аллергические реакции.
Особые указания
поскольку витамин С оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется принимать данный препарат в конце дня.
В связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов при применении ее в высоких дозах необходим контроль функции почек и АД.
Препарат следует применять с осторожностью при повышенной свертываемости крови.
Необходимо с особой осторожностью назначать пациентам:
- с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (высокие дозы кислоты аскорбиновой могут спровоцировать гемолитическую анемию);
- с нефролитиазом в анамнезе (риск гипероксалурии и осадка оксалатов в мочевом тракте после приема высоких доз кислоты аскорбиновой).
Длительное применение высоких доз аскорбиновой кислоты может ускорять ее собственный метаболизм, из-за чего после отмены лечения может возникнуть парадоксальный гиповитаминоз. Не следует превышать рекомендованную дозу.
Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими витамин С.
С осторожностью необходимо применять препарат при полицитемии, лейкемии.
Всасывание аскорбиновой кислоты может изменяться при нарушении моторики кишечника, энтерите или ахилии (угнетении желудочной секреции).
Следует принимать во внимание, что применение витамина С в высоких дозах может изменять некоторые показатели лабораторных анализов (глюкозы в крови, билирубина, трансаминаз, мочевой кислоты, креатинина, неорганических фосфатов). Может быть негативным результат исследования на наличие скрытой крови в кале.
Применение в период беременности и кормления грудью. Длительное применение витамина С в повышенных дозах в период беременности может негативно повлиять на развитие плода, поэтому следует придерживаться рекомендованной дозировки. При кормлении грудью от приема препарата следует воздержаться, так как аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко.
Дети. Детям в возрасте до 14 лет препарат рекомендовано применять в другой лекарственной форме.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при одновременном применении аскорбиновая кислота усиливает абсорбцию железа, пенициллина, этинилэстрадиола в ЖКТ. Подобный эффект касается и алюминия, поэтому это необходимо учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащими алюминий.
Аскорбиновая кислота при одновременном применении снижает эффективность гепарина, антикоагулянтов.
Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивных средств, употреблении фруктовых и овощных соков, щелочного питья. Одновременный прием витамина С и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Витамин С можно принимать только через 2 ч после инъекции дефероксамина. Длительный прием высоких доз кислоты аскорбиновой снижает эффективность лечения дисульфирамом.
Высокие дозы препарата снижают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают выделение мексилетина почками.
Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Препараты хинолонового ряда, кальция хлорид, салицилаты, тетрациклины, кортикостероиды при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.
При высоких дозах аскорбиновая кислота влияет на резорбцию витамина В12.
Витамин С усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней. Витамин С повышает риск кристаллурии при лечении салицилатами.
Передозировка
витамин С хорошо переносится. Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином, ее чрезмерное количество выводится с мочой. Однако при длительном применении витамина С в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, что требует контроля за состоянием последней.
Передозировка может привести к изменениям почечной экскреции аскорбиновой и мочевой кислоты во время ацетилирования мочи с риском выпадения в осадок оксалатных конкрементов.
Применение высоких доз препарата может привести к рвоте, тошноте или диарее, которые исчезают после его отмены.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.