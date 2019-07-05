поскольку витамин С оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется принимать данный препарат в конце дня.

В связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов при применении ее в высоких дозах необходим контроль функции почек и АД.

Препарат следует применять с осторожностью при повышенной свертываемости крови.

Необходимо с особой осторожностью назначать пациентам:

с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (высокие дозы кислоты аскорбиновой могут спровоцировать гемолитическую анемию);

с нефролитиазом в анамнезе (риск гипероксалурии и осадка оксалатов в мочевом тракте после приема высоких доз кислоты аскорбиновой).

Длительное применение высоких доз аскорбиновой кислоты может ускорять ее собственный метаболизм, из-за чего после отмены лечения может возникнуть парадоксальный гиповитаминоз. Не следует превышать рекомендованную дозу.

Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими витамин С.

С осторожностью необходимо применять препарат при полицитемии, лейкемии.

Всасывание аскорбиновой кислоты может изменяться при нарушении моторики кишечника, энтерите или ахилии (угнетении желудочной секреции).

Следует принимать во внимание, что применение витамина С в высоких дозах может изменять некоторые показатели лабораторных анализов (глюкозы в крови, билирубина, трансаминаз, мочевой кислоты, креатинина, неорганических фосфатов). Может быть негативным результат исследования на наличие скрытой крови в кале.

Применение в период беременности и кормления грудью. Длительное применение витамина С в повышенных дозах в период беременности может негативно повлиять на развитие плода, поэтому следует придерживаться рекомендованной дозировки. При кормлении грудью от приема препарата следует воздержаться, так как аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко.

Дети. Детям в возрасте до 14 лет препарат рекомендовано применять в другой лекарственной форме.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.