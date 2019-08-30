фармакодинамика. Lactobacilli acidophili являются одним из доминирующих видов микроорганизмов флоры во влагалище здоровой женщины. Lactobacilli выполняют защитную функцию в вагине. Они ферментируют гликоген вагинального эпителия до молочной кислоты. Кислая среда (рН 3,8–4,5), которая образуется в результате, создает неблагоприятные условия для колонизации и развития патогенных микроорганизмов и обеспечивает оптимальные условия для размножения Lactobacilli. Кроме молочной кислоты, Lactobacilli продуцируют перекись водорода и бактериоцины, которые также угнетают развитие патогенных микроорганизмов.

Эстриол является эндогенным эстрогенным гормоном, который избирательно влияет на влагалище и не оказывает воздействия на эндометрий. Эстриол, содержащийся в Гинофлоре, обеспечивает пролиферацию вагинального эпителия. Пролиферирующий и зрелый эпителий является физиологическим барьером и содержит гликоген — питательный субстрат для Lactobacilli. При гормональных расстройствах, которые чаще возникают у женщин пожилого возраста, а также при воспалительных процессах во влагалище, вагинальный эпителий повреждается и количество гликогена снижается. Экзогенный эстриол, даже в низкой дозе, приводит к восстановлению пролиферирующего и зрелого эпителия и обеспечивает запас гликогена для питания Lactobacilli.

Нарушение или уничтожение физиологической вагинальной флоры в основном происходит вследствие местного или системного лечения противоинфекционными средствами, серьезных системных заболеваний, неправильной гигиены и вагинальных инфекций. В нефизиологической вагинальной среде количество Lactobacilli может уменьшиться или они могут даже исчезнуть, их защитная функция не реализуется.

Терапевтический эффект Гинофлора проявляется в восстановлении вагинальной микрофлоры путем введения экзогенных Lactobacilli и улучшении состояния вагинального эпителия путем введения экзогенного эстриола. В результате восстанавливаются физиологическое равновесие во влагалище и вагинальный эпителий. Lactobacillus acidophilus и эстриол действуют местно, исключительно во влагалище.

Лактоза, которая содержится в вагинальных таблетках как наполнитель, также может быть ферментирована Lactobacilli до молочной кислоты. Размножение Lactobacilli и реколонизация вагины этими бактериями начинаются после первого применения препарата.

Фармакокинетика. Как только вагинальная таблетка вступает во взаимодействие с вагинальным секретом, она начинает расщепляться, высвобождаются лиофилизированные бактерии и эстриол. Экспериментальные исследования in vitro показали, что Lactobacilli восстанавливают свой метаболизм и в течение нескольких часов снижают рН влагалища.

Положительные эстрогенные эффекты, вызванные эстриолом, проявляются быстро, и на протяжении курса лечения (6–12 дней) состояние пролиферирующего и зрелого вагинального эпителия постепенно улучшается.

После 12-дневного применения вагинальных таблеток (в конце лечения Гинофлором 1 раз в сутки) пиковый уровень несвязанного эстриола в плазме крови по сравнению с основным уровнем не был повышен.

В течение 12-дневного лечения накопления эстриола не выявлено. Концентрация несвязанного эстриола в плазме крови после повторного применения Гинофлора находилась в пределах нормальных границ эндогенного уровня гормона в плазме крови. Терапия эстриолом не влияет на концентрацию в плазме крови эстрона и эстрадиола, поскольку эстриол является конечным продуктом их метаболизма.

Благодаря низкой дозе (0,03 мг), местному применению и ограниченной продолжительности лечения (6–12 дней) эстриол не накапливается и системное влияние эстрогена маловероятно.