Гинофлор (Gynoflor) (168623) - инструкция по применению ATC-классификация
Гинофлор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Lactobacilli acidophili являются одним из доминирующих видов микроорганизмов флоры во влагалище здоровой женщины. Lactobacilli выполняют защитную функцию в вагине. Они ферментируют гликоген вагинального эпителия до молочной кислоты. Кислая среда (рН 3,8–4,5), которая образуется в результате, создает неблагоприятные условия для колонизации и развития патогенных микроорганизмов и обеспечивает оптимальные условия для размножения Lactobacilli. Кроме молочной кислоты, Lactobacilli продуцируют перекись водорода и бактериоцины, которые также угнетают развитие патогенных микроорганизмов.
Эстриол является эндогенным эстрогенным гормоном, который избирательно влияет на влагалище и не оказывает воздействия на эндометрий. Эстриол, содержащийся в Гинофлоре, обеспечивает пролиферацию вагинального эпителия. Пролиферирующий и зрелый эпителий является физиологическим барьером и содержит гликоген — питательный субстрат для Lactobacilli. При гормональных расстройствах, которые чаще возникают у женщин пожилого возраста, а также при воспалительных процессах во влагалище, вагинальный эпителий повреждается и количество гликогена снижается. Экзогенный эстриол, даже в низкой дозе, приводит к восстановлению пролиферирующего и зрелого эпителия и обеспечивает запас гликогена для питания Lactobacilli.
Нарушение или уничтожение физиологической вагинальной флоры в основном происходит вследствие местного или системного лечения противоинфекционными средствами, серьезных системных заболеваний, неправильной гигиены и вагинальных инфекций. В нефизиологической вагинальной среде количество Lactobacilli может уменьшиться или они могут даже исчезнуть, их защитная функция не реализуется.
Терапевтический эффект Гинофлора проявляется в восстановлении вагинальной микрофлоры путем введения экзогенных Lactobacilli и улучшении состояния вагинального эпителия путем введения экзогенного эстриола. В результате восстанавливаются физиологическое равновесие во влагалище и вагинальный эпителий. Lactobacillus acidophilus и эстриол действуют местно, исключительно во влагалище.
Лактоза, которая содержится в вагинальных таблетках как наполнитель, также может быть ферментирована Lactobacilli до молочной кислоты. Размножение Lactobacilli и реколонизация вагины этими бактериями начинаются после первого применения препарата.
Фармакокинетика. Как только вагинальная таблетка вступает во взаимодействие с вагинальным секретом, она начинает расщепляться, высвобождаются лиофилизированные бактерии и эстриол. Экспериментальные исследования in vitro показали, что Lactobacilli восстанавливают свой метаболизм и в течение нескольких часов снижают рН влагалища.
Положительные эстрогенные эффекты, вызванные эстриолом, проявляются быстро, и на протяжении курса лечения (6–12 дней) состояние пролиферирующего и зрелого вагинального эпителия постепенно улучшается.
После 12-дневного применения вагинальных таблеток (в конце лечения Гинофлором 1 раз в сутки) пиковый уровень несвязанного эстриола в плазме крови по сравнению с основным уровнем не был повышен.
В течение 12-дневного лечения накопления эстриола не выявлено. Концентрация несвязанного эстриола в плазме крови после повторного применения Гинофлора находилась в пределах нормальных границ эндогенного уровня гормона в плазме крови. Терапия эстриолом не влияет на концентрацию в плазме крови эстрона и эстрадиола, поскольку эстриол является конечным продуктом их метаболизма.
Благодаря низкой дозе (0,03 мг), местному применению и ограниченной продолжительности лечения (6–12 дней) эстриол не накапливается и системное влияние эстрогена маловероятно.
Показания Гинофлор
восстановление вагинальной флоры Lactobacillus после местного и/или системного лечения противоинфекционными или химиотерапевтическими средствами; атрофический вагинит вследствие дефицита эстрогена в период менопаузы и постменопаузы или сопутствующее лечение во время системной гормональной заместительной терапии; легкой и средней степени тяжести случаи бактериального вагиноза и кандидоза, вагинальные выделения неизвестного происхождения (Fluor vaginalis), при которых применение противоинфекционной терапии не является необходимым; профилактическое лечение рецидивирующих вагинальных инфекций.
Применение Гинофлор
восстановление флоры Lactobacillus после местного и/или системного лечения противоинфекционными или химиотерапевтическими средствами, Fluor vaginalis (вагинальные выделения), вагинальные инфекции: 1–2 вагинальные таблетки ежедневно на протяжении 6–12 дней. Вагинальные таблетки необходимо вводить глубоко во влагалище вечером перед сном. Лучше сделать это лежа на спине, слегка согнув ноги в коленях.
Лечение следует приостановить на время менструации, а после — вновь продолжить.
Атрофический вагинит, вагинальные выделения (Fluor vaginalis) в период постменопаузы: 1 вагинальная таблетка ежедневно в течение 12 дней, затем применяется поддерживающая доза — 1 вагинальная таблетка 1–2 раза в неделю. Регулярное применение Гинофлора при атрофических изменениях вагинального эпителия необходимо для профилактики атрофического вагинита.
Лечение рецидивирующих вагинальных инфекций: рекомендованная доза — 1 вагинальная таблетка ежедневно в течение 12 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ препарата; злокачественные новообразования (эстрогензависимые злокачественные опухоли) молочной железы, матки или влагалища; эндометриоз (предполагаемый или диагностированный); вагинальные кровотечения неизвестного происхождения; девушкам до достижения половой зрелости.
Побочные эффекты
общие нарушения и состояния в месте введения. После применения Гинофлора на протяжении короткого времени возможно ощущение легкого жжения или жара.
При применении препарата возможны местные аллергические реакции, включая сыпь, гиперемию, боль, отек, зуд, у лиц с повышенной чувствительностью не исключено развитие генерализованных аллергических реакций.
Если Гинофлор случайно был принят перорально, не следует ожидать каких-либо нежелательных эффектов.
Особые указания
Гинофлор содержит компоненты, которые могут полностью не раствориться, остатки таблетки иногда можно найти на нижнем белье. На эффективность препарата это не влияет. При значительной сухости вагины перед введением таблетку следует увлажнить небольшим количеством обычной воды, что будет способствовать ее растворению.
Период беременности и кормления грудью. Гинофлор можно применять в период беременности и кормления грудью. Как и другие лекарственные средства, Гинофлор с осторожностью назначают в I триместр беременности. Данные исследований не указывают на нежелательное влияние эстриола и Lactobacillus acidophilus на течение беременности или здоровье плода/новорожденного.
Дети. Препарат нельзя применять у девушек, не достигших половой зрелости.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
Lactobacillus acidophilus чувствительны к многочисленным противоинфекционным средствам (местного или системного применения). Сопутствующее лечение такими средствами может обусловить снижение эффективности Гинофлора.
Передозировка
не отмечали.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в холодильнике (2–8 °С). Хранение Гинофлора при комнатной температуре на протяжении 1–2 нед не снижает его эффективности.