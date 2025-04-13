Киев
Гинофлор (Gynoflor)

Гинофлор (Gynoflor)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 329 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
367,81 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
624,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
363,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
770,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
670,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
728,92
Экономия при брони: -30,86 грн
698,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
367,04 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
623,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
363,10 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
605,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
456,38 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
644,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
727,33
Экономия при брони: -46,32 грн
681,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
368,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Экономия при брони: -78,40 грн
715,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
454,21 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
366,06 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
625,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
453,96 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
656,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
457,12 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
655,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Экономия при брони: -78,40 грн
715,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
458,26 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
670,94 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
363,29 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
612,86 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
380,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
749,38
Экономия при брони: -54,50 грн
694,88 грн
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