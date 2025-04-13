Киев (адрес не указан)
Доступно в 784 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Экономия при брони: -50,60 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Экономия при брони: -91,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
468,10
Экономия при брони: -40,82 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Экономия при брони: -170,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
545,10
Экономия при брони: -117,05 грн
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
771,33
Экономия при брони: -165,69 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
733,22
Экономия при брони: -29,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №6
Delta Medical Promotions AG
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гинофлор таблетки вагинальные №12
Delta Medical Promotions AG
793,80
Экономия при брони: -170,47 грн