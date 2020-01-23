фармакодинамика. Амлодипин — антагонист кальция (производное дигидропиридина), блокирующий поступление ионов кальция в миокард и клетки гладких мышц.

Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим действием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина определен недостаточно, однако нижеприведенные эффекты играют определенную роль.

Амлодипин расширяет периферические артериолы и, таким образом, снижает периферическое сопротивление (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, снижение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде.

Расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных), возможно, также играет роль в механизме действия амлодипина. Такое расширение повышает насыщенность миокарда кислородом у пациентов со спазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).

У пациентов с АГ применение препарата 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч как в положении лежа, так и стоя. Из-за замедленного начала действия амлодипина острая артериальная гипотензия обычно не возникает.

У пациентов со стенокардией при применении одной суточной дозы препарата повышается общее время физической нагрузки, время до начала стенокардии и время до 1 мм депрессии сегмента ST. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и уменьшает потребность в применении нитроглицерина.

Амлодипин не ассоциируется с любыми побочными метаболическими эффектами или изменениями уровня липидов в плазме крови и может применяться пациентам с БА, сахарным диабетом и подагрой.

Фармакокинетика

Всасывание/распределение

После перорального применения амлодипина в терапевтических дозах постепенно абсорбируется, C max в плазме крови достигается в течение 6–12 ч после применения. Абсолютная биодоступность — 64–80%. Объем распределения составляет ≈21 л/кг массы тела. Связывание амлодипина с белками плазмы крови составляет ≈97,5%. Одновременный прием пищи не влияет на всасывание амлодипина.

Метаболиз/выведение

T ½ составляет ≈35–50 ч. Амлодипин в основном метаболизируется с образованием неактивных метаболитов. Около 60% введенной дозы выводится с мочой, около 10% из которой составляет амлодипин в неизмененном виде.

Пациенты с нарушением функции почек

Данной категории пациентов следует применять препарат в обычных дозах. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушений функций почек. Амлодипин не выводится с помощью диализа.

Пациенты с нарушением функции печени

Информация по применению амлодипина у пациентов с нарушением функции печени ограничена. У лиц с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению продолжительности периода полураспада и к увеличению AUC на ≈40–60%.

Пациенты пожилого возраста

Достижение С max амлодипина в плазме крови у пациентов пожилого возраста подобно таковому у пациентов более молодого возраста. Клиренс амлодипина у лиц пожилого возраста обычно несколько снижен, что приводит к увеличению AUC и T ½ препарата.

Дети. Клиренс при пероральном применении у детей в возрасте от 6 до 12 лет и от 13 до 17 лет составил 22,5 и 27,4 л/ч соответственно для мальчиков и 16,4 и 21,3 л/ч — соответственно для девочек со значительной вариабельностью и экспозицией у разных пациентов. Информация о пациентах в возрасте до 6 лет ограничена.