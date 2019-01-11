перед началом лечения необходимо лабораторно исключить наличие патогенной микрофлоры, нечувствительной к препарату: Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, N. Gonorrhoeae, Candida albicans, Herpes simplex virus.

При применении препарата возможен чрезмерный рост нечувствительных к нему микроорганизмов, особенно дрожжевых грибов.

Клиндамицин, как и другие антибиотики (при пероральном и парентеральном применении), может вызвать диарею и в некоторых случаях — псевдомембранозный колит. В связи с этим при возникновении выраженной или длительной диареи препарат следует отменить (даже несмотря на минимальное его количество, абсорбирующееся после интравагинального применения) и провести соответствующие диагностические и клинические мероприятия.

Не применять препарат одновременно с другими интравагинальными средствами (тампоны, спринцевания, вагинальные диафрагмы).

Во время лечения пациенткам следует воздерживаться от вагинальных половых контактов. Не следует применять препарат во время менструации.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в І триместр беременности. Применение препарата в ІІ–ІІІ триместр беременности возможно, если ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. В случае необходимости применения препарата женщинам, кормящим грудью, в период лечения необходимо прервать грудное вскармливание.

Дети. Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В случае возникновения побочных реакций в виде головной боли или головокружения следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.