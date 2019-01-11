Вагицин-Здоровье (Vagicin-Zdorovye) (168588) - инструкция по применению ATC-классификация
Вагицин-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Вагицин-Здоровье — антибактериальное средство группы линкозаминов для интравагинального применения.
Действующее вещество препарата — клиндамицин — нарушает внутриклеточный синтез белков в микробной клетке в результате связывания с 50S субъединицей рибосом. В терапевтических дозах оказывает бактериостатическое действие, в более высоких — бактерицидное.
Препарат эффективен при инфекциях, вызванных чувствительными к нему штаммами анаэробных, а также грамположительных аэробных бактерий. In vitro активен в отношении микроорганизмов, вызывающих бактериальные вагинозы: Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Mycoplasma hominis, Peptostreptococcus spp.
К препарату устойчивы Trichomonas vaginalis и Candida albicans.
Отмечена перекрестная устойчивость микроорганизмов к клиндамицину и линкомицину.
Фармакокинетика. При интравагинальном применении крема всасывание клиндамицина в кровь незначительно.
Показания Вагицин-Здоровье
бактериальный вагиноз, вызванный чувствительными к препарату микроорганизмами.
Применение Вагицин-Здоровье
разовая доза составляет один полный дозатор (дозирующее устройство) крема (100 мг клиндамицина = 5 г крема) интравагинально 1 раз в сутки, предпочтительно перед сном.
Курс лечения — 3 дня. При необходимости курс лечения может быть продлен до 7 дней.
Пользование дозирующим устройством:
1. Снять колпачок тюбика с кремом. Закрепить дозирующее устройство на горлышко тюбика.
2. Свертывая тюбик с противоположного конца, осторожно выдавить крем в дозирующее устройство (устройство заполнено, когда его поршень доходит до упора).
3. Снять дозирующее устройство с тюбика и закрыть тюбик колпачком.
4. В положении лежа на спине подтянуть колени к груди.
5. Держа дозирующее устройство горизонтально, осторожно ввести его во влагалище как можно глубже, но чтобы это не вызвало неприятных ощущений.
6. Медленно нажимая на поршень до упора, ввести крем во влагалище.
7. Осторожно извлечь дозирующее устройство из влагалища и утилизировать его.
Противопоказания
повышенная чувствительность к клиндамицину или линкомицину; I триместр беременности, период кормления грудью. Дети в возрасте до 12 лет.
Побочные эффекты
Со стороны мочеполовой системы: вагинальный кандидоз, вульвовагинит, вагинит, вызванный Trichomonas vaginalis, вагинит/влагалищная инфекция, менструальные расстройства, боль во влагалище, метроррагия, дизурия, выделения из влагалища, инфекции мочевого тракта, патологические роды, эндометриоз, глюкозурия и протеинурия.
Общие нарушения: системный кандидоз, грибковые инфекции, генерализованная боль в животе, локализированная боль в животе, спастическая боль в животе, головная боль, бактериальные инфекции, инфекции верхних дыхательных путей, боль во всем теле, боль в спине, отклонения в микробиологических тестах, аллергические реакции.
Со стороны ЖКТ: неприятный запах изо рта, диарея, тошнота, рвота, запор, диспепсия, изжога, метеоризм.
Со стороны кожи: зуд (не в месте введения препарата), сыпь, макулопапулярная сыпь, эритема, зуд (в месте введения препарата), кандидоз кожи, крапивница.
Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль.
Со стороны эндокринной системы: гипертиреоидизм.
Со стороны ЛОР-органов: носовые кровотечения.
Со стороны органов чувств: изменение вкусовых ощущений.
Особые указания
перед началом лечения необходимо лабораторно исключить наличие патогенной микрофлоры, нечувствительной к препарату: Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, N. Gonorrhoeae, Candida albicans, Herpes simplex virus.
При применении препарата возможен чрезмерный рост нечувствительных к нему микроорганизмов, особенно дрожжевых грибов.
Клиндамицин, как и другие антибиотики (при пероральном и парентеральном применении), может вызвать диарею и в некоторых случаях — псевдомембранозный колит. В связи с этим при возникновении выраженной или длительной диареи препарат следует отменить (даже несмотря на минимальное его количество, абсорбирующееся после интравагинального применения) и провести соответствующие диагностические и клинические мероприятия.
Не применять препарат одновременно с другими интравагинальными средствами (тампоны, спринцевания, вагинальные диафрагмы).
Во время лечения пациенткам следует воздерживаться от вагинальных половых контактов. Не следует применять препарат во время менструации.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в І триместр беременности. Применение препарата в ІІ–ІІІ триместр беременности возможно, если ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. В случае необходимости применения препарата женщинам, кормящим грудью, в период лечения необходимо прервать грудное вскармливание.
Дети. Препарат противопоказан к применению у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В случае возникновения побочных реакций в виде головной боли или головокружения следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
между клиндамицином и линкомицином существует перекрестная резистентность.
Следует проявлять осторожность при одновременном применении клиндамицина и средств, блокирующих нервно-мышечную проводимость в связи с возможностью усиления и пролонгирования миоплегии.
Информации о применении других лекарственных препаратов сочетанно с кремом клиндамицина фосфата отсутствует.
Передозировка
не описана. При случайном попадании препарата внутрь возможно возникновение эффектов, связанных с терапевтическими концентрациями клиндамицина в крови. Лечение симтоматическое. Клиндамицин не выводится из организма с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.