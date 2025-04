фармакодинамика. Идарубицин — это антрациклин, который встраивается между нитями ДНК, взаимодействует с ферментом топоизомеразой II и подавляет синтез нуклеиновых кислот.

Модификация молекулы антрациклина в 4-м положении обеспечивает соединение высокой липофильностью, что приводит к повышению частоты захвата молекулы клетки по сравнению с доксорубицином и даунорубицином.

Было показано, что идарубицин обладает более высокой активностью по сравнению с даунорубицином и является эффективным препаратом для лечения лейкемии и лимфомы у мышей при в/в и пероральном введении. Исследования in vitro на устойчивых к воздействию антрациклинов клетках мышей и человека показали, что для идарубицина характерны менее высокие уровни перекрестной резистентности по сравнению с доксорубицином и даунорубицином. Результаты исследований кардиотоксичности на животных показывают, что для идарубицина характерен более высокий терапевтический индекс, чем для даунорубицина и доксорубицина. В экспериментальных моделях in vitro и in vivo была продемонстрирована противоопухолевая активность основного метаболита препарата — идарубицинола. Введение крысам идарубицинола в дозах, эквивалентных дозам неизмененного препарата, сопровождалось очевидно меньшей кардиотоксичностью по сравнению с аналогичными дозами идарубицина.

Исследования in vitro показали, что для исследуемого лекарственного средства характерно не менее 95% связывания с белками плазмы крови. Следует учитывать этот факт при изучении возможности применения этого препарата в комбинации с другими.

Фармакокинетика. У взрослых после перорального приема идарубицина в дозе 10–60 мг/м2 этот препарат быстро всасывался, достигая C max в плазме крови (4–12,65 нг/мл) через 1–4 ч после приема. Конечный T ½ составлял 12,7±6,0 ч (среднее значение ± стандартное отклонение). После введения идарубицина в/в взрослым T ½ составлял 13,9±5,9 ч, т.е. был примерно аналогичным, как при пероральном применении.

Идарубицин после введения экстенсивно метаболизируется с образованием активного метаболита идарубицинола, который медленно выводится из плазмы крови (T ½ изменяется в пределах 41—69 ч). Препарат выводится с желчью и мочой преимущественно в форме идарубицинола.

Исследования клеточных культур ядросодержащих клеток крови и костного мозга, полученных у пациентов с лейкемией, показали, что пиковые концентрации идарубицина в клетках достигаются через несколько минут после инъекции препарата.

Концентрации идарубицина и идарубицинола в ядросодержащих клетках крови и костного мозга превышают концентрацию этих веществ в плазме крови более чем в 100 раз. Идарубицин выводится из плазмы крови и клеток примерно с одинаковой скоростью, T ½ составляет около 15 ч. T ½ идарубицинола из клеток составлял около 72 ч.

В исследованиях фармакокинетических свойств с участием 7 детей, получавших идарубицина гидрохлорид в/в в дозах от 15 до 40 мг/м2 в течение трехдневного лечения, средний T ½ составлял 8,5 ч (в диапазоне 3,6–26,4 ч). Идарубицинол в качестве активного метаболита накапливался в течение 3 суток лечения со средним T ½ 43,7 ч (в диапазоне 27,8–131 ч). В отдельном исследовании фармакокинетических свойств с участием 15 детей, получавших идарубицина гидрохлорид перорально в дозах от 30 до 50 мг/м2 в течение 3 суток лечения, C max идарубицина в плазме крови составляла 10,6 нг/мл (в диапазоне 16,7 нг/мл для дозы 40 мг/м2). Средний T ½ идарубицина составлял 9,2 ч (в диапазоне 6,4–25,5 ч). В течение 3-дневнего периода лечения наблюдалось значительное накопление идарубицинола. Зафиксированный конечный T ½ идарубицина после введения сравним с аналогичным показателем в случае перорального приема детьми. Значение C max при пероральном приеме идарубицина было аналогичным у детей и взрослых, и это свидетельствует о том, что кинетика всасывания у них не отличается.

После перорального и в/в применения T ½ идарубицина у детей и взрослых отличались.

У взрослых был зафиксирован общий клиренс 30-107,9 л/ч/м2, который превышает аналогичный показатель у детской популяции (18-33 л/ч/м2). Хотя идарубицин продемонстрировал достаточно высокий объем распределения как у детей, так и у взрослых, если предположить, что большая часть препарата задерживалась в тканях, более короткий T ½ и меньший общий клиренс нельзя полностью объяснять меньшим кажущимся объемом распределения у детей по сравнению с взрослыми.