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Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
116.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
131.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
132.9 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8-А
133.2 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 62
133.3 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8
133.3 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
134.4 км
Заведос лиофилизат для раствора для инфузий 5 мг флакон №1
Pfizer Inc.
5026,40
грн
Забрать 18.04 после 15:00
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