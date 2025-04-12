Рабелок (Rabeloc)
Рабелок инструкция по применению
Состав
действующее вещество: rabeprazole sodium;
1 флакон содержит рабепразола 20 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), вода для инъекций, натрия гидроксид.
Лекарственная форма
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Ингибиторы протонной помпы. Рабепразол.
Код АТС А02В С04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Рабепразол натрия является ингибитором протонной помпы. Подавление активности фермента Н + К + — АТФ-азы в париетальных клетках желудка приводит к блокированию конечной стадии образования соляной кислоты. Это действие является дозозависимым и приводит к угнетению как базальной, так и стимулированной секреции соляной кислоты независимо от раздражителя. Рабепразол связывается с помощью ковалентной связи с протонной помпой париетальных клеток, что сопровождается необратимым снижением секреции соляной кислоты. Кислота может выделяться только новообразованными протонными помпами. Итак, кинетика рабепразола в плазме крови не имеет решающего значения для антисекреторного действия: период биологической активности рабепразола значительно превышает период его полувыведения. Более клиническое значение имеет полупериод функционирования протонной помпы (20–24 часа), а не период полувыведения рабепразола.
Максимальный уровень снижения секреции возможен, когда рабепразол достигает париетальной клетки в момент ее активации. Этого можно достичь путем внутривенной инфузии рабепразола. Благодаря этому активизированная под влиянием циркадных ритмов (ацетилхолин) или после еды (гистамин и гастрин) протонная помпа сразу же связывается с молекулой рабепразола и продукция соляной кислоты прекращается.
Активное вещество препарата рабепразол быстро накапливается в кислой среде париетальных тканей желудка, где превращается в активную форму благодаря присоединению к ней сульфенамидной группы.
После внутривенного введения действие рабепразола развивается в течение 1 часа и достигает максимума через 2–4 часа. Средний клиренс при введении внутривенной дозы 20 мл составляет 283 ± 98 мл/мин. Период полувыведения дозы 20 мг, введенной внутривенно, составляет 1,02 ± 0,63 часа. После отмены препарата секторная активность восстанавливается через 2–3 дня.
Применение препарата в дозе 20 мг в сутки в течение 2 недель не влияет на функцию щитовидной железы, метаболизм углеводов, концентрацию в крови паратгормона, коризола, эстрогена, тестостерона, пролактина, холецистокинина, секретина, глюкагона, ФСГ, ЛГ, СТГ, ренина, альдостерона.
Фармакокинетика.
Абсолютная биодоступность при внутривенном введении дозы 20 мг составляет около 100%, то есть все молекулы рабепразола достигают париетальных клеток. Биодоступность рабепразола не изменяется при многократном введении. Связывание с белками плазмы крови составляет 97%. При многократном введении рабепразола наблюдается линейная фармакокинетика, то есть период полувыведения, клиренс и объем распределения рабепразола является дозонезависимыми величинами. Метаболизируется в печени. Рабепразол натрия метаболизируется с образованием основных метаболитов тиоэфира и угольной кислоты. Другие метаболиты — сульфон, диметилтиоэфир и конъюгат меркаптуровой кислоты имеются в низких концентрациях. Период полувыведения из сыворотки крови составляет около 1 ч. Около 90% дозы выводится с мочой преимущественно в виде двух метаболитов-конъюгата меркаптопуровой кислоты и карбоновой кислоты. Небольшая часть метаболитов выводится с калом. У пациентов пожилого возраста выведение рабепразола несколько замедляется. Кумуляции рабепразола не отмечалось.
Показания
Рабепразол в форме лиофилизированного порошка для приготовления раствора для инъекций назначают в случаях, когда применение пероральной формы невозможно, а именно:
- обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки с кровотечением и тяжелыми эрозиями;
- кратковременное лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с эрозиями и язвами;
- профилактика аспирации кислым содержимым желудка;
- синдром Золлингера-Эллисона.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к рабепразолу или другим бензимидазолам. Печеночная, почечная или дыхательная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Рабепразол натрия, как и другие ингибиторы протонов помпы (ИПП), метаболизируется ферментами, которые входят в печеночную систему цитохрома Р450 (СYP450). Рабепразол не вступает в клинически значимые взаимодействия с амоксициллином и другими лекарственными средствами, которые метаболизируются ферментами системы СYP450, такими как варфарин, фенитоин, теофиллин и диазепам.
Рабепразол натрия вызывает сильное и длительное снижение выработки соляной кислоты.
Итак, рабепразол натрия может взаимодействовать с препаратами, абсорбция которых зависит от рН желудочного содержимого: снижение концентрации кетоконазола на 33% в плазме и повышение на 22% минимальных концентраций дигоксина. Таким образом, пациенты, применяющие указанные препараты вместе с рабепразолом, должны находиться под наблюдением для определения необходимости коррекции дозы. Концентрация рабепразола и активного метаболита кларитромицина в плазме при одновременном применении увеличивается на 24% и 50% соответственно. Это рассматривается как положительный результат взаимодействия при эрадикации H. Pylori. В ходе исследований пациенты в случае необходимости одновременно с рабепразолом принимали антациды; специальное исследование не показало взаимодействия рабепразола с антацидами, которые принимают в виде жидкости. Кроме того, не обнаружено значимого клинического взаимодействия рабепразола с пищей.
Исследования in vitro на микротомах печени человека показали, что натрия рабепразол метаболизируется изоферментами системы СYP450 (СYP2С9 и СYP3А). Эти исследования позволяют считать, что рабепразол имеет низкую способность к лекарственному взаимодействию; при этом его влияние на метаболизм циклоспорина аналогичен влиянию других ингибиторов протонной помпы.
Особенности применения
Перед началом лечения Рабелоком необходимо исключить злокачественные новообразования желудка и пищевода, поскольку прием препарата может маскировать симптомы и отсрочить выявления опухолей.
Способ применения и дозы
Внутривенное назначение рабепрозолу рекомендуется только в тех случаях, когда пероральное применение невозможно. Как только становится возможным назначение пероральной формы рабепрозола, внутривенное введение следует отменить.
Рекомендуемая доза — 20 мг рабепрозолу 1 раз в сутки.
Приготовленный раствор следует вводить только внутривенно.
Для введения в виде инъекции содержимое ампулы растворяют в 5 мл воды для инъекций и вводят медленно в течение 5–15 мин.
Для введения в виде инфузии содержимое ампулы сначала растворяют в 5 мл воды для инъекций, а затем добавляют к инфузионному раствору (0,9% раствор натрия хлорида) объемом 100 мл и вводят в течение 15–30 мин.
Перед введением необходимо визуально оценить полноту растворения и исключить изменение цвета, наличие осадка и изменение прозрачности раствора. Раствор нужно использовать не позднее чем через 4 ч после приготовления. Неиспользованный раствор следует уничтожить.
Дети
Препарат не назначают детям.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, боль в животе, метеоризм, рвота, запор сухость во рту, явления диспепсии, отрыжка; в единичных случаях-анорексия, гастрит, стоматит, повышение активности печеночных трансаминаз.
Со стороны ЦНС: головная боль, астения, головокружение, бессонница возбуждение, сонливость; в единичных случаяхо-депрессия, нарушение зрения и вкуса.
Со стороны дыхательной системы: ринит, фарингит, кашель, синусит, бронхит.
Аллергические реакции: кожная сыпь, в единичных случаях — зуд.
Прочие: боль в спине, гриппоподобный синдром, миалгия, судороги мышц голени, артралгия, лихорадка; в единичных случаях — увеличение массы тела, усиленное потоотделение, лейкоцитоз, тромбоцитопения, нейтропения.
При появлении вышеуказанных побочных реакций рекомендуется прекратить применение рабепразола.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Готовый раствор можно хранить в течение 4 часов при хранении при комнатной температуре (до 25 °С) и в течение 24 часов при хранении в холодильнике.
Упаковка
1 стеклянный флакон в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия.
CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED, India.
Местонахождение
1389, Трасад Роуд, Дхолка — 387810, Ахмедабад, Гуджарат, Индия.
1389, Trasad Road, Dholka-387810, Ahmedabad, Gujarat, India.