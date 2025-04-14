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Рабелок (Rabeloc)
Рабелок (Rabeloc)
Днепр
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 57
29.7 км
Рабелок лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Cadila
275,40
Экономия при брони:
-66,00 грн
209,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
159.8 км
Рабелок лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Cadila
137,00
грн
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