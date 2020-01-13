пластырь состоит из защитной пленки и трех функциональных слоев. Эти слои расположены в таком порядке:

наружный слой;

матрица с фентанилом;

силиконовый адгезивный слой, покрытый защитной пленкой.

Доза Дюрогезика подбирается индивидуально в зависимости от состояния пациента и должная регулярно оцениваться после аппликации TTC.

Дюрогезик следует наносить на плоскую поверхность кожи туловища или верхних отделов рук. Для аппликации рекомендуется выбирать место с минимальным волосяным покровом. Перед аппликацией волосы на месте аппликации необходимо состричь (не сбривать). Если перед аппликацией системы место аппликации необходимо вымыть, то это следует сделать чистой водой. Не следует использовать мыло, лосьоны, масла или другие средства, так как они могут вызвать раздражение кожи или изменить ее свойства. Перед аппликацией кожа должна быть абсолютно сухой.

Дюрогезик наклеивать сразу после открытия запаянного пакета. TTC необходимо плотно прижать ладонью к месту аппликации на 30 с. Следует убедиться, что система плотно прилегает к коже, особенно по краям.

Дюрогезик рассчитан на непрерывное использование на протяжении 72 ч. Новая система может быть наклеена на другой участок кожи после снятия прежде наклеенной системы. На один участок кожи трансдермальную систему можно наклеивать только с интервалом в несколько дней.

Начальная доза

При первом использовании доза (размер системы) подбирается, исходя из предыдущего использования опиоидных анальгетиков, степени толерантности и состояния пациента. У пациентов, раньше не принимающих опиоиды, сначала используется Дюрогезик в наиболее низкой дозе — 25 мкг/ч. Такая же доза используется, если пациент раньше получал тримеперидин.

У пациентов с толерантностью к опиоидам, для перехода с пероральных или парентеральных форм опиоидов к применению Дюрогезика необходимо:

рассчитать предыдущую 24-часовую необходимость в анальгезии;

перевести это количество в эквивалентную пероральную дозу морфина с помощью табл. 1.

Все дозы в/м и пероральных опиоидных анальгетиков, согласно данным табл. 1, эквивалентны по обезболивающему эффекту 10 мг морфина в/м.

найти в табл. 2 необходимую для пациента 24-часовую дозу морфина и соответствующую ей дозу Дюрогезика.

Таблица 1

Перевод в эквивалентную обезболивающую дозу



Название препарата Эквивалентная обезболивающая доза (мг) В/м* Внутрь Морфин 10 30 (при регулярном введении)** 60 (при однократном или интермиттирующем введении) Омнопон 45 – Гидроморфон 1,5 7,5 Метадон 10 20 Оксикодон 15 30 Леворфанол 2 4 Оксиморфон 1 10 (ректально) Диаморфин 5 60 Петидин 75 – Кодеин 130 200 Бупренорфин 0,3 0,8 (сублингвально)



*Базируется на исследованиях однократного введения, в которых в/м доза каждого из перечисленных препаратов сравнивалась с морфином для установления относительной силы действия препаратов. Приведенные выше пероральные дозы рекомендованы при переходе от парентерального к пероральному пути введения.

**Соотношение силы действия морфина при в/м — пероральном пути введения равняется 1:3; основанное на клиническом опыте, полученном при лечении пациентов с хронической болью.

Таблица 2

Рекомендуемая доза Дюрогезика (в зависимости от суточной пероральной дозы морфина)*



Пероральная 24-часовая доза морфина (мг/сут) Доза Дюрогезика (мкг/ч) <135 25 135–224 50 225–314 75 315–404 100 405–494 125 495–584 150 585–674 175 675–764 200 765–854 225 855–944 250 945–1034 275 1035–1124 300



*В ходе клинических испытаний эти значения суточных доз морфина использовались как основа для перехода на Дюрогезик.

Начальная оценка максимального обезболивающего эффекта Дюрогезика не может быть сделана ранее чем через 24 ч после аппликации системы как у пациентов, ранее не принимавших опиоиды, так и у пациентов с толерантностью к опиоидам. Этот промежуток времени обусловлен постепенным повышением концентрации фентанила в сыворотке крови после аппликации.

Для успешного перехода с одного препарата на другой предыдущую обезболивающую терапию следует отменить постепенно после аппликации начальной дозы Дюрогезика.

Подбор дозы и поддерживающая терапия

Пластырь-TTC необходимо заменять на новую каждые 72 ч. Доза подбирается индивидуально в зависимости от достижения необходимого обезболивания. Если после аппликации начальной дозы адекватное обезболивание не достигнуто, то через 3 сут доза может быть повышена. Дальше дозу можно повышать через каждые 3 сут. Как правило, за один раз доза повышается на 25 мкг/ч, однако необходимо учитывать состояние пациента и потребность в дополнительном обезболивании (пероральная доза морфина 90 мг/сут приблизительно соответствует дозе Дюрогезика 25 мкг/ч). Для достижения дозы >100 мкг/ч могут одновременно использоваться несколько TTC. Пациентам периодически могут быть необходимы дополнительные дозы анальгетиков короткого действия при возникновении внезапной боли. Некоторым пациентам могут быть нужны дополнительные или альтернативные способы введения опиоидных анальгетиков при применении дозы Дюрогезика, превышающей 300 мкг/ч.