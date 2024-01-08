в/в (болюсно/инфузионно) и в/м; взрослые: для обезболивания и снижения частоты спонтанного дыхания: начальная доза 50–200 мкг, дополнительная доза — 50 мкг; обезболивание при ИВЛ: начальная доза 300–3500 мкг, дополнительная доза — 100–200 мкг; дозы свыше 200 мкг применяют только для анестезии; для премедикации вводить в/м по 1–2 мл (0,05–0,1 мг) за 45 мин до анестезии; при хирургических процедурах с низкой интенсивностью боли в/в введение 2 мл (0,1 мг) пациентам без премедикации обеспечивает достаточную аналгезию продолжительностью 10–20 мин; болюсное введение 10 мл (0,5 мг) обеспечивает аналгезию длительностью примерно 1 ч; сильная аналгезия продолжительностью 4–6 ч достигается при введении 50 мкг/кг; можно вводить в виде инфузий, пациентам, которым проводят ИВЛ, начальную дозу можно вводить в виде ступенчатой инфузии — 1 мкг/кг/мин в течение первых 10 мин, затем 0,1 мкг/кг/мин; начальную дозу можно вводить в виде болюсной инъекции; если в послеоперационный период ИВЛ не предусмотрена, прекратить инфузию за 40 мин до окончания операции; меньшая скорость инфузии (0,05–0,08 мкг/кг/мин) необходима, если сохранено спонтанное дыхание; большую скорость инфузии (до 3 мкг/кг/мин) используют при операции на сердце; дети в возрасте 2–11 лет: для обезболивания и уменьшения частоты спонтанного дыхания при ИВЛ: начальная доза 1–3 мкг/кг, дополнительная доза — 1–1,25 мкг/кг.

Пластырь наносить на нераздраженный и необлученный плоский участок кожи туловища или верхних участков рук; перед применением волосы на месте аппликации состричь (не брить); перед аппликацией кожа должна быть совершенно сухой; пластырь рассчитан на непрерывное применение в течение 72 ч, новый пластырь может быть наклеен на другой участок кожи после снятия предыдущего; на один и тот же участок кожи пластырь можно наклеивать с интервалом в несколько дней; при первом применении дозу подбирают, исходя из предварительного применения опиоидных анальгетиков, степени толерантности, сопутствующего медикаментозного лечения, состояния пациента и тяжести заболевания; у пациентов, ранее не принимавших опиоиды, сначала применяется доза, не превышающая 25 мкг/ч; при переходе пациента с перорального или парентерального применения опиоидов для лечения фентанилом начальная доза рассчитывается путем пересчета общего количества анальгетиков, в котором нуждается пациент в течение суток, в соответствующую дозу фентанила (ч/з пероральную дозу морфина); начальная оценка максимального обезболивающего эффекта может быть проведена не ранее, чем через 24 ч после аппликации; для успешного перехода с одного препарата на другой предварительная обезболивающая терапия должна отменяться постепенно после аппликации начальной дозы фентанила, пока его обезболивающее действие не стабилизируется; трансдермальный пластырь заменять каждые 72 ч; если через 48–72 ч после аппликации начальной дозы происходит существенное снижение обезболивающего эффекта, то замена пластыря может быть проведена через 48 ч; если после первой аппликации начальной дозы адекватное обезболивание не достигнуто, через 3 сут доза может быть повышена до достижения обезболивающего эффекта; обычно за один раз доза повышается на 25 мкг/ч; для достижения дозы свыше 100 мкг/ч могут одновременно применяться несколько пластырей; некоторым пациентам могут потребоваться дополнительные или альтернативные способы введения опиоидных анальгетиков, превышающие 300 мкг/ч; при переходе с длительного лечения морфином на трансдермальное введение фентанила, несмотря на адекватное обезболивающее действие, может возникать синдром отмены (рекомендуется введение морфина короткого действия в низких дозах); детям в возрасте от 2 до 16 лет только при наличии у них толерантности к опиоидным анальгетикам и при предварительном применении анальгетиков: морфин 30–44 мг/сут (per os) или эквивалентную дозу опиоидов заменяют 1 пластырем в дозировке 12 мкг/ч; морфин 45–134 мг/сут (per os) — 25 мкг/ч.