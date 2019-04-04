Атокор (Atocor) (168322) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Атокор инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Аторвастатин — селективный конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы — фермент, превращающий ГМГ-КоА в мевалоновую кислоту, которая является предшественником стеролов, включая ХС. Аторвастатин снижает уровень ХС и липопротеидов в плазме крови за счет угнетения опосредованного ГМГ-КоА-редуктазой синтеза ХС в печени, а также увеличения количества рецепторов ЛПНП на поверхности гепатоцитов, что приводит к усилению их захвата и катаболизма. Препарат снижает уровень ЛПНП в сыворотке крови у больных с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, снижает уровень общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина В и ТГ, повышает уровень ХС ЛПВП и аполипопротеина А у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией и смешанной гиперлипидемией, в том числе у больных с инсулинзависимым сахарным диабетом.
Фармакокинетика. Аторвастатин быстро всасывается после приема внутрь: Сmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Степень всасывания повышается пропорционально дозе аторвастатина и составляет около 95–99%. Абсолютная биодоступность — около 12%, а системная доступность ингибирующей активности в отношении ГМГ-КоА-редуктазы — около 30%. Низкая системная биодоступность обусловлена пресистемным метаболизмом в слизистой оболочке ЖКТ и биотрансформацией при первичном прохождении через печень. Средний объем распределения аторвастатина составляет около 565 л. Около 98% аторвастатина связывается с белками плазмы крови. Биотрансформируется под действием цитохрома Р450 3А4 с образованием орто- и парагидроксилированных производных и различных продуктов окисления. Эффект аторвастатина в отношении ГМГ-КоА-редуктазы примерно на 70% определяется активностью циркулирующих метаболитов. Выводится с желчью, не подвергается выраженной кишечно-печеночной рециркуляции. Средний Т½ аторвастатина составляет 14 ч. Ингибирующая активность в отношении ГМГ-КоА-редуктазы сохраняется около 20–30 ч благодаря наличию активных метаболитов. Данные о фармакокинетике у детей отсутствуют.
Показания Атокор
при атеросклерозе в целях снижения повышенного уровня общего ХС, ХС ЛПНП, аполипопротеина В и ТГ у больных с первичной гиперхолестеринемией, смешанной гиперлипидемией, гетерозиготной и гомозиготной семейной гиперхолестеринемией при недостаточной эффективности диеты и других немедикаментозных методов коррекции.
Применение Атокор
перед назначением Атокора больному назначают стандартную гипохолестеринемическую диету, которой он должен придерживаться и дальше во время лечения. Дозу устанавливают индивидуально, учитывая начальный уровень ЛПНП и цель терапии. Рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки. Изменять дозу нужно с интервалом 4 нед и более. Максимальная доза составляет 80 мг 1 раз в сутки. Препарат можно принимать в любое время дня независимо от приема пищи.
При первичной гиперхолестеринемии и смешанной гиперлипидемии назначают по 10 мг 1 раз в сутки. Терапевтический эффект развивается на протяжении 2 нед, а максимальный — 4 нед. При продолжительной терапии эффект сохраняется. У большинства взрослых пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией применение Атокора в дозе 80 мг/сут приводит к снижению уровня ХС ЛПНП более чем на 15% (18–45%).
При гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии пациентам в возрасте 10–17 лет рекомендуется назначать Атокор в начальной дозе 10 мг 1 раз в сутки ежедневно. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг в сутки ежедневно (дозы выше 20 мг не изучали у пациентов данной возрастной группы). Коррекция дозы может проводиться с интервалом 4 нед и более.
В случае применения Атокора одновременно с циклоспорином, доза Атокора не должна превышать 10 мг.
У больных с нарушениями функции почек концентрация аторвастатина в плазме крови и его гиполипидемическое действие не изменяются, поэтому коррекции дозы не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, активные заболевания печени или повышение активности сывороточных трансаминаз (более чем в 3 раза выше нормы) неустановленного генеза, период беременности и кормления грудью, возраст до 10 лет. Препарат не назначают женщинам детородного возраста, которые не используют эффективные методы контрацепции.
Побочные эффекты
Со стороны ЦНС: головная боль, инсомния, периферическая нейропатия, парестезия.
Со стороны ЖКТ: тошнота, диарея, боль в животе, диспепсия, запор, метеоризм, панкреатит, рвота.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, миопатия, миозит, судороги.
Со стороны обмена веществ: гипогликемия, гипергликемия, анорексия.
Со стороны печени: гепатит, холестатическая желтуха.
Дерматологические реакции: алопеция, зуд, сыпь.
Со стороны репродуктивной системы: импотенция.
Со стороны организма в целом: астения.
Побочные реакции у детей с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией (10–17 лет).
Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопения.
Реакции повышенной чувствительности: аллергические реакции (включая анафилаксию).
Со стороны обмена веществ: увеличение массы тела.
Со стороны ЦНС: гипестезия, амнезия, головокружение, дисгевзия.
Со стороны органа слуха: шум в ушах.
Дерматологические реакции: синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, буллезная сыпь, крапивница.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: рабдомиолиз, артралгия, боль в спине, разрыв сухожилий.
Со стороны организма в целом: инфекции, боль в грудной клетке, периферические отеки, недомогание, повышенная утомляемость.
Особые указания
женщинам репродуктивного возраста при лечении Атокором нужно использовать адекватные методы контрацепции. Заболевания почек не влияют на концентрацию аторвастатина в плазме крови и на выраженность его гиполипидемического действия, поэтому коррекции дозы не требуется. Препарат с осторожностью назначают пациентам, злоупотребляющим алкоголем и/или с заболеваниями печени. Перед началом терапии Атокором необходимо провести исследование функциональных показателей почек и печени. До и на протяжении всего периода лечения пациент должен придерживаться стандартной гипохолестеринемической диеты. В случае повышения активности трансаминаз показатели следует контролировать до их полной нормализации. Если повышение активности АсАТ или АлАТ превышает норму более чем в 3 раза, рекомендуется снизить дозу или отменить препарат.
Не требуется коррекции дозы у лиц пожилого возраста. В клинических исследованиях установлена безопасность и эффективность препарата у пациентов этой группы при назначении в максимальной суточной дозе — 80 мг.
Терапию Атокором следует прекратить в случае выраженного повышения активности КФК или развития миопатии. При появлении симптомов миопатии следует определить активность КФК. Если значительное повышение уровня КФК сохраняется, следует снизить дозу или отменить препарат.
Препарат содержит лактозу, это следует учитывать при применении препарата у больных с непереносимостью лактозы.
Взаимодействия
одновременное применение Атокора и дигоксина сопровождается повышением равновесной концентрации дигоксина в плазме крови почти на 20%.
Аторвастатин и его метаболиты являются субстанциями ОАТР1В1 переносчика. Ингибиторы ОАТР1В1 (например циклоспорин) могут повышать биодоступность аторвастатина. Одновременное применение аторвастатина в дозе 10 мг и циклоспорина 5,2 мг/кг/сут вызывает повышение в 7,7 раз экспозиции аторвастатина.
У здоровых добровольцев одновременное применение эритромицина (в дозе 500 мг 4 раза в сутки), обладающего способностью ингибировать цитохром Р450 ЗА4, приводило к повышению концентрации аторвастатина в плазме крови.
При применении Атокора и гормональных контрацептивов повышается концентрация норэтидрона и этинилэстрадиола в плазме крови. При определении дозы контрацептивного средства необходимо учитывать возможность повышения концентрации этих препаратов.
Колестирамин снижает уровень аторвастатина в крови почти на 25%, однако гиполипидемический эффект комбинации Атокора и колестирамина выше, чем при применении каждого препарата в отдельности.
Одновременное применение антацидов, содержащих магния и алюминия гидроксид, может снижать концентрацию аторвастатина в плазме крови почти на 35%, не изменяя при этом влияния Атокора на уровень ХС ЛПНП.
Риск развития миопатии повышается при одновременном применении циклоспорина, фибратов, эритромицина, противогрибковых препаратов группы азолов, кислоты никотиновой.
Передозировка
возможно развитие рабдомиолиза, нарушения функции печени. Специфического антидота нет. В случае передозировки проводят симптоматическое и поддерживающее лечение. В связи со значительным связыванием препарата с белками плазмы крови гемодиализ малоэффективен.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С.