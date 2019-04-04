перед назначением Атокора больному назначают стандартную гипохолестеринемическую диету, которой он должен придерживаться и дальше во время лечения. Дозу устанавливают индивидуально, учитывая начальный уровень ЛПНП и цель терапии. Рекомендуемая начальная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки. Изменять дозу нужно с интервалом 4 нед и более. Максимальная доза составляет 80 мг 1 раз в сутки. Препарат можно принимать в любое время дня независимо от приема пищи.

При первичной гиперхолестеринемии и смешанной гиперлипидемии назначают по 10 мг 1 раз в сутки. Терапевтический эффект развивается на протяжении 2 нед, а максимальный — 4 нед. При продолжительной терапии эффект сохраняется. У большинства взрослых пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией применение Атокора в дозе 80 мг/сут приводит к снижению уровня ХС ЛПНП более чем на 15% (18–45%).

При гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии пациентам в возрасте 10–17 лет рекомендуется назначать Атокор в начальной дозе 10 мг 1 раз в сутки ежедневно. Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг в сутки ежедневно (дозы выше 20 мг не изучали у пациентов данной возрастной группы). Коррекция дозы может проводиться с интервалом 4 нед и более.

В случае применения Атокора одновременно с циклоспорином, доза Атокора не должна превышать 10 мг.

У больных с нарушениями функции почек концентрация аторвастатина в плазме крови и его гиполипидемическое действие не изменяются, поэтому коррекции дозы не требуется.