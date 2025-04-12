до назначения препарата пациентки должны быть обследованы для выявления гипотиреоза, недостаточности коры надпочечников, гиперпролактинемии и наличия опухолей гипофиза или гипоталамуса; в случае их выявления назначают специфическое лечение. С особой осторожностью Овитрел применяют у больных с системными заболеваниями, при которых беременность может вызвать ухудшения состояния. Пациентки, которым проводят стимуляцию яичников, имеют повышенный риск развития синдрома гиперстимуляции яичников вследствие развития нескольких фолликулов. Синдром гиперстимуляции яичников — серьезное осложнение, которое характеризуется наличием больших овариальных кист, предрасположенных к разрыву, и развития асцита на фоне клинической картины циркуляторных нарушений. Синдрома гиперстимуляции яичников можно избежать, отменив введение ХГ. Пациенткам следует воздержаться от полового сношения или применять контрацептивные средства на протяжении по меньшей мере 4 дней. Всем пациенткам до и во время стимулирующей терапии рекомендуется проводить мониторинг уровня эстрадиола и овариальной реакции по данным ультразвукового обследования. Риск развития многоплодной беременности при применении вспомогательных репродуктивных технологий связан с количеством имплантируемых яйцеклеток. У пациенток, которым проводится индукция овуляции, частота развития многоплодных беременностей (преимущественно двойни) выше по сравнению с естественным оплодотворением. Для снижения риска развития синдрома гиперстимуляции яичников и многоплодной беременности рекомендуется ультразвуковое сканирование и определение уровня эстрадиола. При ановуляции риск развития синдрома гиперстимуляции яичников повышается, если уровень эстрадиола выше 1500 пг/мл (5400 пмоль/л), и отмечено более 3 фолликулов диаметром 14 мм или больше. При применении вспомогательных репродуктивных технологий существует повышенный риск развития синдрома гиперстимуляции яичников, если уровень эстрадиола > 3000 пг/мл (11 000 пмоль/л) и отмечено 20 или более фолликулов диаметром 12 мм или больше. При уровне эстрадиола >5500 пг/мл (20 000 пмоль/л) и наличия 40 или более фолликулов необходимо отменить применение ХГ. Соблюдение рекомендуемого режима дозирования Овитрела и мониторинг применения снижают частоту развития синдрома гиперстимуляции яичников и многоплодных беременностей. Частота выкидышей как у пациенток с ановуляцией, так и у женщин при применении вспомогательных репродуктивных технологий выше, чем в обычной популяции, но сравнима с таковой, которая наблюдается у женщин с другими нарушениями фертильности. Овитрел после введения может в течение почти 10 дней влиять на результаты иммунологического определения уровня ХГ в крови или мочи, приводя к ложноположительному результату теста на беременность. При терапии Овитрелом возможна незначительная стимуляция щитовидной железы, тем не менее клиническое значения этого явления не выяснено.