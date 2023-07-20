ХОРИОГОНАДОТРОПИН АЛЬФА (CHORIOGONADOTROPINUM ALFA) Действующее вещество
хориогонадотропин альфа связывается с трансмембранными рецепторами на клетках яичников, которые связывают также ЛГ. Возобновляет мейоз в ооцитах, способствует разрыву фолликула (овуляция), образованию желтого тела и продукции прогестерона и эстрадиола желтым телом. В организме хориогонадотропин альфа действует как суррогатный ЛГ, который инициирует овуляцию.
применяют у женщин при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, таких как оплодотворение in vitro (IVF). Сначала применяют другие препараты, вызывающие рост и развитие нескольких фолликулов для получения яйцеклеток. Затем для созревания этих фолликулов применяют хориогонадотропин альфа.
Хориогонадотропин альфа также применяют у женщин с ановуляцией или у женщин с олигоовуляцией (после использования других лекарственных средств для развития фолликулов).
хориогонадотропин альфа вводят п/к через 24–48 ч после достижения оптимальной стимуляции роста фолликула. Пациентке рекомендуется иметь половые контакты в день введения хориогонадотропина альфа или на следующий день.
опухоль гипоталамуса или гипофиза, повышенная чувствительность к хориогонадотропину альфа, увеличение размеров яичников, наличие кист, не обусловленных синдромом поликистозных яичников, влагалищные кровотечения неустановленного генеза, карцинома яичника, матки или молочной железы, внематочная беременность в предыдущие 3 мес, тромбоэмболические явления. Хориогонадотропин альфа не следует применять в случаях невозможности получения эффективной реакции (например при первичной недостаточности яичников, новообразованиях половых органов, несовместимых с беременностью, фиброидных опухолях матки, несовместимых с беременностью, у женщин в менопаузальный период, а также в период беременности и кормления грудью).
местные реакции или боль в месте инъекции; головная боль, слабость; тошнота, рвота, боль в животе; синдром гиперстимуляции яичников; депрессия, раздражительность, беспокойство; диарея; боль в груди.
с особой осторожностью хориогонадотропин альфа применяют у лиц с системными заболеваниями, при которых беременность может вызвать ухудшение состояния. Хориогонадотропин альфа после введения может в течение почти 10 дней влиять на результаты иммунологического определения уровня хорионического гонадотропина альфа в крови или моче, приводя к ложноположительному результату теста на беременность. При терапии хориогонадотропином альфа возможна незначительная стимуляция щитовидной железы.
не установлены.
возможно развитие синдрома гиперстимуляции яичников.