применяют у женщин при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, таких как оплодотворение in vitro (IVF). Сначала применяют другие препараты, вызывающие рост и развитие нескольких фолликулов для получения яйцеклеток. Затем для созревания этих фолликулов применяют хориогонадотропин альфа.

Хориогонадотропин альфа также применяют у женщин с ановуляцией или у женщин с олигоовуляцией (после использования других лекарственных средств для развития фолликулов).