частота побочных эффектов и их виды зависят от доз препарата, способа его введения и продолжительности терапии.

Гематологические эффекты. Наиболее серьезным побочным эффектом при терапии цитарабином является угнетение функции костного мозга (которое проявляется в виде лейкопении, тромбоцитопении, анемии, мегалобластоза). Изменения количества форменных элементов крови дозозависимы. При применении в обычных дозах количество лейкоцитов снижается до минимума через 12–24 дня после введения препарата.

Также возможны снижение количества ретикулоцитов и морфологические изменения со стороны костного мозга.

Терапия высокими дозами Алексана ассоциируется со значительной миелотоксичностью.

Эндокринные эффекты. После введения цитарабина в высоких дозах были отмечены единичные случаи развития синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона.

Метаболические эффекты. Лечение цитарабином, как и другими цитостатиками, может вызвать развитие гипокалиемии, а также вторичную гиперурикемию вследствие дезинтеграции клеток опухолей. В обоих случаях необходимо принять адекватные терапевтические меры.

Неконтролируемые кровотечения или септицемия вследствие продолжительного угнетения функции костного мозга могут вызвать полисерозит и приводить к летальному исходу. Максимальная переносимая доза цитарабина для человека составляет 4,5 г/м2 поверхности тела.

Неврологические эффекты. Расстройства со стороны ЦНС отмечаются преимущественно во время терапии высокими дозами цитарабина. Они проявляются преимущественно в виде нарушений функции мозга и мозжечка (нистагм, дизартрия, атаксия, спутанность сознания), головной боли, головокружения, нарушения когнитивной и двигательной функции, сонливости, апатичности, комы, спазмов и анорексии. При общей кумулятивной дозе цитарабина <36 г/м2 поверхности тела побочные эффекты со стороны ЦНС отмечаются редко. Вероятность развития таких эффектов возрастает в случае пожилого возраста пациента, наличия печеночной или почечной недостаточности, поражений ЦНС в анамнезе (вследствие лучевой терапии, интратекального применения цитостатиков), злоупотребления алкоголем. Расстройства со стороны ЦНС в большинстве случаев являются обратимыми.

В единичных случаях после интратекального применения цитарабина отмечаются тошнота, рвота, головная боль и лихорадка. Эти побочные эффекты также могут быть вызваны люмбальной пункцией. Обычно они незначительно выражены и обратимы. При интратекальном введении цитарабина в дозах свыше 30 мг/м2 поверхности тела часто наблюдаются нейротоксические реакции. Могут иметь место кумулятивные нейротоксические эффекты, особенно в случае коротких интервалов между введениями цитарабина.

После интратекального применения цитарабина отмечены отдельные случаи некротизирующей лейкоэнцефалопатии, а также параплегии и слепоты. Категорически противопоказано интратекальное введение бензилового спирта или других дополнительных растворителей.

При терапии высокими дозами цитарабина отмечены единичные случаи поражений периферической нервной системы, отсроченного восходящего прогрессирующего паралича, менингита и энцефалита. При введении цитарабина в дозах >3 г/м2 поверхности тела церебральные побочные эффекты более выражены.

Офтальмологические эффекты. Такие побочные эффекты, как конъюнктивит, кератит, светобоязнь, ощущение жжения в глазах, слезотечение и нарушения зрения, являются дозозависимымим и отмечаются у 25–80% пациентов при терапии цитарабином в высоких дозах. В тяжелых случаях могут развиться геморрагический конъюнктивит и язвенный кератит. Для предотвращения офтальмологических нарушений или для уменьшения их выраженности рекомендуется часто промывать глаза или применять с профилактической целью глазные капли с ГКС.

Кардиологические эффекты. По имеющимся данным терапия цитарабином может вызвать повреждение миокарда. Зафиксированы отдельные случаи острого перикардита и преходящих аритмий.

Респираторные эффекты. Изредка при терапии цитарабином в обычных дозах и в 10–30% случаев при терапии в высоких дозах развивается отек легких вследствие увеличения проницаемости альвеолярных капилляров. Данное осложнение в большинстве случаев является обратимым. Возможно затруднение дыхания.

У 10 из 52 пациентов, получавших цитарабин в средних дозах (1 г/м2 поверхности тела) в комбинации с другими цитостатиками, развилась диффузная интерстициальная пневмония.

Желудочно-кишечные эффекты. Такие побочные эффекты, как тошнота, рвота и диарея, отмечаются очень часто. Возможны значительные изменения слизистой оболочки ЖКТ, которые сочетаются с язвообразованием, пневматозом кишечника, желтухой и инфекциями. Возможно развитие некроза кишечника и некротизирующего колита.

Во время терапии цитарабином (особенно в высоких дозах) возможно воспаление слизистой оболочки полости рта и в области анального отверстия, иногда с образованием язв, что может послужить причиной тяжелой диареи с соответствующей потерей жидкости, калия и белка. Изредка отмечался некроз кишечника с развитием непроходимости и перитонитом (особенно при терапии высокими дозами цитарабина).

Зафиксированы единичные случаи панкреатита при терапии цитарабином в высоких дозах.

Гепатобилиарные эффекты. Печеночная недостаточность с повышением уровней ферментов — маркеров холестаза и с гипербилирубинемией отмечается у 25–50% пациентов, получающих цитарабин в высоких дозах. Зафиксированы единичные случаи абсцессов печени, гепатомегалии и тромбоза вен печени (синдром Бадда — Киари).

Дерматологические эффекты. При лечении цитарабином в обычных дозах иногда отмечаются макулопапулезная экзантема, образование язв, эритродермия или эритема, зуд. При лечении высокими дозами препарата возможен эксфолиативный дерматит. Также возможна алопеция.

Зафиксированы единичные случаи нейтрофильного экзокринного гидраденита.

При терапии цитарабином в высоких дозах почти у 75% пациентов развивается генерализованная эритема, иногда с образованием пузырьков и с десквамацией. Возможны боль и жжение в кистях рук и ступнях.

Побочные эффекты со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. После введения цитарабина в высоких дозах изредка отмечаются миалгия и артралгия, очень редко — острый рабдомиолиз.

Нефрологические эффекты. Во время терапии высокими дозами цитарабина у 5–20% пациентов наблюдается повышение уровня креатинина в плазме крови, хотя причинно-следственная связь этого явления с введением цитарабина не доказана. В случае массированного лизиса клеток опухоли следует принимать меры для предотвращения уратной нефропатии.

При лечении цитарабином возможны анурия и нарушение функции почек.

Эффекты общего характера и местные реакции. Возможны боль в горле, ангионевротический отек, нарушение функции половых желез, боль при дыхании, асцит, иммуносупрессия, сепсис, тромбофлебит, кровотечения. У 20–50% пациентов, получающих цитарабин в высоких дозах, отмечается лихорадка. Аллергические реакции немедленного типа (крапивница, анафилаксия) отмечаются очень редко. Изредка наблюдается воспаление в месте введения цитарабина.

Цитарабиновый синдром. Для цитарабинового синдрома характерны лихорадка, боль в мышцах и костях, периодическая боль в груди, макулопапулезные высыпания, конъюнктивит, повышенная утомляемость. Эти симптомы обычно наблюдаются на протяжении 6–12 ч после введения Алексана. Эффективным средством профилактики этого синдрома являются ГКС.

При продолжительном вливании цитарабина в высоких дозах (>200 мг/м2 поверхности тела в сутки на протяжении 5–7 дней) побочные эффекты более выражены, чем в случае применения цитарабина по стандартной схеме.