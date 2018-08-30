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Производители на букву “E”

Ebewe27 препаратов

27 препаратов
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Паклитаксел "Эбеве"
Паклитаксел "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
от 3992,90 грн
в 324 аптеках
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Паклитаксел "Эбеве"
Паклитаксел "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
от 579,60 грн
в 306 аптеках
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Цисплатин "Эбеве"
Цисплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
от 668,36 грн
в 305 аптеках
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Паклитаксел "Эбеве"
Паклитаксел "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
от 1451,56 грн
в 302 аптеках
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Цисплатин "Эбеве"
Цисплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
от 776,60 грн
в 299 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
от 837,00 грн
в 284 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ebewe Pharma
от 2024,64 грн
в 284 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
от 1392,50 грн
в 283 аптеках
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Доксорубицин "Эбеве"
Доксорубицин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
от 958,54 грн
в 44 аптеках
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5-Фторурацил "Эбеве"
5-Фторурацил "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
от 240,10 грн
в 37 аптеках
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Эпирубицин "Эбеве"
Эпирубицин "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
от 1558,16 грн
в 7 аптеках
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Эпирубицин "Эбеве"
Эпирубицин "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
от 2562,40 грн
в 5 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 40 мл №1
Ebewe Pharma
от 2339,00 грн
в 3 аптеках других городов
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Алексан®
Алексан®
Раствор для инъекций и инфузий 1000 мг флакон 20 мл №1
Ebewe
Нет в наличии
5-Фторурацил "Эбеве"
5-Фторурацил "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 250 мг ампула 5 мл №5
Ebewe Pharma
Нет в наличии
Кальциумфолинат " Эбеве"
Кальциумфолинат " Эбеве"
Раствор для инъекций 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Нет в наличии
Доксорубицин "Эбеве"
Доксорубицин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
Нет в наличии
Доксорубицин "Эбеве"
Доксорубицин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 10 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
Нет в наличии
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