Киев
Производители на букву “E”
Ebewe
27 препаратов
27 препаратов
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Полное название
"ЭБЕВЕ Фарма Гес.м.б.Х Нфг. КГ"
Адрес
01030, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 29/2, офис 12
Телефон
(044) 537-06-40
Факс
(044) 537-06-40
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По популярности
Паклитаксел "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
от
3992,90
грн
в 324 аптеках
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Паклитаксел "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
от
579,60
грн
в 306 аптеках
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Цисплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
от
668,36
грн
в 305 аптеках
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Паклитаксел "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
от
1451,56
грн
в 302 аптеках
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Цисплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
от
776,60
грн
в 299 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
от
837,00
грн
в 284 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 30 мл №1
Ebewe Pharma
от
2024,64
грн
в 284 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
от
1392,50
грн
в 283 аптеках
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Доксорубицин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
от
958,54
грн
в 44 аптеках
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5-Фторурацил "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 500 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
от
240,10
грн
в 37 аптеках
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Эпирубицин "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
от
1558,16
грн
в 7 аптеках
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Эпирубицин "Эбеве"
Концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
от
2562,40
грн
в 5 аптеках
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Оксалиплатин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 40 мл №1
Ebewe Pharma
от
2339,00
грн
в 3 аптеках других городов
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Алексан®
Раствор для инъекций и инфузий 1000 мг флакон 20 мл №1
Ebewe
Нет в наличии
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5-Фторурацил "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 250 мг ампула 5 мл №5
Ebewe Pharma
Нет в наличии
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Кальциумфолинат " Эбеве"
Раствор для инъекций 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Нет в наличии
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Доксорубицин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 100 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
Нет в наличии
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Доксорубицин "Эбеве"
Концентрат для раствора для инфузий 10 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
Нет в наличии
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