ЦИТАРАБИН (CYTARABINUM)

возможны миелосупрессия, тромбоцитопения, лейкопения, анемия, мегалобластоз, подавление иммунитета, тошнота и рвота, диарея, стоматит, фарингит, лихорадка, пульмонит, анорексия, нарушение функции печени, эритема, тромбофлебит, геморрагии. При инфузии цитарабина в высоких дозах (>200 мг/м2/сут) в течение 5–7 дней побочные эффекты со стороны пищеварительного тракта более выражены и могут в редких случаях привести к кишечной непроходимости. Жалобы, отмечающиеся при интратекальном введении, соответствуют таковым при диагностической люмбальной пункции. Цитарабиновый синдром характеризуется лихорадкой, мышечной болью в области груди, макулопапулезными высыпаниями, конъюнктивитом и недомоганием. Симптомы возникают обычно через 6–12 ч после применения цитарабина. ГКС эффективно устраняют или предупреждают этот синдром. Если симптомы поддаются контролю, то возможно продолжение лечения цитарабином с одновременным применением ГКС. Побочные эффекты могут исчезать после окончания терапии.