таблетки

Орнизол всегда следует принимать внутрь после еды.

Пациенты с почечной недостаточностью: коррекции дозы не требуется для пациентов с нарушениями функции почек.

Пациенты с печеночной недостаточностью: интервал приема должен быть вдвое больше у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.

Пациенты пожилого возраста: клинические данные отсутствуют по применению препарата у пациентов пожилого возраста.

Трихомониаз : таблетки 500 мг применяют в схемах одноразовой или 5-дневной терапии.

Поскольку прием орнидазола может привести к таким реакциям, как покраснение, онемение, жар, тошнота и рвота, а также возможны гипотензия и шум в ушах, поэтому по меньшей мере в течение 3 дней после приема препарата не следует употреблять алкоголь.

Таблица 1



Продолжительность лечения Суточная доза (таблетка массой 500 мг) Одноразовая терапевтическая доза 3 таблетки принимают вечером 5-дневная терапия 1 таблетка утром,

1 таблетка вечером



Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер должен пройти такой же курс лечения.

Одноразовая суточная доза для детей составляет 25 мг/кг массы тела.

Амебиаз

Возможные схемы лечения:

— 3-дневный курс лечения пациентов с амебной дизентерией;

— 5–10-дневный курс лечения при всех формах амебиаза.

Таблица 2

Рекомендуемая схема дозирования препарата



Продолжительность лечения Суточная доза Взрослые и дети с массой тела >35 кг (таблетка 500 мг) Дети с массой тела ≤35 кг 3-дневный курс лечения 3 таблетки в 1 прием вечером;

при массе тела >60 кг:

4 таблетки (по 2 таблетки утром и вечером) 40 мг/кг массы тела в 1 прием 5–10-дневный курс

лечения 2 таблетки (по 1 таблетке утром и вечером) 25 мг/кг массы тела в 1 прием



Лямблиоз

Таблица 3

Рекомендуемая схема дозирования препарата



Продолжительность лечения Суточная доза Взрослые и дети с массой тела >35 кг Дети с массой тела ≤35 кг 1–2-дневный курс

лечения 3 таблетки в 1 прием вечером 40 мг/кг массы тела в 1 прием