Ректодельт 100 (Rectodelt® 100)
Ректодельт 100 инструкция по применению
Состав
Преднизон - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ректодельт 100 — нефторированный ГКС для системного применения.
Преднизон обладает дозозависимым влиянием на метаболизм практически всех тканей. На физиологическом уровне его действие необходимо для поддержания гомеостаза организма в состоянии покоя и физической нагрузки, а также для регуляции деятельности иммунной системы.
При превышении дозы, применяемой с заместительной целью, Ректодельт 100 оказывает быстрое противовоспалительное действие (антиэкссудативное и антипролиферативное) и замедленный иммуносупрессивный эффект. Он ингибирует хемотаксис и активность клеток иммунной системы, высвобождение и эффект медиатора воспаления и иммунных реакций, например лизосомальные ферменты, простагландины, лейкотриены.
При бронхоспазме преднизон повышает действие β-адреномиметиков с бронходилатирующим эффектом (пермиссивное действие).
Длительное лечение высокими дозами приводит к инволюции иммунной системы и коры надпочечников.
Минералокортикоидное действие (значительное для гидрокортизона, чувствительное для преднизона) может требовать контроля электролитов плазмы крови.
Влияние преднизона на нарушение проходимости дыхательных путей базируется на уменьшении воспалительного процесса, снижении или профилактике отека слизистой оболочки, торможении бронхиального стеноза, угнетении или уменьшении образования слизи и снижении вязкости слизи. В основе данного эффекта лежит следующий механизм: снижение проницаемости сосудов и стабилизация мембран, нормализация чувствительности мышц бронхов к действию β2-симпатомиметиков (в случае снижения чувствительности при длительном постоянном их применении), угнетение реакции I типа, начиная со 2-й недели лечения.
Фармакокинетика
Абсорбция: уровень ГКС в плазме крови определяется уже вскоре после введения препарата Ректодельт 100.
Метаболизм: после введения преднизон быстро метаболизируется в преднизолон. В общем, преднизон и преднизолон в организме взаимно превращаются друг в друга, при этом большую часть составляет преднизолон. Абсолютная биодоступность составляет около 29%.
Распределение: преднизолон связывается с транскортином и белками плазмы крови. Объем распределения составляет приблизительно 1,5 мл/мин/кг.
Выведение: приблизительно 2–5% абсорбированной дозы выделяется с мочой в виде преднизона, приблизительно 11–24% — в виде преднизолона, остальное — в виде других метаболитов.
Показания Ректодельт 100
суппозитории Ректодельт 100 назначают детям для интенсивной терапии псевдокрупа (острый стенозирующий ларинготрахеит), крупа, спастического бронхита.
Применение Ректодельт 100
детям в возрасте старше 6 мес назначают 1 суппозиторий в сутки, что соответствует 100 мг преднизона. Длительность применения зависит от течения заболевания. При острых состояниях в основном достаточно кратковременной терапии. При необходимости лечение повторяют еще один раз. Дальнейшее применение не рекомендуется. Лечение суппозиториями Ректодельт 100 не должно превышать 2 дней (что соответствует 200 мг преднизона).
Суппозитории необходимо вводить глубоко в прямую кишку.
Ректальное применение особенно рекомендуется маленьким детям, когда в/в, в/м или пероральное введение ГКС создает сложности и дополнительный стресс у детей.
Недопустимо превышать рекомендуемую дозу препарата и длительность его применения. В случае несоблюдения рекомендаций возможно развитие тяжелых побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).
Противопоказания
известная гиперчувствительность к преднизону или другому компоненту препарата. При кратковременном применении преднизона для лечения острых, потенциально угрожающих жизни и ургентных состояний, других противопоказаний нет.
Для преднизолона:
•гиперчувствительность к компонентам препарата;
•паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной этиологии, существующие в настоящее время или недавно перенесенные: простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); системный микоз, активный или латентный туберкулез;
•поствакцинальный период (длительность 10 нед: 8 нед до и 2 нед после вакцинации), лимфаденит после вакцинации БЦЖ;
•иммунодефицитые состояния, вызванные ВИЧ-инфекцией;
•заболевания сердечно-сосудистой системы: недавно перенесенный инфаркт миокарда, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, АГ, склонность к тромбоэмболической болезни;
•заболевания эндокринной системы: сахарный диабет и нарушение толерантности к углеводам, тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко — Кушинга;
•тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз;
•другие: гипоальбуминемия, системный остеопороз, миастения gravis, острый психоз, ожирение III–IV степени, полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома.
Побочные эффекты
в случае неотложной терапии единственным возможным побочным эффектом может быть реакция со стороны иммунной системы — гиперчувствительность к Ректодельту 100.
Длительное применение ГКС может вызывать такие побочные реакции:
со стороны эндокринной системы: синдром Иценко — Кушинга разной интенсивности с такими проявлениями, как лунообразное лицо, ожирение, возможное развитие диабетического метаболического синдрома, гипергликемия вплоть до развития стероидного диабета, истощение (вплоть до атрофии) функции коры надпочечников, задержка роста у детей, нарушение секреции половых гормонов, гирсутизм, изменения гемограммы.
Со стороны обмена веществ: гипокалиемия, задержка натрия и жидкости в организме, отрицательный азотистый баланс.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, ломкость сосудов.
Со стороны системы крови: повышение свертываемости крови.
Со стороны скелетно-мышечной системы: асептический некроз костей, остеопороз, атрофия мышц.
Со стороны ЖКТ: желудочные или кишечные язвы (вследствие ульцерогенного действия на ЖКТ и повышения кислотности желудочного сока), панкреатит.
Со стороны кожи: изменения кожи (атрофия кожи, телеангиоэктазии, стрии, угревые высыпания; гематомы, кровоподтеки, изменение цвета кожи).
Со стороны органа зрения: стероидная катаракта, манифестирование глаукомы с латентным течением.
Со стороны ЦНС: психические нарушения.
Эффекты, обусловленные иммунодепрессивным действием: снижение сопротивляемости к инфекциям, замедление заживления ран.
Для преднизолона
Частота развития и выраженность побочных эффектов зависят от длительности применения, применяемой дозы и возможности соблюдения циркадного ритма назначения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, брадикардия, АГ, развитие или увеличение выраженности хронической сердечной недостаточности; ЭКГ-изменения, характерные для гипокалиемии. У больных с острым и подострым инфарктом миокарда — распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани с возможным разрывом сердечной мышцы.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкоцитурия, гиперкоагуляция, приводящая к тромбозам и тромбоэмболии.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, псевдоопухоль мозжечка, повышение внутричерепного давления, судороги.
Со стороны органа зрения: задняя субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления с возможным повреждением зрительного нерва; склонность к развитию вторичной бактериальной, грибковой или вирусной инфекций глаза; трофические изменения роговицы, экзофтальм.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боль в эпигастрии, диарея, панкреатит, «стероидная» язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный эзофагит, кровотечения и перфорации ЖКТ, повышение или снижение аппетита, метеоризм, икота. В отдельных случаях — повышение активности печеночных трансаминаз и ЩФ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: замедление процесса регенерации, петехии, синяки, гематомы, экхимозы, стрии, истончение кожи, гипер- или гипопигментация, угри, склонность к развитию пиодермии.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: замедление роста и процессов окостенения у детей (преждевременное закрытие эпифизарных зон роста), остеопороз; очень редко — патологические переломы костей, асептический некроз головки бедренной или плечевой костей, разрыв сухожилий мышц, стероидная миопатия, потеря мышечной массы (атрофия).
Со стороны эндокринной системы: снижение толерантности к углеводам; стероидный сахарный диабет или манифестация латентного сахарного диабета, надпочечниковая и гипоталамо-гипофизарная недостаточность, нарушение менструального цикла, подавление роста у детей и подростков, задержка полового развития у детей, синдром Иценко — Кушинга (лунообразное лицо, ожирение гипофизарного типа, гирсутизм, повышение АД, дисменорея, аменорея, миастения, стрии).
Со стороны обмена веществ: гипокальциемия, негативный азотистый баланс (повышенный распад белков), увеличение массы тела. Побочные эффекты, обусловленные ГКС-активностью преднизолона: задержка Na+ (периферические отеки), гипернатриемия, гипокалиемический синдром — аритмия, миалгия или спазм мышц, необычная слабость и утомляемость.
Инфекции и инвазии: снижение устойчивости к инфекциям.
Со стороны иммунной системы: сыпь, зуд, гиперемия, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок.
Со стороны психики: делирий, дезориентация, эйфория, галлюцинации, маниакально-депрессивный психоз, депрессия, паранойя, нервозность, беспокойство, бесонница.
Прочие: синдром отмены, отеки, афтозные язвы, повышение риска возникновения уролитов.
Особые указания
препарат Ректодельт 100 рекомендуется применять в первую очередь при острых состояниях. Как и в отношении других ГКС, применение Ректодельта 100 возможно только при тщательном анализе соотношения риск/польза. Длительное применение (больше 2 дней) возможно только под постоянным наблюдением врача. Во время приема препарата Ректодельт 100 возможен позитивный тест на допинг.
Период беременности и кормления грудью. Нет достаточных данных в отношении применения Ректодельта 100 в период беременности. В исследованиях на животных системное применение преднизона оказывает эмбриотоксическое и тератогенное действия. Типичными эмбриотоксическими и тератогенными эффектами, которые отмечали в исследованиях на животных с применением других ГКС, кроме преднизона, были волчья пасть, аномалии развития скелета, замедление внутриутробного развития, гибель эмбриона.
Также выявляли повышение риска развития волчьей пасти у эмбриона человека в результате системного применения ГКС в I триместр беременности. Исследования на животных также показали, что применение субтератогенных доз в период беременности повышает риск возникновения задержки внутриутробного развития, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений у взрослых, а также длительного изменения плотности рецепторов к ГКС, передачу нервных импульсов и реакций.
Если ГКС применяют в III триместр, существует риск развития атрофии коры надпочечников. В данном случае необходимо проводить заместительную терапию для новорожденного.
Таким образом, препарат можно применять в период беременности только после тщательного анализа соотношения риск/польза.
Преднизон и преднизолон проникают в грудное молоко. Данные о негативном влиянии на ребенка отсутствуют. При необходимости применения в более высоких дозах кормление грудью необходимо прекратить.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 6 мес.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
ферментативные индукторы, такие как барбитураты, фенитоин, примидон, карбамазепин, рифампицин, могут ослаблять эффекты Ректодельта 100.
Эстрогены могут усиливать клинические и токсические эффекты Ректодельта 100.
При одновременном применении Ректодельта 100 и атропина или других антихолинергических препаратов с антигистаминными лекарственными средствами, нитратами может развиваться повышение внутриглазного давления, снижение эффективности антигистаминных препаратов.
Сочетанное применение с салицилатами или НПВП может повышать риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
Эффекты антидиабетических средств, инсулина и производных кумарина могут снижаться при сочетанном применении с Ректодельтом 100.
Одновременный прием сердечных гликозидов может повышать гликозидную активность, что связано со стероид-индуцированной потерей калия.
Одновременное применение с антацидами снижает всасывание преднизона и преднизолона.
При одновременном применении салуретических или слабительных средств, амфотерицина B возможно повышение выведения калия. Возрастает риск развития остеопороза при одновременном применении с амфотерицином B и ингибиторами карбонангидразы.
ГКС могут привести к снижению концентрации изониазида, мексилетина, празиквантела в крови.
При сочетанном применении с ингибиторами АПФ повышается риск изменений гемограммы.
Снижение эффективности гипотензивных препаратов.
Хлорокин, гидрохлорокин и мефлокин могут повышать риск возникновения миопатии, кардиомиопатии.
Эффект соматотропина может снижаться.
ТТГ — повышающий эффект протирелина может снижаться.
Повышается уровень циклоспорина в плазме крови, повышается риск развития судорог церебрального генеза.
Трициклические антидепрессанты могут усилить признаки депрессии, вызванной приемом преднизолона, и повысить внутриглазное давление.
Иммуносупрессанты могут повысить риск развития инфекций и лимфомы или других лимфопролиферативных нарушений, связанных с вирусом Эпштейна — Барр.
Нейролептики, карбутамид, азатиоприн повышают риск развития катаракты.
Эстрогены, анаболические препараты, пероральные контрацептивы могут вызвать проявления гирсутизма и угрей.
При применении живых противовирусных вакцин и на фоне других видов иммунизации возможно повышение риска активации вирусов и развития инфекций.
Сочетанное применение с миорелаксантами на фоне гипокалиемии — увеличение выраженности и продолжительности мышечной блокады; с антихолинестеразными средствами — возникновение мышечной слабости у больных миастенией (особенно у пациентов с miasthenia gravis); с митотаном и другими ингибиторами функции коры надпочечников — возможно повышение доз препарата; с противорвотными средствами — усиление противовротного эффекта; с фторхинолонами — повреждение сухожилий.
При длительной терапии преднизолон повышает содержание фолиевой кислоты.
Препарат снижает влияние витамина D на всасывание Ca2+ в просвете кишечника.
Передозировка
острая интоксикация преднизоном на данный момент не описана. Риск передозировки повышается при длительном применении препарата, особенно в высоких дозах.
В случае передозировки следует учитывать возможность проявления побочных эффектов главным образом со стороны эндокринной системы, нарушений метаболизма и электролитного баланса.
Симптомы: повышение АД, периферические отеки, усиление побочных эффектов.
Лечение передозировки: немедленное промывание желудка или провоцирование рвоты.
Специфического антидота нет.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Актуальная информация
Ректодельт 100 ― ректальные суппозитории, содержащие 100 мг преднизона.
Согласно АТС-классификации преднизон относится к глюкокортикостероидам для системного применения. Преднизон ― глюкокортикостероид средней длительности действия, в 4–5 раз сильнее, чем гидрокортизон (Zoorob R.J., Cender D., 1998). Существует огромный опыт применения препаратов этой группы для лечения ларинготрахеобронхитов (Hawkins D.B., 1980), крупа (Truckenbrodt H., Richter K., 1979) и других случаев обструктивного синдрома, требующих неотложного лечения (Richter K., 1982). Именно кортикостероиды являются основой лечения острого стенозирующего ларинготрахеита, и клиническая польза от их применения наблюдается у детей со всеми степенями тяжести крупа, включая легкие случаи (Knutson D., Aring A., 2004). Ректальные формы преднизона применяются в педиатрии уже очень давно (Löw J., 1964; Adelmann G., 1967).
Так, суппозитории Ректодельт 100, благодаря их противовоспалительному, противоотечному действию, способности тормозить стеноз бронхов и снижать проницаемость сосудов показаны для неотложной терапии крупа, ложного крупа, обструктивного бронхита у детей.
Также преднизон, являющийся действующим веществом суппозиториев Ректодельт 100, способствует уменьшению вязкости бронхиального секрета и снижению его продукции бокаловидными клетками. Важным является свойство преднизона повышать чувствительность рецепторов гладких мышц бронхов к β2-адреномиметикам в случае ее снижения из-за их частого применения.
Применение суппозиториев Ректодельт 100 при остром стенозирующем ларинготрахеите
Острый стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп) является наиболее распространенной формой обструкции верхних дыхательных путей у детей в возрасте 6 мес ― 6 лет (Skolnik N., 1993).
Распространенность ложного крупа такова, что на его долю приходится до 15% обращений в отделение неотложной помощи из-за респираторных заболеваний у детей в США (Zoorob R. et al., 2011). Большинство эпизодов ложного крупа являются легкими, только 1–8% пациентов с данным заболеванием нуждаются в госпитализации и менее 3% поступивших в стационар пациентов нуждаются в интубации (Zoorob R. et al., 2011).
Диагноз ставится на основании клинических признаков и не требует проведения специальных подтверждающих лабораторных тестов, функциональных методов или рентгенологического обследования (Skolnik N., 1993).
Чаще он развивается поздней осенью или ранней зимой, на фоне инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающейся кашлем и насморком (Zoorob R. et al., 2011). Ложный круп имеет обычно вирусную природу, причем наиболее распространенным этиологическим фактором является вирус парагриппа (типы 1–3). Клинически ложный круп характеризуется лающим кашлем, охриплостью голоса и дыхательным стридором. Это остро возникающее состояние, тяжесть симптомов нарастает быстро, развивается дыхательная недостаточность. Лихорадка может быть не выраженной, тем не менее развивающиеся нарушения дыхания у ребенка побуждают его родителей обратиться за медицинской помощью. Дифференциальная диагностика крупа включает такие заболевания, как эпиглоттит, истинный круп и ретрофарингеальный абсцесс. Также дифференцировать данное состояние следует с бактериальным трахеитом, аспирацией инородного тела, паратонзиллярным абсцессом и ангионевротическим отеком (Zoorob R. et al., 2011).
Терапия ложного крупа претерпела серьезные изменения за последние десятилетия. Существуют убедительные доказательства в поддержку рутинного применения кортикостероидов у всех детей с ложным крупом, независимо от степени тяжести. Вмешательство на ранних стадиях заболевания позволяет уменьшить тяжесть симптомов и частоту повторного развития ложного крупа, а также последующих обращений к врачу для получения дополнительной медицинской помощи, посещений отделения неотложной помощи и госпитализации. Именно применение глюкокортикоидов позволяет снизить частоту интубаций при тяжелом стенозирующем ларинготрахеите.
Что касается других назначений, лечение ложного крупа зависит от его тяжести. В легких случаях ребенку обеспечивают сидячее положение, приток свежего воздуха, увлажнение воздуха в комнате. Причем, по данным некоторых авторов, увлажнение воздуха не является эффективным (Zoorob R. et al., 2011).
Если же есть признаки гипоксемии необходимо проведение кислородотерапии.
В тяжелых случаях также проводятся ингаляции эпинефрина через небулайзер, так как скорость развития его эффекта выше, чем у стероидов.
Дети с тяжелым ложным крупом подлежат госпитализации.
Часто пациентам с ложным крупом, включая больных с его легкой степенью, рекомендуется однократная доза дексаметазона (0,15–0,60 мг/кг массы тела, обычно вводимая перорально или в/м). Дексаметазон эффективен для уменьшения выраженности симптомов обструкции, но его действие наступает приблизительно через 6 ч после приема, соответственно, он не является оптимальным препаратом при данном состоянии (Bjornson C.L., Johnson D.W., 2008). Эффект после применения преднизона развивается быстрее, чем при введении дексаметазона (Zoorob R.J., Cender D., 1998), соответственно, назначение препаратов, содержащих преднизон, например суппозиториев Ректодельт 100, в качестве действующего вещества является более обоснованным.
Применение небулизированного будесонида является разумной альтернативой системным глюкокортикоидам, однако требует наличия небулайзера. Одновременное введение кортикостероидов и адреналина снижает частоту интубации у пациентов с тяжелым крупом и развивающейся дыхательной недостаточностью (Zoorob R. et al., 2011).
Эпинефрин, доставляемый через небулайзер, эффективен для временного уменьшения выраженности симптомов обструкции дыхательных путей (Knutson D., Aring A., 2004).
Эпинефрин применялся в течение десятилетий для лечения среднетяжелых и тяжелых случаев крупа, но в результате проведенного метаанализа было установлено, что применение глюкокортикоидов обладает рядом преимуществ, так как позволяет снизить время пребывания в стационаре, улучшить общее состояние и уменьшить выраженность дыхательной недостаточности и, соответственно, снизить потребность в применении эпинефрина (Zoorob R. et al., 2011).
Какой же глюкокортикостероид выбрать при развитии симптомов крупа у ребенка с вирусной инфекцией?
Говоря о терапии острого стенозирующего ларинготрахеита, нельзя забывать и о значении ректальных форм препаратов (Beubler E., Dittrich P., 2015). Обычно их применение обусловливается практическими причинами ― для введения ректальных свечей не требуется никаких специальных устройств (например небулайзера) и навыка в проведении инъекций. Суппозитории с преднизоном при этом оказывают достаточно выраженное противовоспалительное действие при ректальном введении детям с острым стенозирующим ларинготрахеитом.
Таким образом препарат может использоваться по назначению врача родителями ребенка амбулаторно, в домашних условиях при развитии симптомов крупа ночью.
Дозированные формы для ректального введения обладают рядом преимуществ по сравнению с парентеральными лекарственными формами, которые необходимо вводить путем причиняющих ребенку боль и стресс инъекций. Также ректально вводимая доза имеет преимущество перед перорально вводимыми таблетками или капсулами у пациентов, испытывающих трудности с глотанием последних или склонных к срыгиванию (Beubler E., Dittrich P., 2015). Прежде всего это касается детей раннего возраста. Что касается ингаляции лекарств, было отмечено, что до 75% пациентов не используют успешно технику ингаляции. Следовательно, использование ингаляционных устройств, по-видимому, является проблемой для лечения детей (Beubler E., Dittrich P., 2015). Кроме того, применение небулайзера также может вызвать у ребенка дополнительный стресс.
Таким образом, Ректодельт 100 является оптимальным выбором для экстренного введения в амбулаторных условиях. Этот тезис подтверждается многолетним успешным применением данного препарата при ложном крупе у маленьких детей (Wilhelmi J., 1976).
Особенности применения суппозиториев Ректодельт 100
Препарат Ректодельт 100 характеризуется широким спектром лекарственных взаимодействий, которые необходимо учитывать при его применении.
Так, данный препарат может ослаблять эффект антидиабетических средств и инсулина. При одновременном приеме с сердечными гликозидами он может усиливать гликозидную активность, что связано с потерей калия вследствие применения Ректодельта 100.
Стоит избегать применения Ректодельта 100 на фоне вакцинации ребенка. Это связано с повышением риска развития инфекционных осложнений вакцинации и актуально прежде всего в отношении живых противовирусных вакцин.
Ректодельт 100 способствует снижению всасывания ионов кальция в кишечнике, уменьшая влияние витамина D на этот процесс.
Описаны и другие лекарственные взаимодействия с полным перечнем которых необходимо ознакомиться перед применением данного препарата (инструкция МЗ Украины). Необходимо по возможности избегать таких взаимодействий.
Что касается развития побочных эффектов, существуют научные исследования, убедительно доказывающие безопасность кратковременного применения кортикостероидов у детей. Так, в недавнем обзоре Кокрановского формата, включившем 85 исследований и 11 505 детей, было продемонстрировано отсутствие повышения частоты развития побочных эффектов по сравнению с плацебо при кратковременном применении системных глюкокортикоидов, в частности преднизона (Fernandes R.M. et al., 2019).
В то же время сообщалось про случаи развития синдрома Кушинга и угнетения функции надпочечников. Возможно развитие отеков вследствие задержки ионов натрия и жидкости в организме, гирсутизм, психические нарушения. Может отмечаться появление гематом на теле, так как Ректодельт 100 может повышать ломкость сосудов. Возможно угнетающее иммунные реакции действие и связанное с этим снижение сопротивляемости инфекциям, замедленное заживление ран.
В любом случае системное применение кортикостероидов требует контроля состояния пациента и выявления возможного развития побочных эффектов.
Выводы
Ректодельт 100 — содержащие глюкокортикоид преднизон суппозитории, применяемые в лечении обструктивных заболеваний дыхательных путей у детей. Преднизон уже много лет применяется в лечении спастического бронхита (Rottini G., Seghini M., 1957), крупа и других бронхообструктивных состояний (Stolting G, Kienitz M., 1971). Глюкокортикостероиды, в том числе преднизон, являются краеугольным камнем современного лечения ложного крупа у детей. Преднизон не содержит фтора и обладает быстроразвивающимся противовоспалительным эффектом, противоотечным и антипролиферативным действием. Он угнетает хемотаксис иммунных клеток в очаге воспаления, выделение провоспалительных медиаторов. При бронхиальной обструкции преднизон обладает синергическим бронхорасширяющим эффектом с β-адреномиметиками, повышает чувствительность рецепторов к последним (Fernandes R.M. et al., 2019). Соответственно, может быть рекомендовано сочетанное применение Ректодельта 100 и β-адреномиметиков. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что кратковременное применение высоких доз системных кортикостероидов не связано с повышением частоты неблагоприятных побочных эффектов (Fernandes R.M. et al., 2019). В то же время следует учитывать возможность развития последних и применять препарат в тех случаях, когда терапевтическая польза от его применения превышает потенциальный риск. Необходимо строго соблюдать предписания врача в отношении длительности курса лечения, дозы и кратности приема суппозиториев Ректодельт 100, поскольку длительное применение глюкокортикоидов, в том числе преднизона, приводит к инволюции коры надпочечников и угнетению иммунной системы (Fernandes R.M. et al., 2019). Также высказываются опасения в отношении возможного негативного влияния на рост детей при периодическом повторении курсов системных кортикостероидов (Fernandes R.M. et al., 2019).