Ректодельт 100 ― ректальные суппозитории, содержащие 100 мг преднизона.

Согласно АТС-классификации преднизон относится к глюкокортикостероидам для системного применения. Преднизон ― глюкокортикостероид средней длительности действия, в 4–5 раз сильнее, чем гидрокортизон (Zoorob R.J., Cender D., 1998). Существует огромный опыт применения препаратов этой группы для лечения ларинготрахеобронхитов (Hawkins D.B., 1980), крупа (Truckenbrodt H., Richter K., 1979) и других случаев обструктивного синдрома, требующих неотложного лечения (Richter K., 1982). Именно кортикостероиды являются основой лечения острого стенозирующего ларинготрахеита, и клиническая польза от их применения наблюдается у детей со всеми степенями тяжести крупа, включая легкие случаи (Knutson D., Aring A., 2004). Ректальные формы преднизона применяются в педиатрии уже очень давно (Löw J., 1964; Adelmann G., 1967).

Так, суппозитории Ректодельт 100, благодаря их противовоспалительному, противоотечному действию, способности тормозить стеноз бронхов и снижать проницаемость сосудов показаны для неотложной терапии крупа, ложного крупа, обструктивного бронхита у детей.

Также преднизон, являющийся действующим веществом суппозиториев Ректодельт 100, способствует уменьшению вязкости бронхиального секрета и снижению его продукции бокаловидными клетками. Важным является свойство преднизона повышать чувствительность рецепторов гладких мышц бронхов к β 2 -адреномиметикам в случае ее снижения из-за их частого применения.

Применение суппозиториев Ректодельт 100 при остром стенозирующем ларинготрахеите

Острый стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп) является наиболее распространенной формой обструкции верхних дыхательных путей у детей в возрасте 6 мес ― 6 лет (Skolnik N., 1993).

Распространенность ложного крупа такова, что на его долю приходится до 15% обращений в отделение неотложной помощи из-за респираторных заболеваний у детей в США (Zoorob R. et al., 2011). Большинство эпизодов ложного крупа являются легкими, только 1–8% пациентов с данным заболеванием нуждаются в госпитализации и менее 3% поступивших в стационар пациентов нуждаются в интубации (Zoorob R. et al., 2011).

Диагноз ставится на основании клинических признаков и не требует проведения специальных подтверждающих лабораторных тестов, функциональных методов или рентгенологического обследования (Skolnik N., 1993).

Чаще он развивается поздней осенью или ранней зимой, на фоне инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающейся кашлем и насморком (Zoorob R. et al., 2011). Ложный круп имеет обычно вирусную природу, причем наиболее распространенным этиологическим фактором является вирус парагриппа (типы 1–3). Клинически ложный круп характеризуется лающим кашлем, охриплостью голоса и дыхательным стридором. Это остро возникающее состояние, тяжесть симптомов нарастает быстро, развивается дыхательная недостаточность. Лихорадка может быть не выраженной, тем не менее развивающиеся нарушения дыхания у ребенка побуждают его родителей обратиться за медицинской помощью. Дифференциальная диагностика крупа включает такие заболевания, как эпиглоттит, истинный круп и ретрофарингеальный абсцесс. Также дифференцировать данное состояние следует с бактериальным трахеитом, аспирацией инородного тела, паратонзиллярным абсцессом и ангионевротическим отеком (Zoorob R. et al., 2011).

Терапия ложного крупа претерпела серьезные изменения за последние десятилетия. Существуют убедительные доказательства в поддержку рутинного применения кортикостероидов у всех детей с ложным крупом, независимо от степени тяжести. Вмешательство на ранних стадиях заболевания позволяет уменьшить тяжесть симптомов и частоту повторного развития ложного крупа, а также последующих обращений к врачу для получения дополнительной медицинской помощи, посещений отделения неотложной помощи и госпитализации. Именно применение глюкокортикоидов позволяет снизить частоту интубаций при тяжелом стенозирующем ларинготрахеите.

Что касается других назначений, лечение ложного крупа зависит от его тяжести. В легких случаях ребенку обеспечивают сидячее положение, приток свежего воздуха, увлажнение воздуха в комнате. Причем, по данным некоторых авторов, увлажнение воздуха не является эффективным (Zoorob R. et al., 2011).

Если же есть признаки гипоксемии необходимо проведение кислородотерапии.

В тяжелых случаях также проводятся ингаляции эпинефрина через небулайзер, так как скорость развития его эффекта выше, чем у стероидов.

Дети с тяжелым ложным крупом подлежат госпитализации.

Часто пациентам с ложным крупом, включая больных с его легкой степенью, рекомендуется однократная доза дексаметазона (0,15–0,60 мг/кг массы тела, обычно вводимая перорально или в/м). Дексаметазон эффективен для уменьшения выраженности симптомов обструкции, но его действие наступает приблизительно через 6 ч после приема, соответственно, он не является оптимальным препаратом при данном состоянии (Bjornson C.L., Johnson D.W., 2008). Эффект после применения преднизона развивается быстрее, чем при введении дексаметазона (Zoorob R.J., Cender D., 1998), соответственно, назначение препаратов, содержащих преднизон, например суппозиториев Ректодельт 100, в качестве действующего вещества является более обоснованным.

Применение небулизированного будесонида является разумной альтернативой системным глюкокортикоидам, однако требует наличия небулайзера. Одновременное введение кортикостероидов и адреналина снижает частоту интубации у пациентов с тяжелым крупом и развивающейся дыхательной недостаточностью (Zoorob R. et al., 2011).

Эпинефрин, доставляемый через небулайзер, эффективен для временного уменьшения выраженности симптомов обструкции дыхательных путей (Knutson D., Aring A., 2004).

Эпинефрин применялся в течение десятилетий для лечения среднетяжелых и тяжелых случаев крупа, но в результате проведенного метаанализа было установлено, что применение глюкокортикоидов обладает рядом преимуществ, так как позволяет снизить время пребывания в стационаре, улучшить общее состояние и уменьшить выраженность дыхательной недостаточности и, соответственно, снизить потребность в применении эпинефрина (Zoorob R. et al., 2011).

Какой же глюкокортикостероид выбрать при развитии симптомов крупа у ребенка с вирусной инфекцией?

Говоря о терапии острого стенозирующего ларинготрахеита, нельзя забывать и о значении ректальных форм препаратов (Beubler E., Dittrich P., 2015). Обычно их применение обусловливается практическими причинами ― для введения ректальных свечей не требуется никаких специальных устройств (например небулайзера) и навыка в проведении инъекций. Суппозитории с преднизоном при этом оказывают достаточно выраженное противовоспалительное действие при ректальном введении детям с острым стенозирующим ларинготрахеитом.

Таким образом препарат может использоваться по назначению врача родителями ребенка амбулаторно, в домашних условиях при развитии симптомов крупа ночью.

Дозированные формы для ректального введения обладают рядом преимуществ по сравнению с парентеральными лекарственными формами, которые необходимо вводить путем причиняющих ребенку боль и стресс инъекций. Также ректально вводимая доза имеет преимущество перед перорально вводимыми таблетками или капсулами у пациентов, испытывающих трудности с глотанием последних или склонных к срыгиванию (Beubler E., Dittrich P., 2015). Прежде всего это касается детей раннего возраста. Что касается ингаляции лекарств, было отмечено, что до 75% пациентов не используют успешно технику ингаляции. Следовательно, использование ингаляционных устройств, по-видимому, является проблемой для лечения детей (Beubler E., Dittrich P., 2015). Кроме того, применение небулайзера также может вызвать у ребенка дополнительный стресс.

Таким образом, Ректодельт 100 является оптимальным выбором для экстренного введения в амбулаторных условиях. Этот тезис подтверждается многолетним успешным применением данного препарата при ложном крупе у маленьких детей (Wilhelmi J., 1976).

Особенности применения суппозиториев Ректодельт 100

Препарат Ректодельт 100 характеризуется широким спектром лекарственных взаимодействий, которые необходимо учитывать при его применении.

Так, данный препарат может ослаблять эффект антидиабетических средств и инсулина. При одновременном приеме с сердечными гликозидами он может усиливать гликозидную активность, что связано с потерей калия вследствие применения Ректодельта 100.

Стоит избегать применения Ректодельта 100 на фоне вакцинации ребенка. Это связано с повышением риска развития инфекционных осложнений вакцинации и актуально прежде всего в отношении живых противовирусных вакцин.

Ректодельт 100 способствует снижению всасывания ионов кальция в кишечнике, уменьшая влияние витамина D на этот процесс.

Описаны и другие лекарственные взаимодействия с полным перечнем которых необходимо ознакомиться перед применением данного препарата (инструкция МЗ Украины). Необходимо по возможности избегать таких взаимодействий.

Что касается развития побочных эффектов, существуют научные исследования, убедительно доказывающие безопасность кратковременного применения кортикостероидов у детей. Так, в недавнем обзоре Кокрановского формата, включившем 85 исследований и 11 505 детей, было продемонстрировано отсутствие повышения частоты развития побочных эффектов по сравнению с плацебо при кратковременном применении системных глюкокортикоидов, в частности преднизона (Fernandes R.M. et al., 2019).

В то же время сообщалось про случаи развития синдрома Кушинга и угнетения функции надпочечников. Возможно развитие отеков вследствие задержки ионов натрия и жидкости в организме, гирсутизм, психические нарушения. Может отмечаться появление гематом на теле, так как Ректодельт 100 может повышать ломкость сосудов. Возможно угнетающее иммунные реакции действие и связанное с этим снижение сопротивляемости инфекциям, замедленное заживление ран.

В любом случае системное применение кортикостероидов требует контроля состояния пациента и выявления возможного развития побочных эффектов.

Выводы

Ректодельт 100 — содержащие глюкокортикоид преднизон суппозитории, применяемые в лечении обструктивных заболеваний дыхательных путей у детей. Преднизон уже много лет применяется в лечении спастического бронхита (Rottini G., Seghini M., 1957), крупа и других бронхообструктивных состояний (Stolting G, Kienitz M., 1971). Глюкокортикостероиды, в том числе преднизон, являются краеугольным камнем современного лечения ложного крупа у детей. Преднизон не содержит фтора и обладает быстроразвивающимся противовоспалительным эффектом, противоотечным и антипролиферативным действием. Он угнетает хемотаксис иммунных клеток в очаге воспаления, выделение провоспалительных медиаторов. При бронхиальной обструкции преднизон обладает синергическим бронхорасширяющим эффектом с β-адреномиметиками, повышает чувствительность рецепторов к последним (Fernandes R.M. et al., 2019). Соответственно, может быть рекомендовано сочетанное применение Ректодельта 100 и β-адреномиметиков. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что кратковременное применение высоких доз системных кортикостероидов не связано с повышением частоты неблагоприятных побочных эффектов (Fernandes R.M. et al., 2019). В то же время следует учитывать возможность развития последних и применять препарат в тех случаях, когда терапевтическая польза от его применения превышает потенциальный риск. Необходимо строго соблюдать предписания врача в отношении длительности курса лечения, дозы и кратности приема суппозиториев Ректодельт 100, поскольку длительное применение глюкокортикоидов, в том числе преднизона, приводит к инволюции коры надпочечников и угнетению иммунной системы (Fernandes R.M. et al., 2019). Также высказываются опасения в отношении возможного негативного влияния на рост детей при периодическом повторении курсов системных кортикостероидов (Fernandes R.M. et al., 2019).