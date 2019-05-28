Киев
Производители на букву “T”
Trommsdorff GmbH & Co. KG
1 препарат
1 препарат
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Полное название
Маркетинговая поддержка и продвижение - ООО "Би-фарма"
Адрес
Троммсдорффштрассе 2-6, 52477 Алсдорф, Германия
Телефон
(044) 501-69-79
Электронная почта
[email protected]
Факс
(044) 501-69-79
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Ректодельт 100
Суппозитории ректальные 100 мг №2
Trommsdorff GmbH & Co. KG
от
1032,26
грн
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