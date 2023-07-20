ПРЕДНИЗОН (PREDNISONUM) Действующее вещество
ГКС. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противошоковое и иммунодепрессивное действие. Уменьшает количество белка в плазме крови, преимущественно глобулинов (с повышением коэфициента альбумин/глобулин); усиливает катаболические процессы белка в мышечной ткани, повышает синтез белка (альбуминов) в печени и почках. Повышает синтез высших жирных кислот и ТГ, перераспределяет жир — накопление жира в области плечевого пояса, лица, живота. Увеличивает абсорбцию углеводов из ЖКТ; повышает активность глюкозо-6-фосфатазы, увеличивая поступление глюкозы из печени в кровь; повышает активность фосфоэнолпируваткарбоксилазы и синтез аминотрансфераз, что приводит к активизации глюконеогенеза. Задерживает натрий и воду в организме, стимулирует выведение K+, снижает абсорбцию Ca2+ из ЖКТ (антагонист витамина D), повышает почечную экскрецию Ca2+. Противовоспалительный эффект обусловлен угнетением высвобождения эозинофилами медиаторов воспаления; индуцированием образования липокортинов и уменьшением количества тучных клеток, вырабатывающих гиалуроновую кислоту (с уменьшением проницаемости капилляров, стабилизацией клеточных мембран и мембран органелл). Противоаллергический эффект обусловлен снижением количества циркулирующих базофилов, что приводит к снижению выделения медиаторов немедленной аллергии; снижает влияние медиаторов аллергии на эффекторные клетки. Иммунодепрессивный эффект обусловлен торможением высвобождения цитокинов (интерлейкина-1 и -2, γ-интерферона) из лимфоцитов и макрофагов. Подавляет синтез и секрецию АКТГ и вторично — синтез эндогенных ГКС.
полиартрит, плечелопаточный периартрит, спондилоартрит, ревматическая лихорадка, ревматический кардит, ревматоидный артрит, дерматомиозит, узелковый периартериит, склеродермия, болезнь Бехтерева (спондилоартрит анкилозирующий); системная красная волчанка, пузырчатка, экзема, зуд, эксфолиативный дерматит, псориаз, эритродермия, алопеция. БА, астматический статус, ларингеальный отек, дерматоз, острая анафилактическая реакция на лекарственные средства, введение сыворотки и антибиотиков, пирогенные реакции. Болезнь Аддисона, лимфогранулематоз, острая надпочечниковая недостаточность, адреногенитальный синдром. Гепатит, печеночная кома, гипогликемия, липоидный нефроз, агранулоцитоз, различные формы лейкоза, лимфогранулематоз, тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия. Малая хорея. Дифференциальная диагностика синдрома и болезни Кушинга. Тяжелые инфекции: токсемия, сосудистый коллапс (при менингококковой инфекции), сепсис, дифтерия, брюшной тиф, пневмония, грипп, перитонит, эклампсия.
заместительная терапия — 20–30 мг/сут; поддерживающая доза — 5–10 мг/сут; при необходимости начальная доза составляет 15–100 мг/сут, поддерживающая — 5–15 мг/сут. Детям дозируют из расчета 1–2 мг/кг/сут в 2–3 приема, поддерживающая доза — 300–600 мкг/кг/сут. Большую часть суточной дозы обычно назначают утром, меньшую — днем.
гиперчувствительность, генерализованные микозы, герпетические заболевания, инфекционные поражения суставов и околосуставных мягких тканей, ожирение III–IV степени, болезнь Иценко — Кушинга, период вакцинации, туберкулез (активная форма). С осторожностью — неспецифический язвенный колит, дивертикулит, недавно созданный анастомоз кишечника, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ХПН, системный остеопороз, миастения, АГ, сахарный диабет, психические заболевания, глаукома, гипоальбуминемия; беременность (I триместр).
тошнота, рвота, брадикардия, повышение АД, аритмии, остановка сердца, задержка жидкости, натрия, усугубление явлений сердечной недостаточности, гипокалиемия; мышечная слабость, стероидная миопатия, уменьшение мышечной массы, остеопороз, асептический некроз головки бедренной кости, компрессионные переломы позвонков, патологические переломы трубчатых костей, миокардиодистрофия; стероидные язвы в ЖКТ, кровотечение из язв, перфорация стенки кишечника, панкреатит, гепатомегалия, стероидный васкулит; замедление заживления ран, истончение кожи, потливость, гиперемия кожи лица, петехии, экхимоз, стрии, дерматит, угревая сыпь; эпилепсия, судороги, черепномозговая гипертензия; дисменорея, синдром Иценко — Кушинга, замедление роста у детей, атрофия коры надпочечников, гиперлипопротеинемия, гипергликемия, стероидный диабет, гирсутизм; субкапсулярная катаракта, стероидный экзофтальм; нарушение азотного обмена, катаболическое действие; гиперкоагуляция, тромбоэмболия, увеличение массы тела, булимия, утомляемость, иммунодепрессия, нарушения настроения, психозы, головокружение, головная боль; надпочечниковая недостаточность (особенно во время стресса — при травме, хирургической операции, сопутствующих заболеваниях). При длительном применении в период беременности — нарушение роста плода; в III триместр — атрофия коры надпочечников у плода. Синдром отмены (не обусловлен гипокортицизмом): анорексия, тошнота, заторможенность, миалгия, оссалгия, общая слабость.
перед началом лечения необходимо провести исследование сердечно-сосудистой системы, рентгенологическое исследование легких, исследование желудка и двенадцатиперстной кишки; системы мочевыделения, органа зрения. До начала и во время проведения стероидной терапии необходимо контролировать общий анализ крови, гликемию и глюкозурию, содержание электролитов в плазме крови. При терапии во время интеркуррентных инфекций, септических состояний, туберкулезе — одновременно проводят лечение антибиотиками. После отмены препарата в течение нескольких месяцев сохраняется относительная недостаточность коры надпочечников. Если в этот период возникают стрессовые ситуации, назначают (по показаниям) на короткий период ГКС, при необходимости — в сочетании с минералокортикостероидами. Детям, которые в период лечения находились в контакте с больными корью или ветряной оспой, профилактически назначают специфические иммуноглобулины. В период беременности и кормления грудью назначают с учетом ожидаемого лечебного эффекта и отрицательного влияния на плод. С осторожностью назначают преднизон в высоких дозах пациентам с указанием на псориаз в анамнезе.
снижает эффективность инсулина, пероральных гипогликемических препаратов, гипотензивных средств, антикоагулянтов; снижает содержание салицилатов в крови; снижает концентрацию празиквантеля в сыворотке крови. Рифампицин, фенитоин, барбитураты — ослабляют эффект преднизона; гормональные контрацептивы — повышают эффективность. Повышают риск развития побочных эффектов: НПВП (эрозивно-язвенные поражения и кровотечения из ЖКТ); андрогены, эстрогены, пероральные контрацептивы, стероидные анаболики (гирсутизм, угревая сыпь); антипсихотические средства, букарбан, азатиоприн (катаракта); холиноблокаторы, антигистаминные препараты, трициклические антидепрессанты, нитраты (глаукома); диуретики (гипокалиемия); сердечные гликозиды (дигиталисная интоксикация).