ПРЕДНИЗОН (PREDNISONUM)

перед началом лечения необходимо провести исследование сердечно-сосудистой системы, рентгенологическое исследование легких, исследование желудка и двенадцатиперстной кишки; системы мочевыделения, органа зрения. До начала и во время проведения стероидной терапии необходимо контролировать общий анализ крови, гликемию и глюкозурию, содержание электролитов в плазме крови. При терапии во время интеркуррентных инфекций, септических состояний, туберкулезе — одновременно проводят лечение антибиотиками. После отмены препарата в течение нескольких месяцев сохраняется относительная недостаточность коры надпочечников. Если в этот период возникают стрессовые ситуации, назначают (по показаниям) на короткий период ГКС, при необходимости — в сочетании с минералокортикостероидами. Детям, которые в период лечения находились в контакте с больными корью или ветряной оспой, профилактически назначают специфические иммуноглобулины. В период беременности и кормления грудью назначают с учетом ожидаемого лечебного эффекта и отрицательного влияния на плод. С осторожностью назначают преднизон в высоких дозах пациентам с указанием на псориаз в анамнезе.